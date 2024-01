Los accidentes virales que dejó el Downhill Urbano en Manizales: “Se van a matar”

Ciudadanos que desconocían la disciplina se preguntaron si en realidad esto es un deporte - crédito X

La Feria de Manizales, que inició el 8 de enero, tuvo varios eventos masivos, siendo el Downhill Urbano una de las cuotas deportivas de la celebración, destacando por ser una disciplina del ciclismo desconocida para muchas personas y que generó múltiples críticas por su realización.

El Downhill Urbano es una modalidad del ciclismo de montaña, que tiene como objetivo principal llevar a los corredores al extremo de sus habilidades, por lo que deben pasar varios obstáculos durante un recorrido que va siempre hacia abajo.

Los organizadores del evento afirmaron que esto fue un éxito, resaltando el triunfo de Sebastián Holguín en la categoría masculina y de Valentina roa en la rama femenina, en un recorrido que se registró entre los barrios de Cervantes y Arrayanes y que tuvo al checo, Tomás Slavik (campeón del mundo) como uno de los representantes más destacados.

El evento contó con la presencia de cientos de personas, que se vieron atraídos por los obstáculos que obligaron a que los participantes tuvieran que mostrar toda su destreza; sin embargo, también se destacó por lo más de cinco accidentes que se registraron durante la competencia.

En redes sociales se hicieron virales algunas grabaciones de los accidentes más destacados durante el evento, los cuales por fortuna no terminaron con ningún deportista herido de gravedad.

Se registraron cinco accidentes durante el evento deportivo - crédito X

Estas acciones, que terminaron con los deportistas en el piso, hicieron que algunas personas criticaran la realización de este evento, principalmente por los riesgos que tiene practicar este deporte que es considerado extremo.

“Por qué la alcaldía de Manizales permite esto”, “Ese no es el espacio adecuado, me parece una irresponsabilidad” o “El chico no tiene ni idea de lo que hace. Dios quiera no sea grave su situación”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Debido a esto, deportistas y organizadores se pronunciaron, resaltando que todos los participantes contaban con la protección necesaria (que es obligatoria para realizar el recorrido) y que el protagonista de la grabación más fuerte no sufrió heridas de gravedad, pero fue asistido médicamente por prevención.

Uno de los accidentes más destacados terminó con el deportista siendo trasladado a un centro médico de manera preventiva - crédito Manizales Denuncia

De la misma forma, destacaron fragmentos de lo registrado en la jornada, en los que se observa a múltiples deportistas cumplir con el recorrido sin problemas, por lo que aseguraron que los ciclistas son conscientes del riesgo al que se exponen, en cada salida.

“Ya la he ganado varias veces, me sentí muy bien hoy. Creo que llegué muy bien, es una pista muy técnica, una de las mejores de Sudamérica y lo hice sin errores. Me siento muy preparada para lo que viene”, afirmó sobre su triunfo en la rama femenina Valentina Roa.

Además del Downhill Urbano, la Feria de Manizales también contó con una válida de BMX, que se llevó a cabo en la pista del Bosque Popular El Prado, que fue renovada para este evento.

La realización del Downhill Urbano en Manizales generó críticas en redes sociales - crédito X

¿Cómo le va a Colombia en el Downhill Urbano?

Dentro de las ramas del ciclismo de montaña, el Downhill Urbano sé práctica de manera constante en el país, aunque recibe poca difusión. Marcelo Gutiérrez es uno de los representantes más destacados en Colombia, siendo un quinto lugar en el mundial de 2015, la mejor participación de un deportista colombiano.

Además de esto, ha sido podio en cuatro válidas de la copa del mundo, y ha terminado dentro de los tres mejores en la competencia de Crankworx en cinco oportunidades, por lo que se le considera el pionero de esta disciplina en el país.

Por fuera del reconocimiento de los deportistas, Colombia tiene el Guinness récord como la carrera de Downhill más larga del mundo. El evento fue organizado por Red Bull en 2019 y se registró en el Cerro de Monserrate (Bogotá) y contó con un trazado de 2.5 kilómetros que la hizo acreedora al galardón.