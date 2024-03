Gustavo Bolívar aprovechó Semana Santa para hablar sobre Jesús y lo que no le gusta: “Gente hipócrita, falsa”

Gustavo Bolívar aseguró que rezar y pedir favores a Jesús es una pérdida de tiempo, ya que él sabe lo que cada uno se merece - crédito Colprensa y Ryszard Porzynski/Pixabay

El nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, aprovechó la Semana Santa para referirse a las conductas que considera erróneas y que deberían cambiarse para agradar a Jesús, hijo de Dios en la Tierra, según las escrituras sagradas del catolicismo.

Lo primero que criticó es la discriminación de la población según su sexo, o por los recursos económicos que tienen, por su raza o por su nacionalidad. Aseguró que, si se cumple con esta conducta, de nada servirá que se ore a Dios “de rodillas”.

“A Jesús no le sirve que vayan a Misa a confesar pecados si después de la absolución vuelven a repetirlos. A Jesús no le gusta la gente hipócrita, falsa y envidiosa que goza con el dolor y los fracasos ajenos pero que sufre con los éxitos del prójimo. A Jesús le desagradan las personas que manejan un doble discurso moral”, añadió el exsenador y escritor.

Asimismo, dijo que Jesucristo ve “con tristeza” que, mientras millones de personas fallecen en el mundo por falta de alimento y bebida, unas cuantas desperdician los recursos naturales porque tienen riqueza y viven en comodidad.

Entonces recordó el mensaje que, según las escrituras, da Jesús a, los feligreses: la importancia de ayudar a los más necesitamos. Insistió en que el hijo de Dios busca que quienes quieren un mundo mejor sean solidarios, caritativos y empáticos. “Jesús no es un refugio para lavar culpas y pecados”, escribió.

“No pierdan el tiempo rezándole y pidiéndole favores. Él sabe qué merece cada cual según sus actos. Jesús no quiere que sigan su nombre y su figura, simplemente quiere que sigan su ejemplo: GBM”, añadió el director del DPS en X.

Varios internautas se refirieron a su publicación, asegurando que son palabras acertadas y que, al mismo tiempo, evidencian las falencias de las personas, a pesar de manifestar ser creyentes. “Muy cierta esta reflexión que deberíamos aplicar en nuestro diario vivir”; “Las contradicciones profundas de nuestras naciones religiosas. Se llega a una conclusión contradictoria: peca, reza y empata”, señalaron los usuarios de X.

Otros ciudadanos cuestionaron el mensaje que dio Gustavo Bolívar, asegurando que es erróneo y enlistando las enseñanzas que en realidad quiso brindar Jesús a la humanidad. “No, Gustavo. No predique la falsa palabra. Jesús ama a todos. Es un Dios de amor, que no excluye a nadie, sin importar cuán malo sea. Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos, lo cual usted no hace. Alterar el mensaje de Dios para fines políticos es bajo y despreciable”, indicó un internauta.

El enseñador ya había mencionado a Jesús en otra publicación de X, al referirse a los insultos del presidente de Argentina, Javier Milei, contra el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, que lo llamó en una entrevista “asesino terrorista”. Bolívar criticó a quienes respaldaron al jefe de Estado argentino.

“La derecha rezandera se ahoga y bronco aspira con sus incongruencias y su incoherencia. Apoyan a Milei que le dice “representante del Maligno” al Papa Francisco, pero se la pasan en misa canjeando pecados por padres nuestros. Odian a los pobres, pero le piden a Jesús que les perdone sus pecados”, publicó Bolívar en X (anteriormente Twitter).

Aseguró que estas personas “odian a los pobres”, pero que, a pesar de eso, piden perdón por sus pecados a Jesús. Asimismo, mencionó la novela La Virgen de los sicarios, asegurando que no descarta que también oren a ella para que sus “torcidos” salga bien. “No tienen idea de los postulados de Jesús. Hacen todo lo que a él le desagrada”, aseveró el director del DPS.