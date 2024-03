Cuanto pagan si trabajo en Semana Santa según el salario mínimo de Colombia en 2024

Los días trabajados en Semana Santa son pagos de diferente forma en Colombia, puesto que algunos son considerados festivos - crédito Calendarr / Freepik

Durante esta Semana Santa, específicamente el 28 y 29 de marzo, correspondientes al Jueves Santo y Viernes Santo, aquellos empleados que deban laborar esos días recibirán una compensación adicional, equivalente al 75% sobre el valor de su hora de trabajo habitual. Esta disposición es de especial interés para quienes, a diferencia de muchos colombianos que gozarán de un receso por las festividades, tienen previsto trabajar.

La manera en que se calcula este sobreprecio por laborar durante feriados nacionales, como lo son el Jueves Santo y Viernes Santo, varía en función del tipo de acuerdo laboral sostenido con el empleador y si los días festivos se hallan contemplados dentro de la jornada regular de trabajo.

Para aquellos cuya agenda laboral no incluye estas fechas como días hábiles, las horas trabajadas se reconocerán como horas extras. Este cálculo incrementado, no obstante, no se aplica si la jornada laboral diaria del trabajador es menor a seis horas. Resulta crucial verificar las estipulaciones contractuales para confirmar la elegibilidad para la percepción de este beneficio.

El pago del día trabajado en Semana Santa representa un aumento del 75% para el empleado

La compensación por trabajar en estas fechas se ajusta mediante una fórmula específica: se multiplica el salario por hora ordinario por el total de horas trabajadas, a lo cual se añade el 75% de este resultado, en conformidad con las normas legales laborales colombianas. Este proceso asegura que los empleados reciban el recargo adecuado por su labor en días festivos.

Según las cifras básicas del salario mínimo colombiano para este año, aquellos empleados que ejecuten un turno completo de 8 horas en los días festivos de Semana Santa recibirán una remuneración salarial diaria de 75.824 pesos.

La celebración de la Semana Santa comienza este año el 24 de marzo con el Domingo de Ramos, desembocando en los días claves de observancia, el Jueves Santo y Viernes Santo. Mientras una parte significativa de la población se entregará a las tradiciones de esta época o se tomará un merecido descanso, existe un sector que continuará sus actividades laborales, aplicándoseles así la normativa de compensación adicional.

A cuánto pagan el día laboral dominical en Colombia para 2024

El pago diario de salario en Colombia vio un aumento para 2024 aunque esto también llegó con un incremento en los costos de productos y servicios

En particular, para las horas trabajadas en horario nocturno durante domingos y festivos, el recargo alcanza un acumulado del 150% sobre la tarifa ordinaria, representando una significativa mejora en la compensación para aquellos trabajadores que realicen este tipo de jornadas.

Hora de trabajo dominical o festiva: $9.478

Extra diurna dominical o festiva: $11.847

Extra nocturna dominical o festiva: $16.586

Teniendo en cuenta estas cifras, aquella persona que ejecute un turno regular de 8 horas un domingo recibirá en salario diario un total básico de 75.824 pesos, pago que podría llegar a ser mayor si dado el caso sus labores exceden su turno establecido en el contrato y necesita hacer uso de horas extra.

Las nuevas tarifas aplican para todas las industrias y sectores, beneficiando de manera directa en el ingreso de los trabajadores que frecuentemente realizan horas extras o trabajan en horarios no convencionales, intentando mejorar así su calidad de vida.

Así se paga el día de trabajo regular en Colombia en 2024

El salario mínimo en Colombia quedó fijado en 1.300.000 de pesos

Con el aumento del salario mínimo en un 12%, elevándolo a 1.300.000 pesos, el pago diario también vio un incremento y según la nueva tasación, algunos productos y servicios igualmente subieron en su costo.

El pago básico de salario en Colombia para 2024 por día se estableció en 43.333 pesos, mientras que el valor por hora laborada ascendió a 5.416 pesos. Adicionalmente, el auxilio de transporte diario es de 5.400, lo que representa 675 pesos por hora. En consecuencia, un empleado que recibe el salario mínimo percibirá 48.733 pesos al día.