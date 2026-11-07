Colombia

Agmeth Ecaf respaldó a las congresistas del Pacto Histórico por escándalo de Petro con ‘sexocontratos’: “¿A cuenta de qué les están exigiendo a ellas?”

El expresidente Petro fue señalado de pagar servicios sexuales con contratos. Las legisladoras advirtieron que las mujeres no deben asumir responsabilidades que corresponden a los hombres

Agmeth Escaf se fue con todo contra el Gobierno por pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos - crédito agmethescaf/Instagram
Agmeth Escaf exigió que se deje de exigir a las mujeres del Pacto Histórico que asuman responsabilidades por las presuntas actuaciones irregulares en las que habría incurrido el expresidente Petro - crédito agmethescaf/Instagram
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El escándalo de los “sexocontratos” que tiene al expresidente Gustavo Petro bajo el escrutinio público y en la lupa de las autoridades motivó a las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso a pronunciarse.

Por medio de un comunicado, aseguraron que las denuncias que hay sobre la presunta prestación de servicios sexuales en el anterior gobierno y el pago de los mismos a través de contratos deben ser indagadas con rigurosidad. Sin embargo, advirtieron sobre la necesidad de preservar la presunción de inocencia y de garantizar que ninguna mujer que acuda a la justicia sea objeto de juicios sobre su vida privada.

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De igual manera, recordaron que hay que tener especial cuidado en la investigación de los casos en los que hay asimetrías de poder o subordinación. Además, aseguraron que, aunque las denuncias hoy salpican al exmandatario, las mujeres feministas afines a él no deben asumir ninguna responsabilidad al respecto.

“Es imperativo señalar que ninguna mujer, ninguna feminista y ninguna organización de mujeres tiene que salir a responder, justificar o asumir las responsabilidades políticas, personales o jurídicas que les corresponden a los hombres. El feminismo no puede convertirse en un mecanismo para encubrir, justificar o minimizar conductas por afinidades ideológicas, partidistas o lealtades políticas”, señalaron.

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Agmeth Escaf expresó su apoyo a las mujeres del Pacto Histórico

El senador Agmeth Escaf respaldó públicamente a las congresistas del partido político de izquierda y cuestionó a las personas que han criticado a las legisladoras por pronunciarse o no sobre el escándalo en cuestión. El servidor público aseguró que ninguna de las mujeres de la colectividad debe responder por la conducta presuntamente irregular en la que haya incurrido el ex jefe de Estado.

“Toda mi solidaridad con las mujeres del Pacto que son muy berracas y valientes. Valioso comunicado el que sacan hoy. ¿A cuenta de qué les están exigiendo a ellas que respondan por los actos que se le achacan a Petro?”, indicó el senador en una publicación en su cuenta de X.

El senador Agmeth Escaf expresó su solidaridad con las mujeres del Pacto Histórico, que han sido cuestionadas por el escándalo de los "sexocontratos" de Petro - crédito @agmethescaf/X
El senador Agmeth Escaf expresó su solidaridad con las mujeres del Pacto Histórico, que han sido cuestionadas por el escándalo de los "sexocontratos" de Petro - crédito @agmethescaf/X

En consecuencia, el congresista pidió que se deje de exigir a sus colegas del partido de izquierda que se pronuncien sobre los hechos denunciados o que tomen medidas al respecto.

“Ninguna mujer del Pacto Histórico debe ser atacada, perseguida u hostigada por lo que hacen o dejan de hacer los hombres del partido. Dejen de exigirles a ellas que maternen a sus colegas y jefes. ¡Respeten!”, añadió.

En todo caso, las congresistas del Pacto Histórico solicitaron a las autoridades competentes indagar sobre los hechos y pidieron también a la militancia del Pacto Histórico, al Gobierno nacional, a la oposición y a los medios de comunicación abstenerse de hacer juicios anticipados, revictimizar y difundir material íntimo.

Asimismo, advirtieron que las mujeres denunciantes deben contar con garantías de protección para contribuir al esclarecimiento de los hechos. “Solicitamos respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Unidad Nacional de Protección evaluar su situación y adoptar las medidas que correspondan, para que puedan exponer su versión por los canales institucionales con tranquilidad”, indicaron.

Deicy Jiménez y Gustavo Petro en la Fiscalía
Deicy Jiménez aseguró que le presntó servicios sexuales al expresidente Gustavo Petro y que como pago recibió contratos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Petro se pronunció sobre el escándalo: negó acusaciones

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro negó los señalamientos que surgieron en su contra —expuestos por Deicy Jiménez, una mujer que aseguró haber prestado servicios sexuales al exmandatario y haber recibido varios contratos como contraprestación—.

El ex jefe de Estado afirmó que está siendo víctima de ataques y juicios mediáticos basados en información falsa. Negó haber gestionado contratos para beneficiar a terceros que lo hayan favorecido de alguna manera.

Petro negó pago de servicios sexuales con contratos - crédito @petrogustavo/X
Petro negó pago de servicios sexuales con contratos - crédito @petrogustavo/X

Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, precisó.

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