Colombia

La primera dama Ana Lucía Pineda explicó cómo se van a gastar los millones que están en las cuentas de su fundación para atender a los damnificados del terremoto: “Los reservamos”

Pineda indicó que la etapa de reconstrucción ya comenzó y estará enfocada en viviendas. Según dijo, la fundación estableció tres alianzas con constructoras que ya trabajan en los territorios afectados

EL presidente Abelardo de la Espriella, y Ana Lucía Pineda, las primera dama de Colombia - crédito Colprensa
EL presidente Abelardo de la Espriella, y Ana Lucía Pineda, las primera dama de Colombia - crédito Colprensa
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La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, afirmó que los recursos recibidos a través de su fundación tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 serán destinados a la fase de reconstrucción, en respuesta a las acusaciones sobre el manejo de las donaciones.

En una entrevista con Noticias RCN, Pineda explicó que puso las cuentas de la Fundación Colombia Luz y Sonrisa a disposición de la campaña “Colombia, un solo corazón”, poco después del sismo.

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La primera dama sostuvo que la organización estaba legalmente constituida y habilitada para recibir donaciones, que esta regulada por la Dian. “Todos los recursos que recibimos durante la campaña no fueron utilizados durante la primera fase de ayudas humanitarias, sino que los reservamos para esta segunda fase”, afirmó.

Los aportes serán destinados a viviendas para los damnificados

Pineda indicó que la etapa de reconstrucción ya comenzó y estará enfocada en viviendas. Según dijo, la fundación estableció tres alianzas con constructoras que ya trabajan en los territorios afectados.

- crédito @analu_pineda/Instagram
La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, afirmó que los recursos recibidos a través de su fundación tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 serán destinados a la fase de reconstrucción - crédito @analu_pineda/Instagram

“Ya han empezado a entregar viviendas”, aseguró durante la entrevista. La primera dama no precisó el monto recaudado en las cuentas de la fundación ni la cifra prevista para cada proyecto.

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La periodista de Noticias RCN señaló que la campaña “Colombia, un solo corazón” involucra al menos a 166 empresas y ha beneficiado a cerca de 50 mil personas.

La fundación creó una plataforma de apoyo psicológico

Pineda afirmó que, tras visitar las zonas afectadas, la fundación identificó la necesidad de asistencia psicológica y creó la plataforma Un Corazón Contigo, que ofrece cuatro consultas virtuales gratuitas.

Según indicó, el servicio cuenta con más de 600 voluntarios especialistas y ya realizó más de 4.500 citas virtuales. La plataforma está disponible en www.uncorazoncontigo.com.

Pineda también respondió por su viaje a París

Primera Dama, Ana Lucía Pineda, en Paris - crédito albaniarosarioofficial/Instagram
Primera Dama, Ana Lucía Pineda, en Paris - crédito albaniarosarioofficial/Instagram

La participación de más de 40 artesanos colombianos en la Semana de la Moda de París fue financiada con apoyo de empresas privadas, según explicó la primera dama Ana Lucía Pineda. La iniciativa, llamada Territorios Vivos, buscó exhibir productos, conocimientos ancestrales y liderazgos femeninos de distintas regiones del país.

Pineda afirmó que ni ella ni las personas que la acompañaron utilizaron recursos estatales para asistir al evento. En declaraciones a Canal Telecaribe, sostuvo que los integrantes de la delegación cubrieron sus gastos personales, mientras el patrocinio privado se destinó a facilitar la presencia de los artesanos.

“Ha habido señalamiento y todo, pero yo me quedo con el propósito que llevamos a París y con la representación de Colombia en el marco de la Semana de la Moda”, dijo la esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

La primera dama vinculó el viaje con un compromiso asumido ante Asodamas de Colombia, la asociación de primeras damas que lideró la plataforma. Según relató, el objetivo consistía en impulsar la llegada de los creadores a la capital francesa para que presentaran sus trabajos e intercambiaran experiencias.

Pineda señaló que Territorios Vivos fue “una pasarela muy especial” porque llevó “el talento colombiano” a un escenario internacional. También remarcó que la participación de los artesanos dependió de la colaboración de compañías privadas.

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, en París en la semana de la moda - crédito @analu_pineda/X
Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, en París en la semana de la moda - crédito @analu_pineda/X

Ante las críticas, reiteró que asumió el costo de su traslado. “Yo pagué mi viaje a París con recursos propios”, afirmó la primera dama ante el canal regional.

Pineda añadió que el grupo que viajó junto a ella actuó de la misma manera. “El equipo que me acompañó también pagó su viaje”, sostuvo.

La funcionaria descartó que hubiera financiación pública para los pasajes, la estadía, la alimentación o la presencia de los artesanos en Francia. “No utilizamos recursos del Estado ni del Gobierno en lo absoluto”, concluyó Pineda ante el medio.

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