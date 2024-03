Jared Leto invitó a Felipe Saruma al Festival Estéreo Picnic: esto reveló el influencer

Jared Leto invitó a Felipe Saruma al Festival Estéreo Picnic 2024 -crédito @felipesaruma/Instagram

El Festival Estéreo Picnic 2024 se convirtió en el escenario de un encuentro inolvidable entre Felipe Saruma, destacado creador de contenido, y Jared Leto, la estrella estadounidense del cine y la música. Este evento, que arrancó el 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar de la capital colombiana, ha sido uno de los más esperados del primer semestre del año, atrayendo tanto a aficionados de la música como a figuras influyentes del mundo digital.

La historia detrás de la inesperada invitación de Jared Leto a Felipe Saruma para que lo acompañara en tarima durante su presentación captó rápidamente la atención del público. “Jared Leto me escribió y me pidió que lo acompañara en tarima. Esto es algo que definitivamente no me veía venir y yo sé que lo estoy contando ustedes pueden pensar que no es real, se los juro, yo tampoco lo creía al principio”, confesó Saruma, expresando su asombro inicial ante el mensaje recibido a través de las redes sociales. Este mensaje, enviado por el equipo del líder de la banda Thirty Seconds to Mars, extendía una invitación personalizada para unirse a Leto en uno de los conciertos más esperados del festival.

Desde recibir un mensaje en las redes sociales hasta subir al escenario, Felipe Saruma compartió su inolvidable aventura en el Estéreo Picnic 2024 -crédito @felipesaruma/TikTok

Felipe Saruma, conocido por su contenido en las plataformas digitales y por su pasada mediática relación con Andrea Valdiri, no dudó en aceptar la invitación. El bumangués publicó una capture de pantalla del chat en el que se puede ver la invitación y el mensaje de regreso de Saruma.

“¡Hola! Aquí Mandi, del equipo de Jared Leto, contactando para informar que la banda de Jared, Thirty Seconds to Mars, se presentará en el Estéreo Picnic en Colombia este jueves 21. Nos encantaría invitarte a presenciar el espectáculo desde el lateral del escenario y a unirte al grupo y a la banda en el escenario para la última canción. Si estás interesado, házmelo saber para enviarte más detalles al correo electrónico que prefieras”, fue el mensaje del equipo de Jared Leto. En el chat se aprecia la respuesta del colombiano: “Hola, claro que si!”, escribió.

Felipe Saruma reveló la invitación que le envió Jared Leto para el Festival Estéreo Picnic 2024 -crédito @felipesaruma/Instagram

A pesar de su declarado fanatismo por las actuaciones cinematográficas de Leto, “De su banda no conocía mucho, pero de sus películas sí conozco mucho y soy fanático, me gusta su trabajo”, admitió Saruma, destacando una conexión más profunda con el aspecto actoral de Leto que con su faceta musical. Sin embargo, esta oportunidad le permitió experimentar de cerca la energía y el talento de Thirty Seconds to Mars, compartiendo escenario con ellos ante miles de espectadores disfrutando de conocidos temas como The kill, From yesterday, Stuck, This is war, A beautiful lie, Seasons y muchas más.

El influencer documentó su experiencia en el Festival Estéreo Picnic, desde los momentos previos al concierto hasta el encuentro con Jared Leto y su actuación en la tarima. Junto a otros influenciadores como Mario Ruiz, Saruma vivió lo que describió como “una locura, un show espectacular”, revelando la indescriptible emoción de estar lado a de unas de las figuras más admiradas en el cine debido a su participación en producciones como Morbius, El club de los desahuciados, La casa Gucci, Escuadrón suicida, Dallas Buyers Club, entre otras.

Los creadores de contendido Felipe Saruma y Mario Ruiz fueron invitados por Jared Leto al Festival Estéreo Picnic 2024-crédito @felipesaruma/Instagram

“Ver esa energía que tenía la banda, inigualable, fue experiencia una espectacular definitivamente algo que no me vi venir. Bueno, puedo decir que Jared Leto me invitó a uno de sus conciertos”, así describió el influencer su experiencia.

Los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales felicitando a Saruma por su experiencia en el Festival Estéreo Picnic: “Nada más quedó soltero y a brillar Saruma, lo tenían opacado”; “Qué energía”; “Qué chima cómo le cambió la vida a Saruma desde que ajá”.

Jared Leto junto a su banda Thirty Seconds to Mars destacaron con su show en Bogotá -crédito @andresrm80/TikTok

