Suspendido el juicio contra Sebastián Villa por abuso sexual: esto es lo que sigue para el ex Boca Juniors

Aunque Sebastián Villa y Tamara Doldán acordaron arreglar fuera de los juzgados, el Tribunal de Lomas de Zamora se opuso. Ahora todo queda en manos del Tribunal de Apelaciones - crédito @sebastian14villa/Instagram

Sebastián Villa todavía afronta una delicada situación judicial, a pesar de que la justicia argentina determinó que debía pagar una pena de dos años y un mes de prisión en suspenso por cargos de abuso sexual con acceso carnal contra Daniela Cortés.

El colombiano, exjugador de Boca Juniors, ahora milita en el fútbol de Bulgaria, en el PFC Beroe Stara Zagora, pero todavía tiene que volar con regularidad hasta Argentina para reportarse por otra causa de abuso sexual que se abrió en 2022, tras la denuncia por parte de Tamara Doldán.

Se suponía que Villa debía tomar un vuelo el pasado lunes 25 de marzo, pero el futbolista se mantendrá en Bulgaria, debido a que se decidió suspender el juicio, al menos temporalmente.

Lo anterior se debe a que los abogados de ambas partes acordaron utilizar una figura judicial denominada “reparación integral del daño”, a través de la cual se daría por finalizada la causa en contra de Villa. Sin embargo, aunque ambas partes presentaron la propuesta, el fiscal Sergio Anauti se opuso a la medida, siendo avalado por el Tribunal 4 de Lomas de Zamora que ya procesó a Villa el año anterior.

Ante la decisión, las dos partes se unieron y apelaron la resolución ante la Cámara de Apelaciones, que tendrá en su poder la decisión de determinar si el acuerdo al que llegaron el presunto victimario y la víctima es válido y legal. Si el fallo es positivo, Villa no tendrá que afrontar más situaciones con la justicia argentina aparte de la condena que actualmente cumple. Si es negativo, el juicio no sólo seguirá adelante, sino que el colombiano correría el riesgo de pasar a prisión efectiva si el fallo del juez llegase a declararlo culpable.

La decisión de la Cámara de Apelaciones tomará meses no solo por lo mediático del caso, sino por el precedente que podría generar en otras causas relacionadas con violencia de género en dicho país. En consecuencia, Villa se mantendrá en Bulgaria a la espera de lo que determine la segunda instancia.

¿Cómo alcanzaron un acuerdo las dos partes?

Aunque Tamara Doldán insistió en que debía celebrarse un juicio oral para resolver la causa contra Sebastián Villa, en las últimas semanas insistió en dejar de lado el caso, de común acuerdo con los abogados del colombiano - crédito Adrian Escandar/Infobae

La conciliación entre Villa y Doldán por intermedio de sus abogados, Martín Apolo y Roberto Castillo, tomó por sorpresa a los Tribunales de Lomas de Zamora encargados de la causa. La razón es que desde el inicio del proceso contra el futbolista –por entonces al servicio de Boca Juniors– la mujer exigió que el caso se resuelva en un juicio oral y público. Con el paso de los meses se filtraron audios y chats de Instagram supuestamente posteriores al presunto abuso sexual con propuestas de Villa para arreglar económicamente fuera de los juzgados, pero Doldán no sólo se opuso, sino que denunció penalmente el intento de comprar su silencio.

Con el cambio tan drástico en la situación, el juzgado no quiere que el trabajo en la instrucción de la causa sea en vano, pues requirió una gran cantidad de pericias, audiencias y testimonios, por lo que su postura es que la causa se resuelva en Lomas de Zamora.

A pesar de ello, Doldán expresó que no quiere saber nada más del caso, y afirmó durante la audiencia en la que se presentó la propuesta que actyualmente vive en el exterior y ha dejado esa situación en el pasado. La mujer declaró que pasar por un juicio oral a estas alturas es revictimizante. Por su parte, la justicia argentina argumenta que su adhesión a la resolución de la Convención Do Belem do Pará para combatir la violencia de género desde 1996, establece que si bien una agresión como la que presuntamente ejerció Villa contra Doldán es en principio de instancia privada, al ser denunciada por la víctima pasa a ser de instancia pública y del interés del Estado en su resolución.

Cabe recordar que la denuncia fue presentada el 13 de mayo de 2022 con relación a un presunto hecho ocurrido el 21 de junio de 2021 en el country Venado II, en la localidad de Canning en la provincia de Buenos Aires.

Los hechos tuvieron lugar tras un asado en el que estuvieron invitados otros jugadores del Xeneize. En su denuncia, Doldán explicó que el extremo colombiano consumió “mucho alcohol” y comenzó a decirle que le gustaban o que había estado con otros futbolistas del plantel. Tras una fuerte discusión se retiraron del lugar para dirigirse a la casa de Villa junto a un empleado de seguridad, y tras entrar al lugar supuestamente encerró a la mujer en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

“En momentos que ambos se encontraban acostados, el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro”, señaló en el escrito Vanesa González, la fiscal que instruyó el caso. Según consta en el expediente, Villa puso a la víctima “en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar tal como ella deseaba”.

Por su parte Villa, en su declaración, aseguró que las relaciones sexuales fueron consentidas y “fuertes”, pero negó los cargos de los que eran acusados, y apuntó que los textos y audios que salieron a la luz formaban parte de un chantaje.