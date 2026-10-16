⁠Greeicy habló sobre los problemas legales de su papá y reveló que pensó retirarse de los escenarios: “Sentía que me iban a tirar tomates”

Greeicy habló de la crisis familiar por las acusaciones contra su padre que la alejó de los escenarios - crédito @luisalbertoelcachorro/ Instagram

Guardar

Greeicy Rendón relató que temió volver a los escenarios después de que la investigación judicial contra su padre se instalara en la conversación pública.

La cantante colombiana dijo que el episodio afectó a su familia y que, durante ese período, llegó a pensar que el público podía rechazarla en sus presentaciones.

PUBLICIDAD

La artista se refirió al tema durante una conversación con la presentadora dominicana Clarissa Molina. Fue la primera vez que profundizó de forma pública sobre el impacto emocional que tuvo la causa que involucra a Luis Alberto Rendón Melo, su padre.

La investigación comenzó en octubre de 2025, cuando Rendón Melo fue capturado por su presunta participación en los delitos de secuestro simple y tortura agravada. El expediente está vinculado con un hecho ocurrido en mayo de 2023 en una finca de Rionegro, Antioquia, propiedad de la intérprete.

Greeicy Rendón habló del temor que sintió al regresar a los escenarios tras la polémica judicial que involucró a su padre - crédito Greeicy / Instagram

Según la información conocida sobre el caso, dos trabajadores habrían sido retenidos y agredidos luego de que surgieran sospechas sobre el presunto robo de una caja fuerte que contenía dinero y objetos de valor. El padre de la cantante no aceptó los cargos y quedó bajo una medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Greeicy Rendón recordó el momento en que conoció la dimensión pública que había adquirido la situación. La artista aseguró que el caso generó una presión difícil de procesar, en especial por los mensajes y opiniones que comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación.

“Es una historia demasiado triste e injusta en su momento (...) pasaron unos meses con algo en la familia, que es la cosa más dolorosa del mundo”, expresó la cantante al hablar de ese período. También señaló que el respaldo de su entorno más cercano fue central para atravesar las semanas posteriores a la detención de su padre.

PUBLICIDAD

La intérprete explicó que su hogar se convirtió en un espacio de contención frente a la exposición mediática. “Todo afuera estaba en llamas, pero en mi casa yo miraba a mi papá, mi mamá, mi familia y sentía paz”, sostuvo.

La cantante, pareja de Mike Bahía, evitó referirse a los detalles de la causa judicial. Su intervención se centró en las consecuencias que la investigación tuvo en su vida personal y en el modo en que enfrentó las reacciones públicas alrededor de su familia.

La cantante calificó como doloroso el período que atravesó junto a su familia después de la captura de Rendón Melo - Europa Press

Greeicy pensó que podía ser rechazada al regresar a los shows

Uno de los pasajes de mayor tensión en su relato fue el regreso a los escenarios, casi dos meses después de que el caso de su padre se convirtiera en noticia nacional. La artista contó que dudó de continuar con su agenda profesional porque temía la reacción de los asistentes.

PUBLICIDAD

“Yo sentía que me iban a tirar tomates. Yo decía: ‘No quiero volver’, porque para mí es muy difícil decir: ‘ven te cuento la historia’ (...) Mírame como me quieras mirar, piensa lo que quieras de mí, ciérrame las puertas que quieras, yo estoy tranquila con lo que sé”, recordó. El temor de Greeicy era que la controversia judicial de su padre condicionara la mirada del público sobre ella, aun cuando no forma parte del proceso.

Greeicy contó que dudó de volver a presentarse porque pensaba que podía ser rechazada por la situación de su padre - crédito cortesía Greeicy

La artista añadió que le resultaba difícil pensar en explicar una situación familiar ante personas que ya habían formado una opinión. Finalmente, decidió retomar sus actividades y sostener su posición sin intentar responder a cada cuestionamiento.

PUBLICIDAD

En medio de la crisis mediática por la situación de su padre, fue que decidió tomarse un tiempo para sí misma y tomó la decisión de convertir sus emociones en música, volviendo a trabajar de nuevo en su reciente proyecto Candela. “Me metí en el computador, necesitaba volver, al final, y si algo no te pertenece, suéltalo y avanza (...) En la casa todo estaba tranquilo, con dolor, pero tranquilo, con la tranquilidad de no preocuparse porque no debes nada, porque afuera era látigo por todo lado”, recordó la cantante caleña.

El caso se remonta a mayo de 2023, cuando dos trabajadores fueron retenidos en una finca ubicada en Rionegro, Antioquia, tras ser señalados por el presunto robo de una caja fuerte con dinero y objetos de valor. La Fiscalía sostiene que durante ese episodio las víctimas sufrieron agresiones físicas y psicológicas para que entregaran información sobre el paradero de los bienes.

PUBLICIDAD

La investigación se originó tras la denuncia de dos trabajadores que habrían sido retenidos y agredidos en una finca de Rionegro - crédito @luisalbertoelcachorro/ Instagram

En marzo de 2026 comenzó el juicio contra Luis Alberto Rendón Melo. La acusación incluye 33 elementos probatorios, entre ellos 18 documentos, 11 testimonios y cuatro informes periciales. El ente investigador busca establecer si el padre de la cantante tuvo responsabilidad como presunto coautor de los delitos de secuestro y tortura agravada.

Cinco escoltas vinculados a la seguridad de la familia ya recibieron decisiones condenatorias por tortura en relación con los mismos hechos. El proceso contra Rendón Melo continúa y será la justicia colombiana la que determine su eventual responsabilidad penal. Hasta que exista una sentencia firme, las acusaciones no constituyen una condena.

PUBLICIDAD