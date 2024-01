Yeison Jiménez visitó restaurante de famoso cocinero: “Recargándome de energía para todo lo que viene”

En su viaje, el cantante colombiano visitó la Mezquita Sheikh Zayed - crédito yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los cantantes de música popular más importantes en Colombia. Gracias a su talento, el artista nacido en Manzanares, Caldas, logró posicionarse en el país y llenar estadios.

Ese éxito le ha permitido a Jiménez darse ciertos gustos como, por ejemplo, regalarle una camioneta último modelo a uno de sus colaboradores como agradecimiento por su labor de años al lado del cantante, o costear unas lujosas vacaciones a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes.

Y es que en sus redes sociales el intérprete de canciones como El mejor caballo o Por qué la envidia compartió varias fotografías de su visita al país árabe, donde tuvo la oportunidad de realizar varias actividades como, por ejemplo, visitar el lujoso restaurante del cocinero Salt Bae.

En la publicación, que fue acompañada con el texto “Recargándome de energía para todo lo que viene! Conmigo no es fácil es lo único que tengo claro”, a Yeison Jiménez se le ve vistiendo una ghutra de color blanco, el atuendo típico de los hombres en los Emiratos Árabes.

El cantante colombiano estuvo de vacaciones en la capital de los Emiratos Árabes Unidos - crédito yeison_jimenez/Instagram

Uno de los sitios turísticos y religiosos a los que ingresó el colombiano en tierras árabes fue la mezquita Sheikh Zayed considerada como la más grande de los Emiratos Árabes Unidos y que puede ser visitada por personas que no pertenezcan a la religión musulmana.

Frente a la edificación de 20.000 metros cuadrados con fachada recubierta de mármol blanco, Yeison Jiménez posó para varias fotografías, aunque también tuvo la oportunidad de visitar el interior de la estructura religiosa.

En otra de las fotografías que compartió el cantante se puede apreciar que visitó el restaurante del cocinero e influenciador Salt Bae, famoso por sus platos y forma de echarle sal.

El cantante colombiano visitó el lujoso restaurante del cocinero turco Salt Bae - crédito yeison_jimenez/Instagram

En uno de los videos que compartió el colombiano se ve al cocinero turco preparando un corte de carne recubierto en láminas de oro, por lo que varios de sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad para dejar algunos comentarios sobre las lujosas vacaciones del cantante.

“Espectacular !!!! 😍 disfruta de todas las bendiciones”; “Obviamente si 👍 tú eres grande ❤️❤️❤️❤️ contigo y con dios vas a seguir siempre adelante ❤️❤️❤️”; “Disfruta al máximo. Para eso trabajas. Miles de bendiciones para toda tu familia. 😮‍💨😮‍💨”; “Mustafa Jiménez 😂”; “❤️👏👏Dios te proteja de envidias animo!!”.

La dura adolescencia de Yeison Jiménez

Aunque actualmente Yeison Orlando Jiménez Galeano, nombre de pila del artista, cuenta con reconocimiento y éxito, no siempre su vida fue así, incluso, el cantante aseguró que tuvo que alejarse de amistades para poder llegar a cumplir 25 años.

“Todos mis amigos murieron, todos muy jóvenes y entonces yo dije: ‘Parce, yo no me quiero morir’. Yo pensé que yo no cumplía 25 años, por eso cuando cumplí 25 años hice mi mejor cumpleaños de toda la vida, yo decía: ‘¿25 años marica?, ¿cómo?’, porque nadie llegó por allá”, explicó el cantante en el programa La Sala De Laura Acuña

Video oficial de Tenías razón de Yeison Jiménez - crédito Yeison Jimenez/YouTube

Otra de las confesiones de Jiménez tiene que ver con Tenías razón, canción que compuso mientras no tenía techo y tuvo que vivir en una casa que estaban demoliendo cuando tenía 17 años: “Me senté en una mesita de una casa que me habían prestado para vivir porque la estaban tumbando, entonces el dueño me dijo: ‘Viva ahí mientras la tumbo’”.

El problema era que poco a poco se le iba agotando el tiempo a Jiménez para tener un techo, pues los trabajadores que se encontraban demoliendo la casa cada día se acercaban más a la alcoba en donde pasaba sus noches, por lo que confesó que les pedía un peculiar favor.

“Todos los días me despertaban a macetazos y bajaban escombros y yo les decía a los muchachos: ‘Lo último que tumben es mi habitación marica porque no tengo pa’ donde irme’”.