Colombia

Santa Marta amplió los horarios de permanencia en sus playas: esta es la programación para los bañistas

De cara a la temporada de final de año, que es de las más fuertes para el turismo en la ciudad, se aplicaron las primeras medidas para organizar la cantidad de visitantes

Fotografía de archivo de playa en Santa Marta (Magdalena). (Crédito: Colprensa)
La Alcaldía de Santa Marta amplió los horarios de permanencia en cuatro playas turísticas mediante el Decreto 532 de 2026 - crédito Colprensa
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La Alcaldía de Santa Marta amplió los horarios de permanencia en cuatro playas y autorizó actividades hasta las 10:00 p. m., con el objetivo de extender la oferta recreativa y turística en La Bahía, El Rodadero, Bello Horizonte y Playa Dormida. La medida, establecida en el Decreto 532 de 2026, tendrá vigencia hasta el 13 de abril de 2027.

El cambio no habilita el baño nocturno. En los cuatro balnearios, el ingreso al mar solo estará permitido entre las 5:00 a. m. y las 6:00 p. m., mientras las autoridades mantendrán controles sobre las zonas de arena después de los horarios autorizados, informó la alcaldía.

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Los visitantes tampoco podrán ingresar elementos empacados en plásticos de un solo uso, de acuerdo con las restricciones ambientales que siguen vigentes. Quienes incumplan las disposiciones podrán recibir medidas correctivas previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, además del decomiso de los elementos utilizados fuera de los horarios establecidos.

Horario para El Rodadero y La Bahía

Las zonas de reposo y arena de El Rodadero y La Bahía estarán disponibles desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Por su parte, los kioscos de ambos sectores podrán operar entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.

Los deportes náuticos sin motor tendrán un horario diferente: podrán practicarse desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Aunque el acceso al mar concluye a las 6:00 p. m., los usuarios podrán permanecer cuatro horas más en la arena.

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Santa Marta brilla por su gastronomía típica: pescado frito, arroz con coco, patacones y cocadas locales - crédito Gobernación del Magdalena
Santa Marta también brilla por su gastronomía típica: pescado frito, arroz con coco, patacones y cocadas locales - crédito Gobernación del Magdalena

La Alcaldía de Santa Marta suspendió temporalmente las disposiciones sobre horarios incluidas en el Decreto 376 de 2015. El resto de las normas de esa regulación continúa en vigor, incluidas las medidas vinculadas con seguridad, convivencia y protección ambiental.

Bello Horizonte y Playa Dormida, con cierre a las 10:00 de la noche

Bello Horizonte y Playa Dormida tendrán un cierre dos horas antes que El Rodadero y La Bahía para las actividades fuera del agua. La permanencia en las zonas de arena estará autorizada entre las 6:00 y las 8:00 p. m.

Los kioscos de esos dos balnearios funcionarán desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. El baño en el mar y los deportes náuticos sin motor conservarán los mismos horarios fijados para las otras playas: hasta las 6:00 p. m. y las 5:30 de la tarde, respectivamente.

Playa Dormida, Santa Marta, donde ocurrió el accidente eléctrico que cobró la vida de una niña de seis años - crédito Desk to Dirbag
Las zonas de reposo en Bello Horizonte y Playa Dormida tienen autorización de permanencia hasta las 8:00 de la noche - crédito Desk to Dirbag

Las autoridades competentes podrán impartir directrices adicionales para preservar el orden en las playas durante la aplicación temporal de la nueva regulación.

Mantenimiento de boyas y equipos de monitoreo en el Caribe colombiano

De otro lado, la Dimar, autoridad marítima colombiana, adelanta en Santa Marta el mantenimiento de boyas y equipos de monitoreo para reforzar la seguridad de la navegación, anticipar cambios en las condiciones del mar y sostener las operaciones portuarias, pesqueras y turísticas del Caribe colombiano.

Las labores se realizan con apoyo del ARC Roncador, buque hidrográfico multipropósito de la Armada Nacional, junto con la Capitanía de Puerto de Santa Marta y la Señalización Marítima de Barranquilla. La infraestructura intervenida orienta a las embarcaciones durante su ingreso, salida y tránsito por el canal de navegación.

ARC Roncador
Este es el ARC Roncador, uno de los buques de la Armada Nacional que estará en los próximos días en Santa Marta - crédito Dimar

El mantenimiento se repite aproximadamente cada uno o dos años, según explicó el capitán de corbeta Juan Felipe Guarín Neira, comandante del ARC Roncador. El procedimiento busca conservar y verificar los elementos físicos, electrónicos y eléctricos de la señalización marítima.

Una de las operaciones consiste en retirar temporalmente una boya del canal de Santa Marta, elevarla hasta la cubierta de carga del buque, asegurarla, revisar sus componentes y devolverla al agua. Guarín Neira describió el alcance de la tarea: “Nos encontramos realizando el levantamiento de una de las boyas del canal de Santa Marta, con el fin de hacer todo su mantenimiento, tanto físico como electrónico y eléctrico”.

El comandante señaló que las intervenciones forman parte de las acciones de la autoridad marítima para mantener condiciones adecuadas de navegación en la región. “El ARC Roncador, buque hidrográfico multipropósito, en coordinación con la Capitanía de Puerto de Santa Marta y con la Señalización Marítima de Barranquilla, está desarrollando actividades de mantenimiento en sus canales”, afirmó.

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