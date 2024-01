Los espectaculares fichajes que prometían romper el mercado del fútbol colombiano, pero que nunca sucedieron

El más reciente caso de fichajes fallidos en el fútbol colombiano fue el del chileno Arturo Vidal - crédito @kingarturo23oficial/Instagram

La presidenta del club América de Cali, Marcela Gómez, confirmó el martes 16 de enero que no se llegó a un acuerdo con el mediocampista Arturo Vidal. La directiva del equipo rojo buscaba reforzar su plantilla con el internacional chileno, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen término.

Los esfuerzos conjuntos del América de Cali y sus patrocinadores no fueron suficientes para asegurar la incorporación de Vidal. “Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado la institución y los patrocinadores, no se ha alcanzado un acuerdo con Arturo Vidal, por lo tanto, desistimos que continuar su fichaje”, expresó Gómez en una comunicación oficial divulgada a través de la plataforma X.

La noticia no pasó desapercibida y causó un impacto significativo entre los hinchas del conjunto escarlata y dentro del panorama futbolístico nacional.

La estrategia del club caleño por el momento cambió de rumbo y ahora tiene como prioridad el convencer al técnico argentino Ricardo ‘el Tigre’ Gareca para que tome las riendas del equipo en la temporada del año 2024, luego de la inesperada salida de Lucas González.

Se espera que la experiencia del estratega argentino pueda contribuir significativamente al desempeño del equipo en las competencias venideras, entre las que están la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Conmebol Sudamericana.

Los cuatro fichajes que prometieron revolucionar el mercado del fútbol colombiano pero que jamás sucedieron - crédito Frank Saaverdra/Infobae Colombia

La situación presentada con Arturo Vidal se suma a una serie de episodios similares donde otros equipos del país han visto frustradas negociaciones por distintos motivos. Este reciente antecedente ha hecho que se recuerden entre los periodistas especializados y los aficionados, una serie de fichajes que prometieron romper el mercado de fichajes en Colombia pero que solo quedaron en una ilusión.

La primera de las posibles contrataciones se dio durante la década de 1980, cuando el fútbol colombiano y el América de Cali estuvieron cerca de contar con la presencia de Diego Armando Maradona, quien por aquel entonces jugaba para el FC Barcelona.

En la década del 80 el astro argentino Diego Armando Maradona estuvo en la carpeta del América de Cali pero el fichaje nunca se concretó - crédito montaje Infobae

Corría el año de 1982 cuando se gestó la idea de que el astro argentino pudiera unirse a las filas del equipo colombiano, un movimiento que prometía revolucionar el panorama del fútbol en América Latina.

Sin embargo, a pesar del notable interés por parte del América de Cali, la transferencia no llegó a fructificar. Maradona, conocido por su destreza y habilidades futbolísticas, continuaría su camino en el continente europeo, lejos de las canchas colombianas. La razón específica por la que el traspaso no se concretó no se ha documentado de forma detallada, pero el desenlace inevitablemente llevó al jugador a nuevos horizontes en su carrera deportiva.

Posteriormente, en 1984, Diego Maradona se sumaría al equipo del Napoli en Italia, donde alcanzaría la gloria tanto a nivel de clubes como en su trayectoria internacional. Con el Napoli, Maradona logró hazañas memorables, lo que incluyó llevar a Argentina a la victoria en la Copa del Mundo de la FIFA en 1986, haciéndose eco de su reputación como uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia.

Otro de los jugadores que estuvo sonando para venir al FPC fue José Luis Chilavert, quien tuvo conversaciones para unirse a las filas del América de Cali en 1988, el exarquero paraguayo reveló durante una conversación con el programa Súper Combo del Deporte en Cali.

En 1988 el exarquero paraguayo José Luis CHilavert estuvo a punto de llegar al América de Cali, sin embargo, el Zaragoza club en el que militaba se negó a dejarlo ir del equipo - crédito AP

A pesar del interés del club colombiano, el traspaso no se concretó debido a la negativa del Zaragoza, equipo español donde militaba Chilavert en aquel entonces.

El guardameta, famoso por su destreza defendiendo la portería y su habilidad para anotar desde el punto de tiro libre, contó que Miguel Rodríguez, por parte del club colombiano, realizó un acercamiento para traerlo a jugar en Colombia.

Chilavert, con tan solo 23 años y considerado una pieza clave, era visto por el Zaragoza como un activo demasiado valioso como para dejarlo partir. “Pero en ese momento la gente de Zaragoza no quería dejarme ir”, afirmó Chilavert refiriéndose al interés del América de Cali, sin embargo, las negociaciones no fructificaron.

El internacional paraguayo, reconocido por ser uno de los porteros goleadores más destacados en la historia del fútbol, reflejó en sus palabras la oportunidad única de haber podido formar parte del fútbol colombiano. “Sí, tuve una oportunidad estando en el Zaragoza [...] esa fue una oportunidad única de jugar en Colombia. La gente de América de Cali tenía la intención, pero no se dio”, señaló José Luis Chilavert durante la entrevista, dejando entrever lo que hubiera sido un giro interesante en su carrera deportiva.

En el año 2017, surgieron especulaciones en torno a la posible incorporación de David Villa al equipo colombiano Nacional. Las negociaciones, lideradas por el entonces director técnico del club, no fructificaron a pesar de los intentos por llevar al exjugador de la Selección Española a competir en el fútbol colombiano.

El goleador español David Villa con pasado en el Barcelona estuvo en la carpeta del Atlético Nacional pero su elevado costo impidió que este llegara al club paisa - crédito AFP

Antonio Casale, conocido periodista deportivo, señaló que el traspaso de David Villa se vio obstaculizado por varias razones. La elevada valuación económica del jugador y su salario representaron un impedimento significativo. Además, la estabilidad de Villa en el New York City y la poca atracción que significaba para el jugador la posibilidad de sumarse a una “aventura en Colombia”, contribuyeron a que la negociación no llegara a buen puerto.

La información sobre estas negociaciones fue divulgada principalmente por El Deportivo, detallando que la operación se contempló durante un período en que Villa disfrutaba de un momento estable en su carrera. En aquella época, el jugador ya era una figura prominente tanto en la MLS como en el panorama internacional, factores que sin duda aumentaban su cotización en el mercado de pases.

A pesar de la expectativa generada entre los aficionados y la cobertura mediática, el fichaje de David Villa por Nacional quedó en el terreno de los rumores. El jugador continuó su carrera en Estados Unidos, sin que las conjeturas sobre su llegada al fútbol colombiano se materializaran. La posibilidad de ver al talentoso delantero español en la liga de Colombia permaneció como un episodio más en las múltiples historias de fichajes no concretados en el mundo del fútbol.

En las últimas temporadas se ha relacionado al Tigre Falcao García con Millonarios pero las negociaciones nunca han dado frutos debido a que el goleador histórico de la selección Colombia, no ha dado señales de volver al fútbol suramericano.