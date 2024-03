Eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ se refirió al supuesto amorío de Nataly y Melfi: “No quiero especular”

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ Nataly Umaña y Miguel Melfi cuentan con el apoyo de una compañera con su supuesta relación -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La casa de los famosos Colombia tardó en calar entre los televidentes, pero poco a poco comienza a hacerse notar gracias a las historias que se vienen desarrollando entre las celebridades que se disputan el premio mayor.

Te puede interesar: Beto Arango con 9,5% es el eliminado de la tercera semana de ‘La casa de los famosos Colombia’

La elección de actores, actrices, modelos y creadores de contenido digital para formar parte del reality show producido por el canal RCN y la plataforma Vix, deja varias historias para seguir, como las alianzas, las peleas entre los concursantes y hasta los posibles romances. De estos últimos, el que ha calado con más fuerza entre los televidentes es el que han protagonizado Nataly Umaña y Miguel Melfi.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Melfi ya no se guarda lo que siente por Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Desde que estuvieron atados juntos por instrucción de El Jefe, la actriz y el cantante panameño desarrollaron una atracción mutua que derivó en un beso ante las cámaras durante una prueba de actuación, y que luego decidieran repetir intentando esconder el pecado de las cámaras; algo por lo que Melfi fue sancionado y perdió los privilegios de liderazgo durante la tercera semana.

Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña, se convrtió en el gran señalado luego de que se difundieran las imágenes de su esposa con Melfi - crédito cortesía Talento nacional

Ambos momentos se hicieron virales en redes sociales, debido a que Nataly se encuentra casada con Alejandro Estrada, que ante el impacto de las imágenes —y hasta algunos comentarios de la mujer acerca de su matrimonio— decidió restringir el acceso de los seguidores a sus redes sociales y fue invitado a la gala de eliminación del domingo 3 de marzo.

Te puede interesar: Ni el escándalo de infidelidad de Nataly Umaña y Miguel Melfi le ayudó: rating de ‘La casa de los famosos’ no despega

Allí, Estrada observó de primera mano algunos de los momentos de ambos concursantes, y expresó que estaría dispuesto a perdonarla “bajo ciertas condiciones”. Pero a pesar de que Nataly ha manifestado en varias oportunidades a Melfi que desea ponerle un corte a la situación, la convivencia en la casa todavía está lejos de terminar, y los detalles sobre su aventura siguen apareciendo.

Beto Arango se refirió a lo que opinaba de la relación entre Nataly y Melfi durante el tiempo que estuvo con ellos en la casa - crédito Canal RCN

Tras convertirse en el tercer eliminado, el actor Beto Arango pasó por los micrófonos del Canal RCN. Allí habló con Emmanuel Restrepo, que interpreta el personaje de Carmelo, que popularizó en Rigo, acerca de su experiencia en el programa, sus conflictos con Karen Sevillano —que al parecer motivaron que a su salida la nominara para eliminación— y, en particular, de lo que sucedía con Nataly y Melfi.

Sobre el posible romance, Beto explicó que durante su estancia en la casa pensó que se trataba de una estrategia. Sin embargo, ahora que está fuera y puede acceder a las imágenes que no podía por ser uno de los participantes, su opinión al respecto cambió.

“Todo parece indicar que sí [hay romance]. Adentro yo estaba diciendo que era más una estrategia de Natally; ya una vez afuera, viendo unas imágenes que no había visto, enterándome de los tiempos que duraron encerrados en un baño sin cámara, pues todo esto indica que sí, ¿no? Que sí hay un gusto entre ambos. No sé hasta dónde haya llegado, no quiero especular, pero de que hay gusto, hay gusto”, expresó en la entrevista.

Nataly Umaña habló de problemas matrimoniales antes de entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’

La situación de Nataly y Melfi ha capturado la atención de las redes sociales al poner de manifiesto que desde antes de su ingreso al programa había problemas en el matrimonio de la actriz con Alejandro Estrada. No obstante, y más allá de los comentarios sobre el tema por parte de Nataly en el programa de telerrealidad, al parecer ya se había referido a su crisis matrimonial incluso antes.

A lo largo de la semana se difundieron algunos adelantos de la entrevista que concedió la actriz a La sala de Laura Acuña. Aunque esta no aparecerá publicada en su totalidad sino hasta el 11 de marzo, los extractos que se difundieron en redes sociales fueron esclarecedores.

“Yo decía: ¡qué divertido este man! Lo quiero en mi vida, pero después de 12 años es obvio que las cosas cambien”, expresó Nataly durante la charla. Añadió que el sentido del humor de Estada comenzó a chocarle luego de un tiempo, hasta que derivó en peleas entre ambos.