Entre la ALO Norte y la Ciudadela Educativa en Suba: concejales tomaron posición tras suspensión de millonario contrato adjudicado por Claudia López

Luego de que el 19 de enero de 2024 la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y la Constructora Las Galias S.A.S., llegaron a un común acuerdo y decidieron suspender la ejecución del contrato para la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado, varias reacciones del espectro político de la capital del país se conocieron.

Infobae Colombia consultó a concejales de diferentes partidos, quienes dejaron sus impresiones sobre el tema. Esta decisión le dará seis meses a RenoBo para hacer una evaluación detallada del proyecto y revisar si protege o no los intereses públicos y el bienestar de los ciudadanos.

El concejal Jesús David Araque, del mismo partido político del alcalde Carlos Fernando Galán, calificó la decisión como responsable y recordó que la Procuraduría ya había emitido una alerta al respecto.

“Me parece una decisión responsable con la ciudad. Nadie duda que Suba y Engativá requieren oferta social, pero el proyecto estuvo manchado por irregularidades desde el principio. La Procuraduría ya había lanzado una alerta y aun así la alcaldía de Claudia López avanzó en el proceso y adjudicó el contrato tan solo cuatro días antes de que finalizara el periodo de su administración. Además, varios directivos de la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá denunciaron presiones para continuar con el proceso a pesar de las irregularidades”, indicó.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, que es el concejal más votado y que por Estatuto de la Oposición entró al cabildo distrital, pidió claridad sobre el futuro de la iniciativa y de la ALO Norte.

“Los derechos a la movilidad y a la educación deben ser compatibles y son fundamentales en Bogotá. Desde Con Toda por Bogotá hacemos invitación a la Alcaldía de Bogotá para que tengamos claridad sobre el futuro de la Ciudadela Educativa y del Cuidado. Necesitamos saber si hay voluntad de abrir modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial para tener o no ALO Norte”, manifestó.

Entre tanto, Diana Diago, concejala del Centro Democrático, resaltó que el proceso contractual desde su inicio presentó presuntas irregularidades, teniendo en cuenta lo dicho por órganos de control.

“La Procuraduría General de la Nación hizo advertencias y solicitudes a la administración de Claudia López, que ella desatendió por completo. Hoy se suspende, no por capricho, sino porque es importante aclarar el camino jurídico. Adicional, hay que recordar que este proyecto está en un POT que no se discutió, que fue aprobado por decreto, sin discusión alguna en el Concejo y todo esto se hizo con el fin de acabar con la ALO Norte, proyecto que llevan esperando los ciudadanos por décadas, cuenta con estudios que no pueden tirarse a la basura y, además, es necesario para descongestionar la ciudad”, expresó.

Desde la bancada del Partido Mira, conformada por Fabián Puentes y Samir Bedoya Piraquive, coincidieron con su colega al hablar de la importancia de la ALO Norte y no descartaron que se continúe con la Ciudadela Educativa.

“La Administración está llamada a establecer un mecanismo para que, por un lado, se solucione el problema de movilidad en el sector a través de una buena estructuración de la obra de ALO Norte. Esto debe incluir mecanismos para mitigar afectaciones a los sistemas ecológicos, bordeando los humedales para proteger el ecosistema. De otro lado, también es importante avanzar en el proyecto de la Ciudadela Educativa, con el fin de lograr la cobertura en educación, que requiere una localidad de más de 1.252.675 habitantes y equilibrar la oferta y la demanda para cubrir el faltante en el servicio educativo de la localidad”, argumentaron.

Samir Abisambra, concejal del Partido Liberal, insistió en que la ALO es una vía que hay que hacerse para que ayude a descongestionar la ciudad.

“Mi posición siempre ha sido que la ALO es una vía que hay que hacerse, es una vía que necesita Bogotá para descongestionar nuestra ciudad, pero que, adicionalmente, nos debe ayudar para descontaminar la calidad del aire que hoy tiene grandes dificultades y los mayores contaminantes son las fuentes móviles y muchos carros pesados que atraviesan Bogotá y no vienen para nuestra ciudad”, puntualizó.

Como lamentable calificó la concejala del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, la decisión. Señaló que espera que sea por la falta de coordinación de las entidades, como lo mencionó la Procuraduría, y que ella cree que este proyecto debe seguir adelante.

“Sin embargo, esto es claro y obedece a la chambonada e improvisación que fue costumbre de la administración de Claudia López, además de querer dejar firmados grandes contratos las últimas semanas de su gobierno…, Lamento esto, porque realmente es la única posibilidad de ampliación de construcción de infraestructura para la educación superior y especialmente para la Universidad Distrital”, aseveró.

Finalmente, Daniel Briceño, del Centro Democrático, uno de los concejales que más control político no solo hace al Gobierno distrital, sino también al nacional, contrario a Sánchez, celebró la suspensión del contrato.

“Nosotros celebramos la suspensión del proyecto de la Ciudadela Educativa y del Cuidado en la localidad de Suba por parte de la empresa RenoBo. Primero, porque atiende las solicitudes y recomendaciones que ha hecho la Procuraduría, en donde se han emitido varias alertas sobre los problemas a irregularidades en esa contratación que se hizo de forma afanosa e improvisada en el mes de diciembre antes de que se fuera la alcaldesa Claudia López. En segundo lugar, porque abre la posibilidad de que se reviva la ALO Norte, un proyecto que está estructurado hace más de 60 años”, concluyó.