Carlos Antonio Vélez atacó sin piedad a James Rodríguez: “Lo convocan y arrancan las viudas enloquecidas”

Según Carlos Antonio Vélez, James Rodríguez no se encuentra en condiciones para estar en la selección Colombia - crédito FCF / @velezfutbol/Instagram

La selección Colombia se reunirá en marzo para los partidos amistosos contra España y Rumania, que se realizarán en Europa, y el objetivo del técnico Néstor Lorenzo es mirar el nivel de algunas de sus figuras, una de ellas es James Rodríguez, que brilló en las últimas jornadas de las eliminatorias.

Te puede interesar: James Rodríguez, tras los pasos de Óscar Córdoba y Pedro Franco: este sería el futuro del volante

Más allá del valor del jugador en el combinado nacional, en especial por su experiencia, el periodista Carlos Antonio Vélez le lanzó un duro comentario por su actualidad y que no merece estar en la Tricolor, al punto de que dio a conocer un hombre que ocuparía su posición en los próximos juegos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: James Rodríguez despejó las dudas en cuanto a su futuro con São Paulo

Cabe recordar que James volvería a las canchas el 4 de febrero, cuando el São Paulo se enfrente a Palmeiras por la Supercopa de Brasil, que será la primera final con el futbolista en cancha desde su arribo en 2023, ya que no fue convocado en la definición de la Copa de Brasil.

La “pulla” a James Rodríguez

Desde hace un tiempo la postura de Carlos Antonio Vélez contra James Rodríguez es muy dura por la inestabilidad del jugador, por eso dijo en su programa Palabras Mayores que debe estar en un alto nivel para que siga en la selección Colombia, más allá de lo que pueda aportar en el equipo.

Te puede interesar: Así fueron los golazos de Juanfer Quintero y Roger Martínez con el Racing en Argentina

“Llega la selección, lo convoca y arrancan las viudas enloquecidas… hace dos, tres jugadas y un gol y hay que declararlo la figura del campo porque, si no, uno es un apátrida, un sinvergüenza, un enemigo del fútbol”, afirmó el comunicador de la emisora Antena 2.

James Rodríguez fue pieza fundamental de Colombia para las victorias contra Brasil y Paraguay por eliminatorias - crédito Ricardo Mazalán/AP Foto AP

Según Vélez, la situación actual de James, que no es titular en São Paulo, se podría asemejar a lo que ocurrió en Bayern Munich y Al Rayyan, conjuntos en los que nunca se consolidó ni acomodó en la nómina por factores ajenos a lo deportivo.

“Por eso quiero que juegue, decídase. Le hizo daño el frío de Múnich, que comían con la mano en Catar… ¿Ahora en Brasil que hace daño? ¿La feijoada, la caipirinha? O de pronto es que hay mucha samba, o qué pereza el tráfico de São Paulo, no tengo helicóptero. Siempre hay una disculpa”, añadió.

Vélez le tiene reemplazo

El periodista fue más allá de sus críticas a James Rodríguez por su lugar en la selección Colombia y dijo que existe un hombre que puede ocupar su posición de mejor manera: “Si vamos a hablar de meritocracia, cosa que no cumple Lorenzo, hoy el llamado tendría que ser Juanfer Quintero”.

Carlos Antonio Vélez se basó en la actuación de Juanfer en la goleada 3-0 de Racing sobre Tigres por 3-0 en la Copa de la Liga Profesional: “Ayer (31 de enero) dio una demostración, una más de su calidad. Si ese jugador está bien físicamente, si no le pesan las nalgas y el estómago no se le cae, ese jugador es bueno”.

Juan Fernando Quintero no juega con la selección Colombia desde el 13 de septiembre, cuando disputó 19 minutos ante Chile por eliminatorias - crédito FCF

“Ha venido jugando bien. Entonces, si fuera por meritocracia, el convocado y el titular debería ser Quintero, no James”, señaló el comunicador, además de que James Rodríguez debe pelear por el puesto en la cancha, con los minutos que sume con el São Paulo.

“Entonces para evitar chocarnos con las viudas, los salameros, con los lambones, yo sí quiero que juegue, que demuestre que tiene todavía fútbol, que no está casi retirado… Yo me quedo tranquilo porque sí está jugando, maravilloso”, afirmó Vélez, que en otras ocasiones criticó las convocatorias de la selección Colombia porque algunos futbolistas no estaban en su mejor momento y solo iban por su pasado con la Tricolor.