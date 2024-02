El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió las obras del metro: “Hay avances que no se ven desde un sobrevuelo”

El alcalde de Bogotá aseguró que las obras del Metro de Bogotá están avanzando y el retraso en el cronograma es mínimo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le dio un espaldarazo a las obras del Metro y entregó un balance positivo. De acuerdo con el mandatario local, hay avances que no son visibles, pero eso no quiere decir que no se esté cumpliendo con los trabajos del proyecto.

A través de sus redes sociales el alcalde Galán entregó un balance sobre las obras del medio de transporte masivo que se adelantan en la capital del país.

“El Metro avanza. Yo quiero hacerle a la opinión pública una actualización de cómo va este proyecto, porque ha habido noticias alrededor del mismo y es importante que la opinión pública tenga la información completa”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en un video que publicó en su cuenta de X.

De acuerdo con el mandatario local, las obras de la primera línea del Metro de Bogotá avanzas en cerca de un 30%. Galán aseguró que el retraso en este punto es mínimo; sin embargo se trabaja para adelantar los trabajos necesarios que pongan el proyecto al día.

“La cifra más actualizada es que vamos en un avance del 29,93%, ya casi un 30%. Hay un atraso del contratista de cerca de 2% que estamos trabajando para que se resuelva, pero la obra va bien”, dijo Galán.

Así se ven las dos primeras columnas de la línea elevada del metro de Bogotá - crédito Empresa Metro de Bogotá

Así mismo, el alcalde le recordó a la ciudadanía que no todas las obras son visibles. Se refirió a trabajos que se adelantan y no son necesariamente la construcción o instalación de grandes estructuras, sino labores que son igual de indispensables y muchas veces pasan desapercibidas.

“Parte del avance no es evidente, no se evidencia con un sobrevuelo, sino que, por ejemplo, tiene que ver con el traslado anticipado de redes. 324 mil millones de pesos ha invertido el Distrito y hay un avance del 100% en lo que le corresponde al Distrito. También adquisición de predios, 1 billón 179 mil millones de pesos”, explicó el mandatario local.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros no fue contratada para sugerir cuál modelo de metro es mejor

El alcalde Galán aprovechó para resaltar las declaraciones de Rafael Fonseca, el ingeniero que representa a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ante el Congreso de la República, en las que el profesional precisó que el contrato con la ANI no está relacionado con sugerencias sobre el mejor modelo de metro para la ciudad.

“Hoy hubo una sesión de la Comisión Accidental del Congreso que hace vigilancia al proyecto Metro y ahí hubo una declaración de Rafael Fonseca, el ingeniero que representa a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que fue importante porque lo que dijo básicamente es que el producto del contrato que hizo la ANI con esa Sociedad, no tiene como objetivo generar una recomendación para cambiar el proyecto Metro de Bogotá”, explicó el alcalde de Bogotá.

El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, visitó el patio taller de la primera línea del metro de Bogotá, para verificar el avance de las obras - crédito @carlosfgalan/X

“No fuimos contratados para dar una recomendación de qué tipo de metro es que se debe hacer, no, no fuimos contratados para eso”, fueron las declaraciones de Fonseca en el Congreso.

Carlos Fernando Galán también se refirió a la financiación del Metro y el manto de dudas que se ha tendido sobre el proyecto y el apoyo por parte del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El alcalde resaltó que el avance de las obras no depende de los aportes por parte del Gobierno, pues esos recursos se han ido entregando a una fiducia desde antes de que iniciaran las labores de construcción.

“Los aportes de la Nación no están vinculados a los avances de obra. Por eso, esos aportes van a una fiducia, según el Convenio de Cofinanciación. Esos aportes empezaron a darse desde el 2019, antes de que empezara la obra, y terminarán en el 2049, mucho tiempo después de que termine la obra”, finalizó el mandatario local.