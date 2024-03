Hollman Morris asegura que en el Acuerdo de paz entre las AUC y gobierno de Álvaro Uribe no se contó toda la verdad

Hollman Morris se refirió al acuerdo de paz entre las AUC y el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez - crédito ProBogotá

El martes 27 de febrero el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso regresó a Colombia tras cumplir 16 años de prisión en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

A parte de seguir compareciendo ante la justicia colombiana, Mancuso fue designado por el presidente Gustavo Petro como gestor de paz para intervenir en los diálogos con integrantes del Clan del Golfo, estructura disidente de la Autodefensas Unidas de Colombia.

A propósito, el subgerente de Rtvc, Hollman Morris, enfatizó en la necesidad de cerrar el capítulo del acuerdo de paz entre las AUC y el Gobierno de Uribe, a través del conocimiento de la verdad:

“Salvatore Mancuso me dice en esta entrevista qué quiere pasar la página sobre el tema Uribe, no viene por revanchismos, dice. Mancuso ya habló sobre sus diferentes encuentros con el expresidente. Sin embargo, se siente traicionado y a esa traición atribuye el resurgimiento de grupos paramilitares como los Gaitanistas. Eso lleva también la necesidad de analizar el proceso de Justicia y paz entre Uribe y los paramilitares y sobre todo a que dicho proceso tenga un cierre y ese cierre pasa también por saber toda la verdad”.

Hollman Morris se refirió al acuerdo de paz entre paramilitares y el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez - crédito @Hollmanmorris / X

En la publicación, Morris compartió un aparte de la entrevista realizada a Mancuso el 20 de marzo, en la que el exparamilitar aseguró que quiere pasar página con el expresidente y no pretende tomar retaliaciones por haberlo extraditado cuando no era lo acordado en los acuerdos de paz de Ralito (Córdoba): “Uribe no es importante para mí, ni yo vengo con ánimos de venganza o retaliación, porque me extraditó”.

El exparamilitar enfatizó en que “pretende pasar la página” y que “no le interesa” el expresidente: “Y creo al país tampoco le interesa Uribe , porque Uribe no fue un amigo de la paz, un amigo de la reconciliación; por el contrario, su política de seguridad democrática perpetuó el conflicto”, y recordó que durante su gobierno se contabilizaron más de 6.000 personas desaparecidas o asesinadas por los falsos positivos: “Dan cuenta de todas estas situaciones nefastas que se vivieron”.

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que no busca tomar venganza del incumplimiento de Uribe en los acuerdo de paz con los paramilitares - crédito @RTVCnoticias/X

Asimismo, declaró que Uribe no aporta nada a la paz de Colombia, reiterando que no debe ser considerado un personaje importante para este episodio.

“Nos traicionó el presidente Uribe. Se pactaron ciertas condiciones para lanzar un proceso de paz, de desmovilización, pero luego incumplió la palabra y nos extraditó. Y se produjo el rearme y están hoy el Ejército Gaitanista es hijo legítimo de esos incumplimientos en el Gobierno de Uribe”, complementó en la mencionada entrevista.

Carta de Mancuso al expresidente Uribe

Salvatore Mancuso, en una misiva enviada el 12 de marzo, le insistió al expresidente Álvaro Uribe Vélez que cese sus acusaciones sobre un supuesto complot para llevarlo a la cárcel. En relación con los señalamiento del exparamilitar que lo vinculan con las AUC, durante el periodo crítico del conflicto armado colombiano, especialmente cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997 y su primer periodo presidencial (2002 - 2006).

“Nunca he llamado a nadie para orientar versiones ni testimonios, de hecho, no soy yo quien esta involucrado en procesos judiciales por ese motivo, no soy yo el que tiene esas prácticas de enviar a terceros a inducir falsos testimonios. La opinión pública sabe quién, entre usted y yo, recurre a esas turbias prácticas. Dr. Uribe, usted y ciertos medios de comunicación, han relacionado mi regreso a Colombia a un supuesto complot en su contra, lo cual es falso y completamente alejado de la realidad”, escribió Mancuso en el extenso comunicado.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso le envió una carta a Álvaro Uribe señalándolo de buscar un linchamiento en su contra - crédito X

Una vez más, el exparamilitar reiteró lo dicho durante las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que señalaba el auspicio de la Gobernación de Antioquia y su primer mandato presidencial, en masacres cometidas por los paramilitares:

“Seamos claros, ya todo lo que se debía decir con respecto a su vínculo con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho y si no se ha dicho del todo, lo que se ha dicho ha sido más que suficiente para corroborar que durante los años en los cuales usted fue gobernador de Antioquia y en su primer mandato presidencial, hubo connivencia, cooperación y un proyecto contra insurgente compartido entre las instituciones que usted lideraba y las AUC”.

Por último, en la misiva Mancuso recalcó que el Estado se hizo de la vista gorda y terminó participando de manera directa en acciones y operaciones de carácter paramilitar.