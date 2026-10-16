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Jorge Carrascal jugó con Flamengo en el empate ante Estudiantes por la Copa Libertadores y así lo calificó la prensa brasileña: “Proactivo”

El volante cartagenero tuvo minutos en el estadio Único de La Plata (Argentina) en el partido de ida por las semifinales del torneo de clubes más importante del continente

Gastón Benedetti y Jorge Carrascal disputando una pelota-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Gastón Benedetti y Jorge Carrascal disputando una pelota-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
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El 15 de octubre de 2026, el volante ofensivo Jorge Carrascal jugó como titular para Flamengo (vigente campeón de América) en el empate sin goles ante Estudiantes de La Plata por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El exjugador de River Plate y con proceso en la selección Colombia tuvo minutos, fue participativo en el ataque y durante el partido recibió la tarjeta amarilla por una falta sobre el atacante Joaquín Correa.

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Por esta razón, la prensa brasileña destacó al colombiano en medio de un partido complejo ya que terminó siendo uno de los pocos destacados de en la ida.

Jorge Andrés Carrascal cabeceando una pelota en el Estudiantes 0-0 Flamengo, el 15 de octubre de 2026-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Jorge Andrés Carrascal cabeceando una pelota en el Estudiantes 0-0 Flamengo, el 15 de octubre de 2026-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

La actuación del colombiano recibió una calificación de 6/10 en Globo Esporte y señalaron que en el partido tuvo dificultades en algunas jugadas sencillas y en la definición. Además, recibió una tarjeta amarilla a la cual hicimos referencia por la acción y el agredido, aunque se asoció con el defensor brasileño Emerson Royal en el ataque:

“Se compenetró bien con Royal en la línea de fondo. Fue el jugador más proactivo en el mediocampo y el ataque, pero en ocasiones tuvo dificultades con las jugadas sencillas y la definición. Recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre Joaquín Correa”, explicaron.

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El diario brasileño calificó de flojo el partido del colombiano en La Plata-crédito Lance
El diario brasileño calificó de flojo el partido del colombiano en La Plata-crédito Lance

Por otra parte, el diario Lance de Brasil en su análisis del empate entre Flamengo y Estudiantes, en la cual calificaron al delantero Samuel Lino como discreto junto al cartagenero de 28 años:

“En las bandas, Samuel Lino y Carrascal también tuvieron una noche discreta. Ninguno de los dos logró aportar la profundidad y la creatividad que el equipo necesitaba para superar la presión argentina. Incapaz de conectar el mediocampo con el ataque, Flamengo produjo poco y tuvo dificultades para convertir la posesión en ocasiones de peligro”, analizaron.

Así fue el empate entre Estudiantes y Flamengo en La Plata

El 22 de octubre de 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) se definirá al segundo finalista de la Copa Libertadores que se jugará en el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay) tras el empate sin goles entre Flamengo y Estudiantes.

El resultado sin goles dejó la serie abierta, aunque el equipo dirigido por Leonardo Jardim mostró fragilidad defensiva y escasa producción ofensiva.

La igualdad le permitió al conjunto brasileño regresar sin desventaja de un estadio adverso y conservar la posibilidad de resolver la clasificación ante su público. Sin embargo, el desarrollo expuso dificultades que deberá corregir para evitar que la presión argentina se repita en Río de Janeiro.

Estudiantes ganó los duelos aéreos en el primer tiempo pero careció de precisión en los metros finales-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Estudiantes ganó los duelos aéreos en el primer tiempo pero careció de precisión en los metros finales-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El primer tiempo fue el tramo más comprometido para Flamengo. Estudiantes ganó varios duelos aéreos, encontró espacios para atacar y puso en aprietos a una defensa que no logró controlar con regularidad las jugadas por arriba.

El equipo local no tuvo la precisión suficiente en los metros finales para transformar sus aproximaciones en goles. Esa falta de eficacia evitó que el conjunto brasileño se marchara de Argentina con un resultado adverso.

La conducción del partido también generó protestas de ambos lados. El árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez fue cuestionado por decisiones que los futbolistas de Flamengo consideraron perjudiciales, entre ellas posibles penales y tarjetas que no fueron mostradas.

Los jugadores argentinos también reclamaron una acción entre Lucas Paquetá y Ezequiel Piovi, por una posible infracción con el codo o el hombro. Las controversias arbitrales atravesaron el encuentro, pero no modificaron la principal preocupación del visitante: su incapacidad para imponer condiciones con la pelota.

La clasificación a la final de la Copa Libertadores se resolverá en el partido de vuelta en el estadio Maracaná-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
La clasificación a la final de la Copa Libertadores se resolverá en el partido de vuelta en el estadio Maracaná-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La elección del atacante brasileño Bruno Henrique como titular buscó aprovechar su velocidad, pero el delantero recibió pocas pelotas en posiciones favorables. Flamengo no consiguió activar esa variante ni construir ataques sostenidos ante la presión del rival.

Por las bandas, Samuel Lino y Carrascal tampoco lograron aportar la profundidad y creatividad necesarias. La desconexión entre el mediocampo y los atacantes redujo las ocasiones de peligro y dejó al equipo sin respuestas durante buena parte del segundo tiempo.

La ausencia de Jorginho, suspendido, afectó la organización del mediocampo. Saúl ocupó su lugar sin una actuación especialmente negativa, pero el equipo perdió capacidad para controlar el ritmo del partido.

También pesó la baja por lesión del volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta, una referencia creativa para Flamengo. Sin el uruguayo, el conjunto del entrenador Leoanrdo Jardim tuvo mayores dificultades para hallar espacios ante una defensa que sostuvo la presión y limitó las llegadas brasileñas.

El 0 a 0 mantiene a Flamengo en condiciones de avanzar con una victoria en el Maracaná, donde jugará la revancha ante Estudiantes.

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