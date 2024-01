Delincuente que asaltó a un par de hermanos en Bogotá fue capturado porque se le varó la moto

Según el relato de la víctima, el conductor logró darse a la fuga - crédito X

La noche del lunes 9 de enero, en el barrio Córdoba de la localidad de San Cristóbal, se registró un intento de robo frustrado en el que, por cuenta de una falla mecánica de la moto en la que intentaban escapar, la víctima y su hermano lograron capturar a su atracador.

Mientras caminaban, a unas cuantas calles de su vivienda, fueron abordados por dos delincuentes que se desplazaban en moto, a la altura de la calle 28 sur con carrera Primera.

En diálogo con Noticias Caracol, la víctima detalló que el parrillero, con arma en mano, bajó del vehículo y lo intimidó para que entregara su celular, pero al subirse para continuar su camino, la moto no encendió:

“Se nos acercaron dos tipos en una moto, el de atrás sacó una pistola y me pidió el celular, me dijo que, si no se lo entregaba, pues que me mataba, así que se lo entregué”.

Y continuó: “Cuando fueron a arrancar la moto se les apagó y con mi hermano lo cogimos por detrás, forcejeamos, nos caímos, la comunidad nos ayudó y llegó la Policía”.

El conductor logró darse a la fuga, mientras, la víctima, su hermano y miembros de la comunidad, que fueron alertados por los gritos, lograron retener al parrillero y recuperar el celular que había tomado por la fuerza, minutos antes.

El conductor de la moto logró escapar, mientras su compinche era retenido por la comunidad - crédito Colprensa

De inmediato, se pusieron en contacto con las autoridades y en cuestión de minutos se presentaron en el sector para efectuar la captura del delincuente que, para sorpresa de nadie, tenía antecedentes por el delito de hurto agravado, por los que estuvo pagando condena hasta febrero del año pasado (2023).

El teniente coronel William Moreno, comandante de guarnición, dijo en entrevista para el medio citado que, tras recibir una llamada a la línea de emergencias, “llega el cuadrante, el cuadrante captura a uno de los dos sujetos, al cual se le encuentra un arma traumática, modificada con tres cartuchos”.

El capturado será imputado por el delito de hurto y su vehículo fue inmovilizado, pero no es el único, pues, según Moreno al cierre del puente de reyes (6, 7 y 8 de enero) se han registrado múltiples denuncias por atracos de todo tipo, incluso, en bicitaxis:

“Alrededor de cuatro hurtos se registraron entre el día de ayer (domingo 8 de enero) y hoy (lunes 9 de enero). Son varias modalidades, que van desde el hurto a pie, hurto en motocicleta, hurto en bicicleta, hurto en mototaxis y taxis”.

De ahí que la víctima, quien, por motivos de seguridad decidió mantener su identidad en secreto, llamara no solo a tomar medidas para evitar el hurto, sino también, denunciar para dar a conocer las autoridades cómo se mueven los delincuentes por la ciudad: “Tenemos que denunciar porque si no esto va a seguir así e, incluso, día tras día va a ser peor”.

Tomar justicia por mano propia podría meter en problemas a víctimas de la delincuencia común

Frecuentes se han hecho los casos de hurto en los que, delincuentes terminan siendo linchados por una comunidad. Sin embargo, la Ley colombiana es clara sobre lo que puede o no hacer un ciudadano, tras ser víctima de la inseguridad en las calles:

“Lo que permite la ley colombiana es capturar a la persona que presuntamente cometió un delito y llevarla ante las autoridades competentes. Nada de golpearlos hasta casi matarlos o quemar los vehículos en los cuales están transitando”, explicó el penalista, Ricardo Burgos, al matutino de Arriba Bogotá.

Los casos de ‘paloterapia’ o ‘ajustamiento’ rara vez son reportados por las autoridades, pero, de momento se tienen registros de la menos 140 victimas fatales de esta practica. Así lo habría explicado el también penalista Javier Mojica para el medio citado:

“Aunque hacer un seguimiento a las cifras de linchamientos puede resultar complicado porque, según, ‘la policía rara vez hace un registro sistemático de estos hechos’, algunas evidencias nos permiten ver un aumento de estos casos, tanto en Colombia como en América Latina. Una de las representaciones más comunes, y a la vez más peligrosas de este fenómeno, es el acto del linchamiento, el cual ha llegado a dejar hasta 140 muertes en un año”.