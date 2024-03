Reforma a la salud: Gustavo Petro respondió ante fuerte declaración de César Gaviria

Rifirrafe entre el presidente y el exmandatario por la reforma a la salud - crédito Colprensa

La posición del Gobierno de Gustavo Petro frente a la reforma de salud ha generado miles de críticas y comentarios por parte de diversos sectores. Uno de los personajes que opinó al respecto fue el expresidente César Gaviria que aseguró que Colombia tendría miles de víctimas si las cosas siguen igual.

En diálogos con la revista Semana, el exmandatario expresó su preocupación para los próximos meses porque tienen colapsado el sistema de salud: “El Gobierno no ha hecho nada de lo que tenía que hacer para atender a la gente. A las EPS las tienen quebradas y no les han dicho que les van a pagar”.

De esta manera, el jefe del Partido Liberal explicó que la Corte Consitutcional había dado la orden y el plazo en los últimos días para saldar la cuenta al Ministerio de Salud. “Eso no les importa. Entonces, sin EPS y sin que el Gobierno esté listo, la gente no va a tener quién la atienda y vamos a tener miles y miles de muertos. Eso me preocupa”, señaló.

En la mañana del domingo 17 de marzo, el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales respondió a las declaraciones del expresidente: “El doctor Cesar Gaviria debería saber que en los últimos 10 años, cuando más dinero le dio el estado a las EPS y se quebraron las más grandes, murieron 340.000 personas que se podían salvar si hubieran tenido atención médica”, publicó en su cuenta de X (antes de Twitter).

Entre líneas seguidas, el jefe de Estado afirmó que estas muertes se llaman evitables y son el principal pecado del actual sistema de salud. “Pero eso sí, se llevaron 35 billones de pesos del erario, perdidos. Nos han dejado con la tasa de mortalidad infantil, de lejos, la más alta de la OCDE”, indicó en sus redes sociales.

Finalmente, Gustavo Petro concluyó su respuesta a los fuertes señalamientos de Gaviria: “ ¡340.000 muertes evitables, la tasa de mortalidad infantil más alta de la OCDE y 35 billones de pesos del pueblo colombiano perdidos!”.

En medio de las declaraciones del jefe del Partido Liberal al medio mencionado aseguró que el presidente de la República no ha sido capaz de reconocer que “la Corte Constitucional falló que el problema que tenía el sistema era que ellos no les estaban pagando la unidad de capitación a las EPS”.

Razón por la que el Gobierno no estaba interesado en salvar las EPS, y de esta manera el exmandatario cuestionó: “¿Cuáles son las cosas que ha hecho el Gobierno para estar preparado y atender a los pacientes en Colombia? ¿Cómo los va a atender? Se le van a morir miles y miles de ciudadanos”, expresó.

Petro respondió a la propuesta de Uribe de “ajustar sin destruir” el sistema de salud

Las recientes tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, en torno a la propuesta de reforma de salud del actual gobierno.

Este desacuerdo se encendió tras el fracaso del articulado propuesto por Petro en el Congreso, lo que llevó a Uribe a sugerir una serie de ajustes para mejorar el sistema sin necesidad de desmantelarlo. “¿Por qué un dañino monopolio de hospitales públicos?”, cuestionó Uribe, marcando su postura en contra de la concentración de recursos en el sector público, argumentando que la solidaridad del sistema mixto actual podría verse comprometida.

Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, utilizó su cuenta en X (antes conocida como Twitter) para expresar su inquietud respecto a la iniciativa de Petro. Sostiene que es posible realizar “ajustes sin destruir el sistema mixto y solidario” que actualmente opera en Colombia.

Según su visión, la integración de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las Cajas de Compensación, junto a hospitales tanto públicos como privados y la colaboración de gobernaciones y alcaldías, puede facilitar la mejora de la prevención dentro del sistema sanitario nacional mediante el uso de herramientas como la telemedicina.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, reaccionó a las propuestas de Uribe en redes sociales, invitándolo a mantener su posición constructiva, a diferencia de la actitud que, según Petro, ha mostrado la bancada del Centro Democrático en el Congreso. “Ya identificamos una actitud displicente”, señala el mandatario, aludiendo a la falta de apoyo a su propuesta de reforma.