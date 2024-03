‘La casa de los famosos Colombia’: Sandra Muñoz sigue los pasos de Nataly Umaña, dio un apasionado beso y más

Sandra Muñoz sorprendió con sus acciones en La casa de los famosos - crédito RCN

La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar. Durante las primeras seis semanas de la competencia, lo que estaba pasando entre Nataly Umaña y Miguel Melfi fue tendencia en redes sociales, debido a que comenzó como algo prohibido, tratándose de una mujer casada envuelta con hombre mucho menor que ella, como lo es el cantante panameño. Sin embargo, ahora es Sandra Muñoz la que se ha robado la atención.

La modelo comenzó desde hace algunos días a acercarse a Juan David Zapata. Entre ambos se notó una química no expresa, hasta el momento en que comenzaron a intercambiar cartas en secreto, sin que sus otros compañeros lo notaran. Por hacer las cosas de esa manera fueron sancionados por El Jefe.

A pesar de encontrarse en riesgo de eliminación, la audiencia decidió salvarlos por unos días más. Al lograrlo, continuó el amor en el aire, hasta que se materializó el viernes durante la fiesta de integración que se hace normalmente una vez por semana.

En ese espacio de tiempo, las celebridades decidieron jugar a los retos, por lo que a Muñoz se le pidió que diera un beso. De frente, indicó que solamente cumpliría la solicitud hecha si Juanda era puesto frente a ella. Así ocurrió. Sorpresivamente, aunque expresó tener marido antes de entrar al formato, se besó apasionadamente con el creador de contenido digital.

Aunque el hecho sorprendió a todos dentro y fuera de la casa, no fue lo único que sucedió, sino que fue solamente el comienzo. Cuando la reunión terminó, ambos se fueron para la habitación y decidieron pasar la noche en la misma cama. Según algunos internautas, pudo haber pasado algo más.

“Uno ya dizque a dormir y empiezan Sandra y Juan David con la porno jajajajaja”; “Sandra en las misma cama con Juan David”; “¿Cómo me voy a perder el galón del precoz Juan David y la urgida de Sandra, Dios mío?” o “En la próxima eliminación debería salir Sandra y que el Juan David no tenga con quien bajar la arrechera y quede bien aburrido”, fueron algunas de las reacciones en las plataformas digitales.

Sandra Muñoz y Martha Isabel Bolaños tuvieron enfrentamiento en ‘La casa de los famosos’

Hasta el momento, Sandra Muñoz ha pasado por varias polémicas dentro del reality, cada una protagonizada por sus sentimientos hacia Juan David Zapata, quien había dicho que “yo toda la vida me he considerado diferente a muchos hombres. No me nace estar con alguien que tiene una relación actual. Es algo que a mí no me gustaría”.

Pese a lo anterior, el ex participante de El Desafío de 27 años se arrepintió y decidió atreverse. Esto ocasionó la molestia de Martha Isabel Bolaños, que también estaba interesada en el paisa e incluso se habían besado (con tapabocas) hace algunas semanas.

Por ello, Sandra y La Pupuchurra tuvieron un cruce de palabras y echaron la culpa a la comida. “Martha estaba poniendo incienso a la comida, ¿cómo para qué?, para aromatizar la comida, ¿o qué?”, comenzó diciendo Muñoz.

Tras ello, Martha no se quedó callada y salió a defenderse, exponiendo que se había sentido injustamente atacada, por lo que se justificó, diciendo que “tú crees que todo es en contra tuya, yo empecé en la sala, ni siquiera me metí en la cocina por respetar tu espacio”.

“Pero cuando tú haces algo, uno se lo tiene que mamar todo”, respondió Sandra, agregando: “Ah, no, mi amor. La gente se acuesta en esta casa y yo no respeto el sueño, cuando siempre estás haciendo ruido, abriendo mil cosas, echando splash. Cuando tú haces cosas, ¿yo te digo algo?, no, mi amor, madura, que ya estás muy vieja”.