Promesas incumplidas, retrasos y cambio de Gobierno: así fue como se perdió la sede de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027

El representante Víctor Salcedo y el analista Daniel García hablaron sobre los problemas y responsabilidad del Gobierno tras perder la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla - créditos Panam Sports / prensa Víctor Salcedo / prensa Daniel García

El Gobierno de Gustavo Petro empezó 2024 muy mal por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027, para las que pagar ocho millones de dólares, de los cuales cuatro debían ser pagos en diciembre de 2023, el Ministerio del Deporte falló en esa tarea y ahora está corriendo junto al Comité Olímpico Colombiano y la Alcaldía para recuperar la organización del evento.

Sin embargo, las críticas son constantes, distintos sectores le piden al presidente Gustavo Petro y la ministra Astrid Rodríguez explicaciones por lo ocurrido, sumado a que el Congreso prepararía una moción de censura contra la jefa de la cartera.

En charla con Infobae Colombia, el representante Víctor Salcedo, del partido de la U, entregó detalles sobre el paso a paso en el que el Gobierno perdió la sede desde 2022, mientras que el analista político Víctor Salazar señaló que el cambio de mandato fue el causante de que se estropeara el avance con los Juegos Panamericanos.

Crónica de una muerte anunciada

El representante a la Cámara afirmó que las dificultades del Gobierno Petro con los Juegos Panamericanos comenzaron en el momento que María Isabel Urrutia asumió el cargo en el Ministerio del Deporte: “Yo la abordé en la Comisión Séptima y le pregunté que el tema de los Juegos Panamericanos cómo está, me dijo que no está de acuerdo con el pago que tenía que hacer el Gobierno nacional, desde ahí empezaron los problemas”.

“El Gobierno Nacional, cuando llegó, no quería pagar lo correspondiente a un acuerdo que se había hecho. Ella me dijo que, en su concepto, lo debía pagar Barranquilla. Posteriormente, yo voy avanzando y le hago un derecho de petición porque le pedí una cita, no me la dio”, señaló Salcedo.

El congresista agregó que escribió un derecho de petición el 6 de diciembre de 2022, “se la reitero en enero de 2023 y me la responde a finales de este mes. Con base en esa documentación, yo tengo acceso al cronograma”, además de que la entonces jefa de la cartera le agregaba otro problema.

Al momento que María Isabel Urrutia se posesionó en el Ministerio del Deporte, en agosto de 2022, empezaron los retrasos con los Juegos Panamericanos - crédito Ministerio del Deporte

Según Salcedo, Urrutia nunca discutió sobre los Panamericanos con el COC por una serie de conflictos en su etapa como deportista profesional: “Entonces ella no se reunía con el Comité Olímpico Colombiano, que es el operador natural cuando hay una sede de esos juegos y los recursos se canalizan a través del Comité Olímpico Colombiano, que se encarga de hacer la mecánica de los recursos, del flujo, de todo lo que hay que hacer. Por eso yo advierto que en septiembre se vencía un plazo y no lo pagaron, y Panam Sports oficia al Comité Olímpico Colombiano y le dice que hay un ultimátum si el Gobierno no gira”.

“La primera cuota la paga Barranquilla y posteriormente el Gobierno Nacional ha venido incumpliendo sistemáticamente porque, de primera instancia, dijo que la plata de esos juegos era mejor utilizarla para el conflicto armado. Lo dijo María Isabel Urrutia”, añadió.

Barranquilla y más ciudades

Otro punto que el representante Víctor Salcedo tocó fueron las “exigencias” que el presidente Gustavo Petro le hizo a Panam Sports para ser sede de los Juegos Panamericanos, que iban más allá de tener a Barranquilla como la única ciudad organizadora y buscaba otros lugares.

“Pone una serie de exigencias a Panam Sports para girar el dinero y las exigencias eran que Barranquilla no fuera sede única, sino que él quería que todo el Caribe tuviera subsedes como Montería, Sincelejo, Santa Marta y Cartagena”, dijo el congresista.

Esta es la carta con la que Barranquilla abrió la opción, en octubre de 2023, para compartir la sede de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito @carlosecaicedo/X

Fue en ese momento que el representante de la U dijo que encontró una delicada situación con la organización de los Panamericanos: “Si nosotros no somos capaces de responder por los escenarios deportivos para Juegos Nacionales, mucho menos íbamos a tener escenarios deportivos para construir con miras a los Panamericanos 2027″.

Engavetaron un debate de control político

Así como el Gobierno tuvo responsabilidad en la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, el congresista Víctor Salcedo también reveló que en la Cámara de Representantes también se hizo una “jugadita” para evitar que se discutiera la situación.

“Cuando fui para un debate de control político, el señor Agmeth Escaf, que hoy se rasga las vestiduras diciendo que el Gobierno va a perder la sede de los juegos, tiene responsabilidad porque cuando yo cité a María Isabel Urrutia, lo único que hizo fue engavetar una proposición aprobada en la comisión de un debate de control político”, dijo.

Salcedo explicó que tenía la información sobre los contratos de María Isabel Urrutia en el Ministerio del Deporte, una de las razones de su salida del cargo, sumado a que despidió a un equipo técnico en la cartera y la actual ministra Astrid Rodríguez liquidó un contrato millonario de reconocimiento facial.

El congresista habló en la Comisión Séptima sobre las justas, debido a que no había un documento Conpes que afectaba la parte económica - crédito prensa Víctor Salazar

“Entonces como antes había visto el debate de control político del señor Agmeth Escaf, no programa el debate, pero aprovecho momentos de la Comisión Séptima y en medio de temas, yo pido la palabra y hablo de los Juegos Panamericanos, y una de las veces que hablo es cuando la ministra Astrid Rodríguez va a sustentar el presupuesto”, señaló.

Salcedo añadió que “como este Gobierno tiene las presidencias para que los cuiden, nos prohibieron a los congresistas que no podíamos hablar de otros temas distintos al presupuesto. Cuando yo quiero aclarar algo de Panamericanos, recuerdo tanto que me dicen “ojo que no es un tema presupuestal”, les digo que sí es un tema presupuestal y comienza a decir que no hay un Conpes de Juegos Panamericanos.

Sobre el Conpes, el representante a la Cámara aseguró que discutió el tema con la ministra Rodríguez entre septiembre y octubre de 2023 en la Comisión Séptima: “Termina reconociendo allí, porque yo la increpo, que si bien es cierto ella ha venido trabajando en el tema de los Juegos, no tiene el visto bueno del presidente, el aval fiscal para los Juegos Panamericanos”.

“Eso confirma mi teoría que el presidente quería presionar para que los Juegos Panamericanos se hicieran en ocho sedes, le bajaran lo de la póliza y otras exigencias y nunca pagaron. No pagan la cuota de septiembre, piden prórroga en diciembre, no la pagan en diciembre y la Panam Sports le retira la sede a Barranquilla”, afirmó el congresista.

Unir el periodo presidencial y de alcaldía, la propuesta

Néstor Daniel García, analista y consultor de políticas públicas, le explicó a Infobae Colombia la idea de unir los periodos presidenciales con los de las alcaldías y gobernaciones, ampliarlos a seis años y ayudaría a que los proyectos administrativos no queden enredados, como pasó con los Juegos Panamericanos.

“Lo que yo digo es que el proceso se ve de alguna manera afectado por el cambio de Gobierno nacional. Queda en la mitad de una transición entre un Gobierno que termina, que es el de Iván Duque, y un Gobierno que empieza, que es el de Gustavo Petro”, dijo.

Para García, unir los dos periodos ayudará a que haya “un mayor trabajo que tengan una sincronización en la elaboración de prioridades y de políticas públicas porque se encuentra también este proceso en un cambio de alcaldes. Los Juegos Panamericanos han tenido esa esa gran afectación, entonces vale la pena retomar la discusión de ampliar el periodo de los alcaldes y gobernadores de cuatro a seis años, casi el mismo período del presidente para que no se junten estos problemas en las transiciones”.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, llevaba solo tres días cuando el Gobierno de Gustavo Petro perdió la sede de los Juegos Panamericanos - crédito Jesús Aviles/Infobae

El analista también indicó que las declaraciones de María Isabel Urrutia no son confiables, dado los escándalos y polémicas durante su labor en el Ministerio del Deporte: “Si mal no recuerdo, la exministra sale el medio de un escándalo por manejos inadecuados, entonces cualquier cosa que ella diga no se debe tomar en serio, además se enreda presentando las cifras, no conoce sobre el tema”.

Finalmente, Daniel García confía en que el Gobierno de Gustavo Petro rescatará los Juegos Panamericanos porque tienen la voluntad, como se evidenció en la carta del presidente a Panam Sports, los países miembros darán su voto de confianza y se pagará el dinero restante.