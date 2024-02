Médico que trató a Diego Maradona fue enviado a la cárcel por violar a paciente de 17 años en una consulta

Edward González Saavedra fue capturado por abusar de una paciente - crédito Fiscalía

En la tarde del viernes 2 de febrero la Fiscalía dio a conocer la captura y judicialización de Edward González Saavedra, un médico internista que fue acusado de violar a una de sus pacientes en medio de una consulta médica.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos materia de investigación ocurrieron el 17 de noviembre del 2023 en el barrio Normandía de Cali, cuando la víctima, una joven de 17 años, asistió a una cita médica de rutina y fue accedida carnalmente por el galeno.

“La unidad de Caivas (Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual), en articulación con la Policía y el CTI, recaudaron pluralidad elementos materiales probatorios que permitirían sustentar que el hoy imputado, en el desarrollo de un tratamiento para aumentar las defensas de una menor de 17 años, al parecer la accedió carnalmente”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, el galeno aprovechó su posición médica para obligar a la menor de edad a que se desnudara en frente suyo con la excusa de revisar el proceso del tratamiento y aprovechó para realizarle tocamientos contra su voluntad.

Edward González Saavedra fue enviado a la cárcel por abuso sexual - crédito Fiscalía

En medio de las investigaciones se determinó que a González Saavedra no solo le bastó con tocar a su paciente, sino que también la accedió de manera digital para, supuestamente, iniciar la activación de un medicamento que le había inyectado durante la consulta para mejorar el sistema inmunológico de la menor de edad.

“El primero de febrero esta persona fue capturada en actividad conjunta entre la Policía y el CTI en el barrio Normandía de Cali. La Fiscalía le imputó al capturado el delito de acceso carnal violento agravado por lo que el juez decidió que el galeno, quien no aceptó los cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario”, agregó la Fiscalía.

Un reconocido internista y toxicólogo que trató al futbolista Diego Maradona

En su página web, el médico se describe como un “cirujano y epidemiólogo con más de 28 años de experiencia, exdecano de la facultad de medicina y expresidente de la Universidad Libre de Cali, tengo especialidades en biofisiología, medicina biológica y homotoxicología”.

González Saavedra indica que tiene 23 años de experiencia en la medicina y que actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Biológicos (Acomeb).

Durante su carrera profesional tuvo pacientes reconocidos como el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, a quien trató en 2001 en Cuba para tratar su adicción a las drogas y el alcohol.

Edward González Saavedra trató a Diego Maradona en 2001 - crédito Edward González Saavedra / página web

“Todos pensaban que él se estaba recuperando en Cuba, pero no era así, él no estaba comprometido y seguía abusando de las drogas. En otro episodio muy grave, ya en la isla, es que yo empiezo a tratarlo (...) Bajó a 112 kilos y me decía que se sentía como si pesara 70. Fue impresionante porque lo vi casi sin poder moverse y pasé a ver el Maradona que nos deslumbró a todos”, le dijo el galeno a El País, de Cali, en 2020.

Otras denuncias por abuso sexual

En 2013 la expareja del médico, Mónica Giraldo, denunció que sorprendió a González tocando en las partes íntimas a su hija, Isabella Gómez Giraldo, cuando dormía.

La expareja del médico dijo que en la madrugada del 16 de junio de ese año subió a la habitación y encontró al galeno accediendo sexualmente a la menor de 13 años, ante lo que reaccionó de manera violenta, lo golpeó, lo echó de la casa y lo denunció.

El otro hecho que involucra al médico se remonta a 2018, cuando una mujer, cuya identidad fue reservada, le dijo a El Espectador que González Saavedra intentó violar a sus hijas en un viaje que hizo a Santa Marta con la tía de las menores.

De acuerdo con el relato de la víctima, el hombre merodeaba la habitación donde estaban las menores y que intentó darle una partilla pulverizada a una de ellas en un sanduche.