Colombia

Dos soldados asesinados y tres heridos dejaron combates del Ejército contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Valle del Cauca

El Ejército informó que el despliegue de más de 24 horas afectó un corredor usado por la estructura Jaime Martínez para la movilidad, sostenimiento y economías ilícitas en el departamento

Soldados muertos en Valle del Cauca
Estos fueron los dos soldados que perdieron la vida en combates con las disidencias de Iván Mordisco en el Valle del Cauca - crédito @Ejercito_Div3/X
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El Ejército Nacional confirmó que una operación militar en el Valle del Cauca dejó dos soldados muertos y tres heridos en un enfrentamiento contra la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco, mientras continúan los operativos de las Fuerzas Militares en el departamento.

“Tras más de 24 horas de operaciones militares sostenidas en el sector de Timba, Valle del Cauca, tropas de la Tercera División, con capacidades especiales de la División de Asalto Aéreo, artillería, apoyo de la Fuerza Aeroespacial y en coordinación con la Policía, afectaron un área estratégica utilizada por la estructura al servicio de alias Iván Mordisco, para su movilidad, sostenimiento y desarrollo de economías ilícitas”, indicaron las Fuerzas Militares en un comunicado.

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Los militares fallecidos fueron identificados como los soldados profesionales Germán Andrés Mora Cubillos y John Janer Moreno Guacarí. Los tres soldados heridos reciben atención médica en un centro hospitalario de Cali.

Soldados muertos en Valle del Cauca
Este fue el comunicado del Ejército sobre el operativo que dio con el asesinato de dos soldados en combate - crédito @Ejercito_Div3/X

“El Ejército Nacional lamenta profundamente la muerte de nuestros soldados, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber, y expresa su solidaridad a sus familias, compañeros y seres queridos”, señaló la Tercera División en el documento.

Durante los enfrentamientos murieron tres presuntos disidentes, entre ellos los hombres conocidos con los alias de Pincher y Chuzo. En la zona también se incautaron armas, munición, equipos de comunicaciones y material tecnológico.

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La institución anunció que mantendrá el despliegue de sus unidades tácticas en el suroccidente del país: “Las operaciones militares continúan con el propósito de debilitar las capacidades armadas, logísticas y financieras de las estructuras al servicio de alias Iván Mordisco, mantener el control territorial y proteger a las comunidades del sur del Valle del Cauca y norte del Cauca”.

Muerte de alias Pincher de las disidencias de Iván Mordisco

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la muerte de William Andrés Daza Guetio, alias Pincher, durante la operación contra la columna móvil Ricardo Velásquez, perteneciente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En el operativo también murió otro integrante de esa organización.

“Alias ‘Pincher’ era señalado de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, participar en la quema de maquinaria de INCAUCA, cometer secuestros y dirigir atentados con drones contra instalaciones militares”, informó el mandatario en su cuenta de X.

El Gobierno informó que dos integrantes de la estructura Jaime Martínez murieron en la ofensiva, mientras fuentes militares reportaron un soldado muerto y tres uniformados heridos. (@ABDELAESPRIELLA / X)
El Gobierno informó que dos integrantes de la estructura Jaime Martínez murieron en la ofensiva, mientras fuentes militares reportaron un soldado muerto y tres uniformados heridos. (@ABDELAESPRIELLA / X)

Tras confirmar el resultado, el jefe de Estado advirtió a alias Iván Mordisco y a las estructuras armadas que operan en Cauca y Valle del Cauca: “¡No van a conquistar el Cauca ni el Valle del Cauca! No tendrán refugio ni tranquilidad mientras continúen atentando contra los colombianos!”. El mandatario ordenó mantener la presión militar hasta debilitar y desmantelar esas estructuras.

La operación tuvo apoyo de artillería y de la Fuerza Aérea Colombiana. Según el Gobierno, alias Pincher coordinaba acciones armadas y ataques con explosivos en la región como parte de las operaciones de la Columna Móvil Ricardo Velásquez.

Las autoridades atribuían a alias Pincher la coordinación de ataques con explosivos en Cali, la quema de maquinaria del ingenio Incauca y planes con drones contra instalaciones militares. (Ejército Nacional)
Las autoridades atribuían a alias Pincher la coordinación de ataques con explosivos en Cali, la quema de maquinaria del ingenio Incauca y planes con drones contra instalaciones militares. (Ejército Nacional)

Los organismos de inteligencia le atribuyeron atentados con artefactos explosivos improvisados contra supermercados de Cali y la incineración de maquinaria del ingenio Incauca. También lo señalaban de participar en el secuestro de un operario de la empresa Inelma y de un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Las investigaciones lo vinculaban con el uso de drones acondicionados para lanzar explosivos y con la planeación de ataques contra instalaciones militares en Cali. Las autoridades señalaron que esas acciones correspondían a la estructura Jaime Martínez, vinculada con ataques, secuestros y agresiones contra la Fuerza Pública en Cauca y Valle del Cauca.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también destacó el operativo que dio con la baja de alias Pincher: “Este resultado reafirma que, cuando hay determinación y respaldo para que nuestras tropas recuperen el control territorial, actúen contra los criminales y no se queden congeladas, se avanza y se logran resultados como este: el desmantelamiento del poder criminal de la estructura narcoterrorista Jaime Martínez, que tanto daño le ha hecho a nuestro departamento. Todo esto, teniendo siempre como principio y prioridad la protección de la vida y la seguridad de la población”.

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