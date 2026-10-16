Se cayó otro técnico en la Liga BetPlay: este es el entrenador número 11 que se va del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2026

La salida de José Luis García lo convirtió en el undécimo técnico despedido del fútbol colombiano en el segundo semestre-crédito @ClubLlanerosFC/X

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El 15 de octubre de 2026, Llaneros destituyó al entrenador José Luis García tras quedar eliminado de la Copa Colombia por una goleada ante Internacional de Bogotá.

La salida convirtió al entrenador en el undécimo técnico despedido del fútbol colombiano durante el segundo semestre.

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Estrategas como Richard Páez, Alfredo Arias y Fabián Bustos integraron la lista de técnicos desvinculados en el semestre-crédito @ClubLlanerosFC/X

El club informó que el técnico permanecía en el cargo desde marzo de 2025 y agradeció su trabajo junto con el de su cuerpo técnico. La institución comunicó la decisión a través de sus redes sociales.

“Durante más de año y medio, el profesor García entregó su conocimiento, experiencia y dedicación a nuestra institución en una etapa muy significativa para nosotros. Expresamos nuestro agradecimiento por todo su trabajo, al igual que a su cuerpo técnico, al aporte a nuestros objetivos y su compromiso con el club que representa el orgullo de la media Colombia. Les deseamos los mayores éxitos en sus próximos retos personales y profesionales”, dijeron.

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La institución anunció en redes sociales la partida del técnico, quien permanecía en el club desde marzo de 2025-crédito @ClubLlanerosFC/X

Además anunciaron a la persona encargada que asumirá como entrenador interino y el que lo acompañará hasta que se designe al cuerpo técnico definitivo.

“Wilmer Sandoval asumirá como director técnico de manera temporal y estará acompañado por el profesor Berley Villa como asistente técnico en los próximos compromisos mientras se designa al nuevo cuerpo técnico definitivo”, cerraron.

De esta forma, en el semestre ya son 11 técnicos los que se quedaron sin trabajo. A continuación, este es el listado:

Richard Páez (Cúcuta Deportivo)

Jonthan Risueño (Deportivo Pasto)

Camilo Ayala (Alianza Valledupar)

Alfredo Arias (Junior de Barranquilla)

Fabián Bustos (Millonarios)

Hernán Darío Herrera (Once Caldas)

Hubert Bodhert (Jaguares de Córdoba)

Sebastián Oliveros (Deportes Tolima)

Arturo Reyes (Deportivo Pereira)

René Rosero (Deportivo Pasto)

José Luis García (Llaneros)

La goleada del Internacional de Bogotá en Copa Colombia que provocó la salida de García

Internacional de Bogotá clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026 al ganarle 4-1 a Llaneros - crédito @interbogotaoficial/Instagram

Internacional de Bogotá avanzó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026 tras vencer 4-1 a Llaneros el jueves 15 de octubre en el estadio Metropolitano de Techo. El equipo capitalino enfrentará en la próxima instancia al ganador de la serie entre América de Cali y Barranquilla FC, con partidos de ida y vuelta.

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Atlético Nacional ya había asegurado su lugar entre los cuatro mejores al imponerse 3-2 ante Deportivo Independiente Medellín. La otra llave semifinal se definirá entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, una serie que hasta el 15 de octubre no tenía fecha programada.

Con las anotaciones de Caballero, Dájome, Boné y Julio, el equipo bogotano eliminó al de Villavicencio, que solo tuvo la anotación de Ospina - crédito @interbogotaoficial/Instagram

Llaneros abrió el marcador en Bogotá mediante un remate de media distancia de Néider Ospina, que encontró espacio fuera del área y venció al arquero local. El conjunto de Villavicencio buscaba sostener la ventaja y explotar las transiciones ofensivas.

Internacional de Bogotá adelantó sus líneas, tomó el control de la pelota y comenzó a generar llegadas sobre el arco defendido por Romaña. La igualdad llegó a los 32 minutos, cuando Ronaldo Júnior anotó el 1-1.

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La reacción continuó cuatro minutos después. Facundo Boné convirtió un penal al elegir el sector izquierdo del arco, mientras Romaña se lanzó hacia el lado opuesto.

El equipo capitalino completó la remontada antes del entretiempo con un remate de larga distancia de Cristian Dájome, dirigido al ángulo derecho. Internacional pasó de estar en desventaja a irse al vestuario con una diferencia de 3-1 tras marcar tres veces en menos de 15 minutos.

Llaneros debía adelantar sus líneas en el complemento para descontar, una situación que dejó espacios para los ataques del conjunto bogotano. Internacional administró la ventaja y aprovechó una recuperación para ampliar el resultado.

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Sanguinetti lideró un contraataque y asistió a Johan Caballero, que definió para establecer el resultado definitivo. La goleada aseguró la presencia del club entre los cuatro equipos que continúan en la disputa por el título.

El rival de Internacional de Bogotá saldrá del cruce entre América de Cali y Barranquilla FC, programado para el 21 de octubre de 2026 en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla. El vencedor de esa serie se medirá con el equipo capitalino en una de las semifinales.