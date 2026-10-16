Abelardo de la Espriella ordenó la revisión inmediata de los esquemas de protección asignados por la UNP: “Esa payasada se acabó”

Abelardo de la Espriella ordenó revisar los esquemas de protección asignados por la UNP- crédito Colprensa/UNP

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El 15 de octubre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó una revisión técnica de los esquemas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de determinar cuáles cuentan con una justificación sustentada y cuáles deberán desmontarse. En su Gobierno, sostuvo que las medidas de seguridad sin fundamento dejarán de tener respaldo estatal.

La instrucción incluye un seguimiento permanente a las decisiones de la entidad. De la Espriella señaló que conversa a diario con su director para verificar que los recursos destinados a protección lleguen a personas que enfrenten riesgos comprobados.

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El Gobierno revisará los esquemas que carezcan de sustento

El presidente de la República indicó que no admitirá la permanencia de ningún esquema otorgado sin una evaluación que lo respalde, sin distinción de la persona beneficiaria- crédito archivo Colprensa / Raúl Palacios

Durante un evento, el jefe de Estado cuestionó la entrega de protección a partir de denuncias difundidas en redes sociales cuando no existen elementos suficientes que acrediten la amenaza. “Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, afirmó.

De la Espriella indicó que no admitirá la permanencia de ningún esquema otorgado sin una evaluación que lo respalde, sin distinción de la persona beneficiaria. Al mismo tiempo, aseguró que el proceso no afectará a quienes requieran protección por una situación de riesgo real.

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“Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, manifestó.

La situación fiscal respalda el ajuste de recursos para protección

A lo largo de su intervención, el líder del movimiento Defensores de la Patria vinculó la revisión con el panorama de las cuentas públicas y afirmó que el gasto en seguridad debe responder a necesidades verificadas. “Las finanzas públicas están en su peor momento”, dijo De la Espriella.

Aunque pidió que la revisión se realice con criterios técnicos, insistió en acelerar el retiro de las medidas que no cumplan los requisitos. Según explicó, la prioridad es evitar asignaciones injustificadas sin retirar la protección a quienes están expuestos a amenazas comprobadas.

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Director de la UNP aseguró que excongresistas y exministros del gobierno Petro no han querido entregar los carros de sus esquemas de seguridad

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) señaló que varios exfuncionarios del gobierno Petro no ha entregado la dotación entregada por el Estado - crédito Canal Congreso

La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró los esquemas de seguridad de los exministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, junto con otros exfuncionarios y personas cercanas al gobierno del expresidente Gustavo Petro, tras una revisión iniciada a finales de agosto de 2026.

Didier Blanco, director de la UNP, afirmó durante un debate en la Cámara de Representantes que parte de la transición se complicó porque algunos antiguos funcionarios conservaron los vehículos asignados.

“Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad”, afirmó Blanco frente a los miembros de la Cámara de Representantes.

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La UNP retiró esquema de seguridad de miembros del ‘Gabinete de las sombras’ que promueve Petro y Cepeda - crédito Prensidencia/UNP

El director señaló que el relevo de los esquemas no fue sencillo y afectó la asignación completa de protección a nuevos beneficiarios. “Hay que decirlo: la transición no fue fácil”, expresó al referirse a las demoras.

Los exintegrantes del Congreso que perdieron su curul pueden solicitar protección por circunstancias personales, pero deben iniciar un procedimiento distinto ante la UNP. Mientras ese proceso avanza, dejan de integrar la población protegida por su condición parlamentaria.

“Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema. Lo que pasa es que ya no entrarían en la población de Congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite”, explicó Blanco. Añadió que algunos exfuncionarios intentan evitar permanecer unos días sin protección, lo que ha impedido completar el relevo.

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