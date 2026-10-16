Canciller de Colombia Omar Bula se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog: “Una nueva etapa de cooperación”

El canciller colombiano Omar Bula Escobar se reunió en Jerusalén con el presidente israelí, Isaac Herzog, como parte del restablecimiento pleno de relaciones entre ambos países - crédito @cancilleriacol/X

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En Jerusalén, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, se reunió en la jornada del viernes 16 de ocubre de 2026 con el presidente israelí, Isaac Herzog, durante el cuarto día de su visita oficial a este país, para consolidar la reconstrucción de las relaciones bilaterales luego de la suspensión dispuesta por el expresidente Gustavo Petro, en mayo de 2024.

El encuentro se dio tras la apertura de la embajada colombiana en esa ciudad y la agenda del Gobierno de Abelardo de la Espriella en este territorio para ampliar la cooperación política, comercial, tecnológica y de seguridad. La sede diplomática fue trasladada desde Tel Aviv y convirtió a Colombia en el undécimo país con embajada en esta ciudad, aún en disputa.

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“La reconstrucción de los vínculos diplomáticos y la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén marcan una nueva etapa de cooperación, en línea con el compromiso del Gobierno del presidente De la Espriella de recuperar la confianza internacional y generar nuevas oportunidades para el país”, precisó la Cancillería en su comunicado.

En su visita a Jerusalén, el canciller Omar Bula se reunió con Isac Herzog, presidente de Israel (- crédito @cancilleriacol/X)

Aunque la decisión del Estado colombiano provocó condenas de Irán, Egipto, Kuwait, el Parlamento Árabe y Turquía, que consideraron que el traslado vulnera el derecho internacional y los derechos de Palestina, el equipo diplomático defendió su intención. Y centró su interés en recomponer la relación bilateral con un importante socio político y comercial.

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De hecho, en la apertura de la nueva embajada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró el acercamiento y afirmó que “Colombia está con nosotros”. Junto con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, destacó que De la Espriella cumplió rápidamente su promesa de instalar la representación diplomática en Jerusalén después de reanudar los vínculos entre ambos países.

Así se confirmó la salida de Colombia del Grupo de La Haya, en respaldo a Israel

Es válido destacar que Colombia solicitó formalmente su retiro como Estado miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una organización creada para defender la aplicación de decisiones de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional vinculadas con el conflicto palestino-israelí, la ocupación en Gaza y Cisjordania y la autodeterminación palestina.

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El presidente Abelardo de la Espriella fue el que dio la instrucción de que Colombia saliera del Grupo de La Haya - crédito Cancillería

Este bloque fue establecido el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Bula comunicó la medida desde Jerusalén y sostuvo que el grupo fue concebido para “aislar y atacar a Israel”, un enfoque rechazado por el Gobierno, pese a que Colombia compartía la presidencia con Sudáfrica.

El Gobierno ya había cancelado su participación en el proceso que Sudáfrica inició contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presunto genocidio. A la vez, reafirmó su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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“El gobierno anterior no solo no condenó claramente el terrorismo, sino que también abrió la puerta a lo que podría ser la ola de antisemitismo más violenta en la historia reciente de Colombia, siguiendo una despreciable tendencia global. No lo permitiremos”, destacó Bula, durante un acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, al que asistió Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió con el canciller Omar Bula Escobar durante los actos de la embajada colombiana en Jerusalén (- crédito @cancilleriacol/X)

La Cancillería también ha ratificado el reconocimiento colombiano de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, una posición que solo comparte con Estados Unidos a nivel global. Y que en su momento ameritó un cercano mensaje del primer ministro israelí en el que agradeció el apoyo recibido por De la Espriella y su Cancillería a nivel internacional.

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Comercio, seguridad y tecnología en la nueva agenda bilateral

El restablecimiento del Tratado de Libre Comercio, vigente desde 2020 y suspendido en 2025 por el Gobierno anterior, reabrió el acceso sin aranceles para cerca del 97% de los productos colombianos destinados a Israel, con el carbón entre las principales exportaciones; las cuales habían sido suspendidas por la administración Petro.

La agenda incluyó la reactivación de nexos en materia de capacidades militares e inteligencia, áreas en las que Colombia depende de tecnología israelí. El canciller Bula contempló, además, proyectos de agricultura de precisión, gestión eficiente del agua, salud digital con telemedicina e intercambio de conocimiento con centros tecnológicos israelíes.

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Durante su intervención, el jefe de la diplomacia propuso vincular universidades, centros de investigación, emprendedores y empresas de Colombia e Israel para promover proyectos de inteligencia artificial y soluciones digitales aplicadas a los sectores productivos y la administración pública - crédito @cancilleriacol/X

La inauguración de la embajada reunió a Sa’ar; al alcalde de Jerusalén, Moshé Lion; a la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, y a la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski. Los asistentes descubrieron una placa, cortaron una cinta blanca y el canciller israelí colocó una mezuzá en la entrada, acompañada por una oración de la protección del hogar.

El edificio está ubicado cerca de la calle Jaffa y de la peatonal Ben Yehuda, en una zona céntrica de Jerusalén. Construido a comienzos de la década de 1920, combina un patio de acceso con varios ambientes y fue levantado en piedra, un material característico de la ciudad; en un inmueble “será la casa de los colombianos en Israel”.

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