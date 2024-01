Director de la Dian fue desmentido durante fuerte discusión por las cifras de recaudo tributario

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, aplaudió que el recaudo tributario haya crecido hasta 2,2% del PIB - crédito Dian

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, sacó pecho en X (antes Twitter) por el recaudo que tuvo la entidad en los últimos dos años.

El funcionario indicó que entre 2022 y 2023 el recaudo neto de la Dian aumentó en 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB), y que se puede descomponer de la siguiente manera:

0,7% resultado del paro nacional (reforma tributaria 2021).

1% de la reforma tributaria de 2022.

0,5% de mayor eficiencia en la administración tributaria.

El comentario no fue muy bien recibido por expertos en el asunto. Por ejemplo, el director del Centro de Gerencia y Empresa de la Universidad EAFIT, Martín Jaramillo, dio a entender que lo dicho por Reyes es increíble: “De no creer que el director de la Dian le adjudique el recaudo de la tributaria de Duque al Paro Nacional”.

Martín Jaramillo, director del Centro de Gerencia y Empresa de la Universidad EAFIT, criticó las cifras informadas por el director de la Dian, Luis Carlos Reyes - crédito @TinoJaramillo/X

Los cuestionamientos de Andrés Forero

El representante a la Cámara Andrés Forero hizo varios cuestionamientos: “¿El director de la Dian celebra que no cumplió metas de recaudo bruto (96,20%) y neto (95,90%)? ¿Olvida que por eso sus funcionarios no pudieron acceder a la prima por gestión? ¿De dónde saca que tuvo mayor recaudo como % del PIB que la región si no tiene datos de 2023?”.

Esto lo respondió Reyes y aseguró que Forero tiene imprecisiones: “Hay algunas imprecisiones aquí, pero me alegra ver a un representante del Centro Democrático pujando por más recaudo. Lo que nos une como país es más que lo que nos separa”.

Forero refutó con más cuestionamientos y un documento adjunto sobre información de recaudo: “¿Cuál es la imprecisión, director? Uso información que usted mismo me entregó. Puede ver su firma al final del documento. Y no se confunda. No respaldo que asfixien a la economía colombiana a punta de impuestos, pero dado un marco tributario las metas deben cumplirse. ¿No cree?”.

Andrés Forero, representante a la Cámara, criticó las cifras de recaudo informadas por el director de la Dian, Luis Carlos Reyes - crédito @AForeroM/X

Alcances de la reforma tributaria de 2021

A la discusión se sumó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, que hizo parte del gobierno de Iván Duque y lideró la reforma tributaria del 2021, también conocida como la Ley de Inversión Social.

El exfuncionario anotó que nada tuvo que ver dicha ley con el paro nacional como causa, aseguró que la reforma tenía varios propósitos que son el origen de la misma. De igual forma, hizo una lista pensada en varios logros. Enumeró los siguientes:

Sosteniblidad de las finanzas públicas (reducir el déficit después de pandemia y el nivel de deuda con relación al PIB), con más recaudo y austeridad fiscal. Y se logró el mayor ajuste fiscal en 30 años en el país, luego de las necesidades de pandemia. Sostenibilidad social (con programas como matrícula cero en educación superior, ingreso solidario creciendo de forma significativa, subsidio a la nómina en empresas afectadas por la pandemia, subsidio a los jóvenes y mujeres en prestaciones sociales para motivar empleo), entre otros, fruto de lo cual mejoró la equidad y los niveles de pobreza luego de pandemia. Sostenibilidad en el crecimiento económico (fruto de lo cual tuvimos dos años récord en crecimiento por encima de los países Ocde y de Latinoamérica). Mejor gestión en la Dian con nuevos instrumentos de lucha contra la evasión y el contrabando, lo que aunado al alto crecimiento explica el recaudo que se ha dado histórico en los últimos dos años. Fortalecimiento de la regla fiscal cómo instrumento de gestión fiscal y creación del Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), lo que le ha dado más autonomía, visibilidad y exigencia al manejo fiscal en el país, dándole continuidad a un instrumento poderoso en Colombia.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, dio a conocer el alcance de la reforma tributaria de 2021 - crédito @JrestrP/X

Finalizó José Manuel Restrepo al decir que fueron tan efectivos estos instrumentos que a la gran mayoría de ellos el actual Gobierno les dio continuidad y les permitió obtener resultados positivos en lo fiscal, en lo social y en el empleo.

No obstante, Reyes también respondió a Restrepo al citar al exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

Aseguró que “un logro de su gestión fue, escuchando al paro nacional, echar para atrás el desfinanciamiento del Estado que nos legó su predecesor por reducir impuestos al capital, subiéndolos nuevamente y dejando de lado la insistencia en subir el IVA. No minimice ese logro”.