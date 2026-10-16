Fonseca ya no se presentará en El Campín: el Vive Claro será el nuevo escenario del concierto, que tendrá algunos cambios

El artista dijo que la decisión busca contribuir al cuidado de la cancha de El Campín y expresó su respaldo a la programación de fútbol - crédito redes sociales

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El concierto Fonseca en la casa, previsto para el sábado 24 de octubre, cambiará de sede y se realizará en el Vive Claro Estadio de Bogotá, luego de que la organización del espectáculo confirmara el traslado desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El evento mantendrá la fecha programada y comenzará a las 8:00 p.m. La decisión se tomó en medio de la discusión por las condiciones de la gramilla de El Campín, un asunto que generó preocupación por la continuidad de los partidos de fútbol y los eventos musicales previstos en el escenario capitalino.

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La nueva sede está ubicada en la carrera 60 #42-41. Allí se llevará a cabo el espectáculo con el repertorio y la puesta en escena anunciados inicialmente para la presentación de Fonseca en el estadio El Campín.

El show de Fonseca cambió de sede por el estado de la cancha de El Campín - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El cambio llega pocos días después de que el cantante bogotano celebrara que las entradas para el concierto se habían agotado. La presentación será el punto de partida de una gira con la que el artista promocionará su álbum “Antes que el tiempo se vaya” y repasará más de dos décadas de carrera.

El traslado al Vive Claro Estadio permitirá que el recital se haga el 24 de octubre, sin usar el campo de juego de El Campín. El concierto de Fonseca estaba anunciado como uno de los eventos de mayor convocatoria de la agenda musical de la ciudad durante octubre.

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El artista había comunicado el agotamiento de la boletería mediante sus redes sociales, donde agradeció a quienes adquirieron las entradas. La expectativa por la presentación creció debido a que se trataba de su primer concierto propio en el estadio El Campín, escenario ubicado en su ciudad natal.

El estadio El Campín sigue bajo polémica porque los conciertos han afectado la gramilla y apartado los partidos de fútbol - crédito Contraloría de Bogotá

Sencia, como empresa concesionaria encargada de la administración y operación del estadio Nemesio Camacho El Campín, quedó en el centro de la decisión por el estado de la gramilla. La compañía inició conversaciones con el promotor de Fonseca para trasladar o modificar la fecha del concierto, con el objetivo de facilitar la recuperación del terreno de juego y evitar nuevas afectaciones en el calendario deportivo.

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Las entradas conservarán su validez tras el traslado

Las personas que ya compraron sus boletas podrán utilizar las mismas entradas para asistir al concierto en el nuevo lugar. La organización precisó que los palcos y la silletería en gramilla no tendrán modificaciones, por lo que conservarán las condiciones previstas para el show.

Algunas localidades de gradería sí tendrán ajustes por las características del Vive Claro Estadio. La producción señaló que la gestión de la nueva boletería para esos sectores se realizará a través de TuBoleta Pass, canal por el que se comunicarán las indicaciones correspondientes a los asistentes afectados.

Por ahora, no se anunciaron cambios en el contenido artístico de la presentación. La producción confirmó que el espectáculo llegará completo a la nueva sede, con el mismo formato que se había diseñado para El Campín.

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Fonseca había confirmado que las entradas para su presentación en Bogotá estaban agotadas - crédito TuBoleta

Fonseca se pronunció sobre el cambio de sede

Tras conocerse la noticia del cambio de sede, el cantante se pronunció en redes sociales para explicar los motivos de la decisión y enviar un mensaje a las personas que ya tenían entradas para el concierto.

Fonseca explicó que el traslado de su presentación al Vive Claro Estadio se tomó por las condiciones de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín. El artista aseguró que la decisión busca evitar un impacto adicional sobre el terreno de juego y respaldar la programación deportiva de la ciudad.

“Cantar en mi casa siempre ha sido para mí un momento demasiado especial, al que le tengo mucho respeto y, sobre todo, mucha emoción. Junto a todo mi equipo llevamos meses esperando esta fecha con toda la ilusión y preparándonos para traerles nuestra mejor versión en vivo”, expresó el artista sobre el show previsto para el sábado 24 de octubre.

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El intérprete señaló que el cambio de escenario responde al deterioro de la gramilla del estadio. “Por las circunstancias que todos conocemos alrededor del deterioro de la cancha de nuestro querido estadio Nemesio Camacho El Campín, hemos decidido cambiar el lugar de nuestro concierto al Vive Claro Stadium”, afirmó.

Algunas localidades de gradería tendrán cambios de ubicación por la configuración del Vive Claro Estadio - crédito @@Julinacho/X

Fonseca también manifestó su respaldo al fútbol y a la recuperación del campo de juego. “Hoy más que nunca quiero aclarar que siempre actuaré en pro de mi ciudad. Hoy más que nunca nos solidarizamos con el fútbol, con Bogotá y queremos poner de nuestra parte para cuidar esa cancha que nos ha dado tantas alegrías a todos los colombianos”, sostuvo.

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El cantante confirmó que se mantienen tanto la fecha como la validez de las entradas ya adquiridas. “Hay algo muy importante y es que la fecha sigue siendo la misma y podrán ingresar con las mismas boletas”, señaló, antes de agradecer a sus seguidores por acompañarlo. “Nuestro encuentro sigue en pie y con más ganas”, concluyó.

El productor de Fonseca habló de los ajustes para recibir a 28 mil asistentes en Vive Claro

Por otro lado, el empresario Diomar García, empresario y productor de conciertos que estaba encargado de la producción del concierto de Fonseca, habló recientemente para Blu Radio, donde explicó las implicaciones que tiene cambiar de escenario teniendo en cuenta la producción con la que ya se contaba en el Campín.

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“Esto no es fácil, esto es una planeación de más de un año, conciertos de esta magnitud no se pueden planear con ocho días o tres meses (...) Habíamos planeado todo con logística para que la gente viviera un gran concierto en el Campín”, dijo García para Blu Radio.

Sobre la asistencia prevista y la redistribución de los asistentes ante el cambio de escenario, Diomar explicó que se esperan cerca de 28 mil personas, una cifra que el Vive Claro Estadio puede recibir. No obstante, debido a la configuración y a la distribución de las localidades, la organización realizará ajustes para algunos sectores.

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El productor Diomar García explicó los ajustes para llevar el concierto de Fonseca al Vive Claro Estadio - crédito @fonsecamusic / Instagram

“Vamos a tener unos pequeños cambios en el sentido de la acomodación del público; ahora nos vamos a ajustar en el Vive Claro”, aseguró el organizador.

García también señaló que el cambio de escenario generó inconvenientes operativos y obligó a renegociar aspectos del evento con Sencia. Según explicó, el incumplimiento de las condiciones previstas implica sobrecostos para la organización. “Logísticamente, esto genera más inconvenientes, genera más costos, pero por el público vamos a hacer que la gente se lo disfrute como si estuviera en el Campín”, añadió.