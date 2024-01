Las polémicas de Arturo Vidal que alarman al América: bares, peleas con policías y un Ferrari destruido

El jugador chileno ha protagonizado varias situaciones escandalosas y polémicas en su vida personal - crédito AP

El volante Arturo Vidal se encuentra en el centro del escenario del Fútbol Profesional Colombiano luego de los crecientes rumores de una posible llegada al América de Cali. El icónico futbolista chileno estaría en conversaciones con ‘la mecha’ para disputar la temporada 2024 y la pelota está en su lado para tomar una decisión final.

Te puede interesar: Arturo Vidal le costaría unos $900 millones mensuales al América, Tulio Gómez dio nuevos detalles del proceso

Durante más de una década Vidal se ha convertido en una figura mundial del deporte pasando por clubes como Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona, Inter de Milán y Flamengo, que siempre son protagonistas a nivel global.

Otros de los puntos que ha hecho del chileno una figura pública bastante llamativa han sido sus polémicas en su vida personal. El mediocampista de 36 años de edad cuenta con un historial bastante curioso de anécdotas e historias “escandalosas” que podrían no ayudar del todo a los objetivos deportivos que tiene la mechita con él.

Te puede interesar: América insiste en fichar al chileno Arturo Vidal: esto es lo que tendría que pagarle

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Los escándalos y las polémicas en la carrera de Vidal

En los inicios de su carrera el tema de las fiestas, el alcohol y las peleas estuvieron en las primeras planas de los medios chilenos e internacionales. El nacido en San Joaquín tuvo su primer enfrentamiento con las autoridades durante el Mundial sub-20 de Canadá, donde tuvo un “agarrón” con algunos agentes.

Te puede interesar: Arturo Vidal se reunió con directivos de Colo Colo en Chile: qué pasó con su llegada al América

En 2011 vio su primera suspensión bajo la camiseta de la selección austral luego de llegar a un entrenamiento en estado de alicoramiento luego de salir con algunos de sus colegas de equipo. Dos años después, en 2013, volvió a repetirse el capítulo de la “borrachera” justo cuando Chile debía a enfrentar a Paraguay y Bolivia por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014.

El famoso accidente en su Ferrari

El chileno Arturo Vidal sufrió un aparatoso accidente en uno de sus Ferraris durante la Copa América de 2015 - crédito ESPN

Arturo Vidal fue el centro de atención durante la Copa América Chile 2015, pero no justamente por el título conseguido por la roja, sino por un fuerte accidente que sufrió en uno de sus Ferraris a más de 160 kilómetros por hora en una carretera al sur de la capital.

Según las evaluaciones de los carabineros, el futbolista se encontraba en estado de ebriedad, registrando 1.2 grados de alcohol en su organismo, superando los límites legales chilenos de 0.8. El volante sufrió el aparatoso choque luego de haber visitado en el casino Monticello de San Francisco de Mostazal.

Ese incidente ocurrió en un día libre que el entonces técnico de la selección Jorge Sampaoli le entregó a sus jugadores. Arturo se vio forzado a pasar la noche en la comisaría, el estratega “amenazó” con sacarlo del equipo, pero al final del día lo mantuvo en la lista que terminaría haciéndose con el título.

Violó las normas del covid-19 por un corte de cabello

El futbolista fue uno de los que rompió la burbuja de concentración de Chile durante la Copa América de Brasil 2021 - crédito @Fernando_g.z/IG

Una de sus últimas historias polémicas se dio mientras se disputaba la Copa América Brasil 2021. En aquella ocasión, la selección chilena violó las normas sanitarias impuestas por la pandemia del covid-19, permitiéndole a un peluquero entrar al lugar de la concentración para cortarle el cabello a los jugadores, rompiendo así la burbuja.

Las pruebas salieron al aire luego de que el peluquero y Vidal subieran historias a redes sociales destacando el trabajo del estilista.

A Tulio Gómez no le preocupa este historial

A modo jocoso, en diálogo con Blu Radio, el máximo directivo del América de Cali afirmó que el austral no podrá hacer nada de lo que hizo en su pasado, no porque el club se lo demande, sino porque su pareja sentimental no se lo va a permitir:

“Pero si aquí tiene la pareja, las mujeres colombianas son muy bravas. Aquí no podría hacer eso”