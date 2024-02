Habló la mamá de la joven a la que ladrón empujó de Transmilenio en movimiento: “Tuvo una fractura en el cráneo”

La mujer de 18 años está en una UCI desde el 13 de febrero - crédito Alcaldía de Bogotá y Diario El Comercio.

Ya ni al interior de un bus del sistema de transporte masivo Transmilenio, los habitantes de Bogotá se pueden sentir seguros. Así lo pudieron comprobar varios testigos que el pasado 13 de febrero presenciaron un violento acto del que fue víctima una joven de solo 18 años y que hoy la tiene en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Sobre la carrera 30, en un articulado que se dirigía hacia el Portal Sur, un hombre la amenazó y le quitó todas sus pertenencias. Luego, utilizó el botón de emergencia para abrir las puertas del bus ―aun en movimiento― y huir rápidamente. En ese momento la empujó hacia afuera del vehículo, haciendo que se golpeara fuertemente su cabeza contra el asfalto del carril exclusivo.

Su madre reveló en una conversación con la emisora Blu Radio cuál es su estado de salud. “Mi hija está bastante delicada, tuvo una fractura en el cráneo, contusiones en la cabeza, tiene inflamado el cerebro y una hemorragia cerebral. Además, tiene un esguince en la pierna derecha y pérdida parcial de memoria”, le expresó la mujer a la emisora mencionada.

Ante los micrófonos de ese medio, la madre expresó los angustiosos momentos por los que tuvo que pasar, relatando que, desde ese fatídico día, 13 de febrero, su hija está internada en una Unidad de Cuidados Intensivos, donde el personal de salud mantiene un pronóstico reservado. “La evolución de ella está bien delicada. La dieron de alta de la UCI hoy, pero no sé cuánto tiempo estará en la clínica, eso lo determinará el neurocirujano”, dijo.

Además, la mujer expresó su indignación por la poca atención recibida por parte de la empresa Transmilenio. “Hoy me entregaron la historia clínica de la niña, me ayudaron para la historia clínica. Me voy a poner en la tarea de enviar todo para iniciar el trámite con Transmilenio”.

El incidente ha provocado la indignación de la ciudadanía, que ya no encuentran un lugar seguro en la capital colombiana. Ya sea en el transporte público, en las calles, o incluso en restaurantes, los amigos de lo ajeno están al acecho.

La mujer recibió un fuerte golpe en la cabeza al caer del bus de Transmilenio - crédito @christiancrod01 / X.

Así ha quedado en evidencia en febrero de 2024, que ya registra siete asaltos a restaurantes. El más reciente ocurrió en el sector de Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén.

Todo ocurrió a plena luz del día del pasado viernes 16 de febrero. Un grupo de aproximadamente ocho individuos entró de manera violenta al establecimiento y en un lapso de menos de un minuto, logró quitarle pertenencias valiosas a los 25 comensales que disfrutaban de la comida del lugar. Así lo reportó el noticiero CityTv.

“Sentimos la presencia de dos personas, una con casco y otra con tapabocas y gorra, que entraron rápidamente. En las dos primeras mesas comenzaron a amenazar con armas de fuego. Identificaron que uno de los clientes tenía un reloj lujoso, se lo quitaron y le raparon una cadena que llevaba puesta”, le contó al noticiero uno de los testigos.

El robo en el restaurante de Santa Bárbara ocurrió sobre las 5:00 p.m. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae.

Tras cometer el robo, los asaltantes se dieron a la fuga. La comunidad logró capturar a uno de ellos, quien fue entregado a las autoridades, mientras que el resto consiguió escapar. Durante el incidente, las familias presentes, incluidos niños, experimentaron momentos de gran tensión, buscando refugio bajo mesas o en baños, según relató un afectado.

Noticias Caracol indicó que el suceso tuvo lugar aproximadamente a las 5:30 de la tarde cerca de la calle 122, una zona descrita por empleados de locales comerciales como afectada por robos similares. Un trabajador del área compartió un episodio reciente, describiendo la inseguridad que se vive en el sector, incluso narrando cómo a un joven le robaron su teléfono en la mañana.

El noticiero añadió que el delincuente capturado es originario de Medellín y que la motocicleta usada para intentar escapar había sido reportada como robada.