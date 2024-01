“Me dijo: ‘Todo va a estar bien’”: reconocido actor relató su encuentro con la virgen de Fátima

El actor contó una experiencia espiritual que vivió con la Virgen de Fátima - crédito Parroquia San Alberto Magno y @juliococcaro/Instagram

El reconocido actor colombiano Julio Sánchez Cóccaro sorprendió a sus seguidores y a los usuarios de redes sociales al compartir una experiencia mística en una entrevista con el programa Lo sé todo, de Canal Uno, donde aseguró haber visto a la virgen en un difícil momento de su vida.

De acuerdo con las declaraciones del actor, la virgen se le apareció en un momento de extremas dificultades de salud, cuando sufrió de una neumonía língula que estaba fuera de control.

“Yo estaba durmiendo profundamente cuando, de repente, abrí los ojos y vi una figura muy brillante, es una mujer con una corona, ella flota, no camina. Flota por mi lado derecho, viene hasta mi pecho, me mira fijamente a los ojos y mentalmente me dice: “Todo va a estar bien””, relató el actor bogotano.

En su descripción, el actor recordó cómo, durante esa noche y mientras descansaba en medio de la grave enfermedad, percibió la presencia de la virgen, a quien él identificó como la virgen de Fátima.

Esta experiencia, según Sánchez Cóccaro, fue tan importante, que afirmó que tras el encuentro su condición mejoró significativamente, lo que le permitió recibir el alta médica al poco tiempo.

Julio Sánchez Cóccaro relató cómo fue una expriencia con la Virgen de Fátima - crédito @juliococcaro/Instagram

Al respecto, declaraciones del actor en una entrevista para The Suso’s Show, publicadas por El Tiempo, evidenciaron la complejidad del malestar de salud al que estuvo sometido el artista en ese entonces.

“Me hospitalizaron de una vez, me aislaron, entraban con escafandra a mirarme y a decirme adiós. Estuve a punto de morir, Me pusieron por todo lado antibiótico y estuve un par de días allá metido entre la vida y la muerte realmente”; sin embargo, en las horas de la madrugada previa a su salida, cuando la mujer se le apareció, puso sus manos en su pecho, “me miró, retiró las manos, se fue otra vez a los pies de la cama y me quedé dormido”.

Luego de la experiencia pudo asociar la presencia de la mujer con la de la virgen de Fátima. “Yo no sabía quién se me había aparecido, pero mi esposa es muy religiosa y en la puerta del cuarto de nosotros había una virgen de Fátima. Un día, después de la recuperación, estaba acostado, la vía y le dije a mi esposa que ella era la que estaba allá, en la clínica. Realmente fui beneficiado de una sanación”.

Esta revelación ha generado gran interés entre sus seguidores y reactivó el debate sobre las experiencias místicas de personalidades públicas.

Otros famosos que han tenido contacto con entidades espirituales

El intérprete, conocido por su trayectoria en diversas producciones televisivas en Colombia, hijo de Ómar Sánchez (actor que hizo historia desde el inicio de la televisión colombiana) y padre del también actor Variel Sánchez, no ha sido el único en la escena pública nacional que ha reportado encuentros con figuras religiosas.

Margalida Castro, por ejemplo, es una de las actrices que ha manifestado tener contacto con la espiritualidad con ángeles y con la virgen María.

Según un relato publicado por Las 2 Orillas, durante aproximadamente 20 años, la actriz ha estado recibiendo mensajes religiosos a través de voces interiores que inicialmente creyó provenían de extraterrestres.

Margalida Castro, actriz colombiana, quien se ha vuelto muy devota a la Virgen María - crédito Colprensa.

Además, la artista también detalló una experiencia conmovedora que vivió el 21 de junio de 1990, donde afirmó haber presenciado una aparición de la Virgen María, descrita como un espectáculo visual de escarcha dorada y una comunicación que incluyó un mensaje personal de la figura religiosa.

Otros artistas que han anunciado apariciones espirituales han sido, por ejemplo, la presentadora Carolina Cruz y el reconocido actor, Juan Pablo Barrangán.