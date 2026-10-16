Colombia

Abelardo de la Espriella ordenó la revisión inmediata de los esquemas de protección asignados por la UNP: “Esa payasada se acabó”

El presidente de la República indicó que no admitirá la permanencia de ningún esquema otorgado sin una evaluación que lo respalde, sin distinción de la persona beneficiaria

Abelardo de la Espriella - UNP
Abelardo de la Espriella ordenó revisar los esquemas de protección asignados por la UNP- crédito Colprensa/UNP
Guardar

El 15 de octubre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó una revisión técnica de los esquemas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de determinar cuáles cuentan con una justificación sustentada y cuáles deberán desmontarse. En su Gobierno, sostuvo que las medidas de seguridad sin fundamento dejarán de tener respaldo estatal.

La instrucción incluye un seguimiento permanente a las decisiones de la entidad. De la Espriella señaló que conversa a diario con su director para verificar que los recursos destinados a protección lleguen a personas que enfrenten riesgos comprobados.

PUBLICIDAD

El Gobierno revisará los esquemas que carezcan de sustento

La Corte Constitucional tuvo en cuenta algunas declaraciones que ofreció Augusto Rodríguez como director de la UNP a varios medios de comunicación - crédito archivo Colprensa / Raúl Palacios
El presidente de la República indicó que no admitirá la permanencia de ningún esquema otorgado sin una evaluación que lo respalde, sin distinción de la persona beneficiaria- crédito archivo Colprensa / Raúl Palacios

Durante un evento, el jefe de Estado cuestionó la entrega de protección a partir de denuncias difundidas en redes sociales cuando no existen elementos suficientes que acrediten la amenaza. “Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, afirmó.

De la Espriella indicó que no admitirá la permanencia de ningún esquema otorgado sin una evaluación que lo respalde, sin distinción de la persona beneficiaria. Al mismo tiempo, aseguró que el proceso no afectará a quienes requieran protección por una situación de riesgo real.

PUBLICIDAD

“Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, manifestó.

La situación fiscal respalda el ajuste de recursos para protección

A lo largo de su intervención, el líder del movimiento Defensores de la Patria vinculó la revisión con el panorama de las cuentas públicas y afirmó que el gasto en seguridad debe responder a necesidades verificadas. “Las finanzas públicas están en su peor momento”, dijo De la Espriella.

Aunque pidió que la revisión se realice con criterios técnicos, insistió en acelerar el retiro de las medidas que no cumplan los requisitos. Según explicó, la prioridad es evitar asignaciones injustificadas sin retirar la protección a quienes están expuestos a amenazas comprobadas.

Director de la UNP aseguró que excongresistas y exministros del gobierno Petro no han querido entregar los carros de sus esquemas de seguridad

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) señaló que varios exfuncionarios del gobierno Petro no ha entregado la dotación entregada por el Estado - crédito Canal Congreso

La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró los esquemas de seguridad de los exministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, junto con otros exfuncionarios y personas cercanas al gobierno del expresidente Gustavo Petro, tras una revisión iniciada a finales de agosto de 2026.

Didier Blanco, director de la UNP, afirmó durante un debate en la Cámara de Representantes que parte de la transición se complicó porque algunos antiguos funcionarios conservaron los vehículos asignados.

“Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad”, afirmó Blanco frente a los miembros de la Cámara de Representantes.

La UNP retiró esquema de seguridad de miembros del ‘Gabinete de las sombras’ que promueve Petro y Cepeda - crédito Prensidencia/UNP
La UNP retiró esquema de seguridad de miembros del ‘Gabinete de las sombras’ que promueve Petro y Cepeda - crédito Prensidencia/UNP

El director señaló que el relevo de los esquemas no fue sencillo y afectó la asignación completa de protección a nuevos beneficiarios. “Hay que decirlo: la transición no fue fácil”, expresó al referirse a las demoras.

Los exintegrantes del Congreso que perdieron su curul pueden solicitar protección por circunstancias personales, pero deben iniciar un procedimiento distinto ante la UNP. Mientras ese proceso avanza, dejan de integrar la población protegida por su condición parlamentaria.

“Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema. Lo que pasa es que ya no entrarían en la población de Congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite”, explicó Blanco. Añadió que algunos exfuncionarios intentan evitar permanecer unos días sin protección, lo que ha impedido completar el relevo.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaEsquemas de seguridadUNPGobierno nacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Matador’ volvió a arremeter contra la primera dama Ana Lucía Pineda: “Más bien diga dónde está la plata”

El caricaturista reiteró su critica a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, pese a que la Fiscalía le abrió una investigación por el presunto delito de injuria agravada por los señalamientos en contra de Pineda y el destino de las donaciones que recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas

‘Matador’ volvió a arremeter contra la primera dama Ana Lucía Pineda: “Más bien diga dónde está la plata”

Primera dama contestó a las críticas e insultos en redes sociales como la de ‘Matador’: “Estoy preparada para que me ataquen”

Pineda aseguró que algunos opositores al Gobierno de su esposo la han usado como blanco de ataques y cuestionó a los creadores de contenido que buscan repercusión con esas polémicas

Primera dama contestó a las críticas e insultos en redes sociales como la de ‘Matador’: “Estoy preparada para que me ataquen”

Ley de Sometimiento para grupos criminales de Abelardo de la Espriella comenzó su trámite en el Congreso: estos son los principales puntos de la propuesta a la que podrían acogerse 28.800 miembros de estructuras ilegales

La ponencia positiva, firmada por congresistas de Centro Democrático, Cambio Radical, Mira, Colombia Renaciente, Salvación Nacional y el Partido de la U, introduce controles previos para verificar la pertenencia de los aspirantes a estos grupos y limita los beneficios para quienes tengan funciones de mando

Ley de Sometimiento para grupos criminales de Abelardo de la Espriella comenzó su trámite en el Congreso: estos son los principales puntos de la propuesta a la que podrían acogerse 28.800 miembros de estructuras ilegales

Más de 270 mil pacientes han recibido medicamentos y se han realizado cerca de 170 mil procedimientos, según reporte del Plan de Choque en Salud: “Vamos por buen camino”

La cartera de Salud revisará si las atenciones fueron efectivamente prestadas, tras un aumento de 47.836 casos en una semana, mientras las aseguradoras conservan la obligación de garantizar los servicios pendientes

Más de 270 mil pacientes han recibido medicamentos y se han realizado cerca de 170 mil procedimientos, según reporte del Plan de Choque en Salud: “Vamos por buen camino”

La primera dama Ana Lucía Pineda explicó cómo se van a gastar los millones que están en las cuentas de su fundación para atender a los damnificados del terremoto: “Los reservamos”

Pineda indicó que la etapa de reconstrucción ya comenzó y estará enfocada en viviendas. Según dijo, la fundación estableció tres alianzas con constructoras que ya trabajan en los territorios afectados

La primera dama Ana Lucía Pineda explicó cómo se van a gastar los millones que están en las cuentas de su fundación para atender a los damnificados del terremoto: “Los reservamos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Fonseca ya no se presentará en El Campín: el Vive Claro será el nuevo escenario del concierto, que tendrá algunos cambios

Fonseca ya no se presentará en El Campín: el Vive Claro será el nuevo escenario del concierto, que tendrá algunos cambios

⁠Greeicy habló sobre los problemas legales de su papá y reveló que pensó retirarse de los escenarios: “Sentía que me iban a tirar tomates”

Mon Laferte y otros artistas internacionales reaccionaron a sus shows en Rock al Parque 2026: así se pronunciaron en redes sociales

La electrónica de Anyma y su espectáculo ‘ÆDEN’ se tomarán el parque Simón Bolívar de Bogotá en 2027: todo lo que debe saber

Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que la actriz está en embarazo tras la dolorosa pérdida de sus hijas: “Nuestro milagro más bonito”

Deportes

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Caracas FC finalmente podrá viajar a Ecuador para jugar contra Santa Fe por la Libertadores Femenina: la mayoría de las jugadoras recibieron la visa

Este es el joven piloto colombiano que correrá con Ferrari, el histórico equipo del alemán Michael Schumacher

Se cayó otro técnico en la Liga BetPlay: este es el entrenador número 11 que se va del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2026

Jorge Carrascal jugó con Flamengo en el empate ante Estudiantes por la Copa Libertadores y así lo calificó la prensa brasileña: “Proactivo”