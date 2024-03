El director de la Dian explicó por qué el Estatuto Aduanero favorece al narcotráfico

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, explicó por qué el Estatuto Aduanero en Colombia beneficia al contrabando - crédito LuisCarlosRH/X

“El Estatuto Aduanero está hecho a la medida de los contrabandistas. En ningún momento dije que los gremios de comercio exterior hubieran hecho el EA o que fueran contrabandistas. ¿Por qué se sienten atacados? ¿Por qué el ánimo de promover cosas que no se han dicho? Avancemos”, escribió el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, en X (antes Twitter).

Esto, ante el debate que se armó por una posible reforma al Estatuto Aduanero de Colombia, que es el documento en el que consta que las sociedades de comercialización internacional, autorizadas ante la Dian, reciben de sus proveedores productos colombianos adquiridos a cualquier título en el mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas, y se obligan a exportarlos en su mismo estado o una vez transformados, dentro de los términos establecidos.

Y es que Reyes había afirmado al programa Sin Carreta del Canal1 que dicha norma tiene “impresionantes vacíos”.

Esto no cayó muy bien entre los gremios del sector, que expresaron su desacuerdo con la propuesta de reforma, bajo el argumento de que los principales causantes del aumento del contrabando son los altos aranceles para las importaciones, la excesiva burocracia y la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros.

Siete asociaciones de comercio exterior y logística emitieron un comunicado conjunto en protesta contra la propuesta de reforma aduanera- crédito @mclacouture/X

Ahora, por medio de TikTok, Reyes dio más claridad sobre el asunto y explicó por qué hizo la afirmación.

Rememoró la frase de que “el Estatuto Aduanero está hecho a la medida de los contrabandistas”, aseguró que sabe que esa es una afirmación muy grave, pero que no la haría si no fuera cierta: “No es solo el caso que el contrabando no es solo una manera de evadir impuestos que deben pagar las mercancías al entrar al país, sino que es una de las principales maneras para los narcotraficantes de traer dinero de regreso al país después de haber vendido estupefacientes en el exterior”.

‘Son criminales’

Señaló que eso es malo, no solo porque son criminales, sino porque este dinero de los criminales va a financiar la violencia en un país que está buscando la paz total.

“¿Por qué decimos que el Estatuto Aduanero está hecho a la medida de los contrabandistas? Muy sencillo, porque si lo comparamos con las normas aduaneras de otros países, si nos vamos, como lo hicimos, para preguntar en detalle a la Unión Europea, si nos vamos a Estados Unidos, lo que vamos a encontrar es que en esas jurisdicciones no sale nada. No sale mercancía de ningún puerto, de ningún aeropuerto, de ningún cruce de frontera, sin un inventario detallado, lo que se conoce como subpartida arancelaria, al territorio nacional”.

Luis Carlos Reyes defendió su posición, negando haber acusado a los gremios de ser contrabandistas - crédito @luiscrh/X

Agregó que “es lo mismo, debido a que se tiene que saber que está saliendo de los puertos, porque si el compromiso es ‘le cuento después y la mercancía se cae por el camino o le hacen un cambiazo por el camino’, cómo nos vamos a dar cuenta de que lo que estaba en el contenedor, que nos están declarando, es lo mismo que entró. Es un boquete tremendo”.

Insistió en que, infortunadamente, lo que permite el actual Estatuto Aduanero es exactamente eso: que salgan camiones y camiones de los puertos del país, de los aeropuertos, con mercancía que no ha sido debidamente detallada, inventariada, y así no debería sorprender que el contrabando esté financiando economías ilegales en el país a un ritmo muy preocupante.

Precisó que hoy en día en los principales puertos como Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y el aeropuerto de Bogotá, entre otros, la norma permite que salgan camiones llenos de mercancía que no ha sido debidamente inventariadas.

“Entonces, si aquí salen camiones llenos de mercancía, que no sabemos exactamente qué, y que nos la pueden cambiar en el camino, no nos debería sorprender que hubiera mucho contrabando en el país y esta ha sido la norma aduanera por un tiempo bastante largo”, dijo Reyes.

Información falsa

Enfatizó en que “hay personas que están difundiendo desinformación entre la comunidad de comercio exterior, diciéndole que el nuevo Estatuto Aduanero va a generar un apilamiento de mercancía en los puertos, en los aeropuertos y eso no es cierto”.

“La capacidad logística, como demuestran los estudios técnicos que ya le entregamos a la Procuraduría ante su solicitud, demuestran que esto es perfectamente factible”, apuntó.

Como ejemplo, aclaró que solo en el aeropuerto El Dorado sería imposible lograr que todas las mercancías se inventariaran.

Ante esto, precisó que hoy en día la sucede que la Aduana del aeropuerto El Dorado funciona en horario de oficina, cuando perfectamente se pueden tener tres turnos, como lo hacen las demás aduanas del mundo.

“El comercio no se detiene y hoy en día en el aeropuerto El Dorado funciona más largo el horario del Dunkin Donuts que la Aduana”, añadió.

Puntualizó que se necesitan hacer estos cambios al Estatuto Aduanero, porque el contrabando no es solo una pérdida de recaudo, sino que también es una afectación a la paz. Luis Carlos Reyes concluyó que “el contrabando hace parte de un ecosistema de economías ilegales que genera violencia en el país y que se tiene que acabar”.