Estas son las medidas que tomó el Gobierno nacional para financiar y proteger a los caficultores colombianos: “Una gran transformación cafetera”

Ciencia, innovación, variedades resistentes y rentabilidad integran la propuesta expuesta por Indalecio Dangond durante la Cumbre Cafetera organizada por Analdex y Asoexport - crédito Ministerio de Agricultura

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció un paquete de medidas para facilitar el acceso al crédito, proteger los cultivos de café frente al cambio climático y elevar la productividad de las fincas.

El ministro Indalecio Dangond Baquero presentó la iniciativa durante la 90 Cumbre Cafetera, que se realizó el 6 de noviembre en Cartagena, Bolívar.

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Según el Gobierno nacional, las medidas buscan respaldar a los productores ante el aumento de los costos de producción, la falta de mano de obra y los efectos climáticos que afectan la continuidad de la caficultura colombiana.

La cumbre fue organizada por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), con la participación de productores, exportadores, industriales, tostadores, comercializadores, inversionistas y representantes del sector.

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