Así celebró Laura Tobón sus 34: Los mariachis no faltaron en una pool party

Laura Tobón llegó a los 34 en compañía de familia y amigos - crédito @laura_tobon/Instagram

Laura Tobón celebró su vuelta al número 34, con tremenda pool party que duró dos días. Como en todo cumpleaños que respete, la torta y la serenata cos mariachis no pudieron faltar.

La presentadora paisa recibió la sorpresa por parte de su esposo, amigos y familiares. Ella se mostró muy emotiva con la inesperada fiesta en medio de las vacaciones y cantó agrito herido.

Desde su casa de descanso en medio de las montañas Laura Tobón disfrutó de su celebración, la cual se dividió en varias partes en que tuvieron un brunch en el que participó su hijo Luca quien recientemente cumplió su segundo año de nacido. Posteriormente, el grupo de música ranchera prendió los motores en la tarde y en la noche el festejo se encendió en la piscina con los amigos.

Laura Tobón no contuvo las lágrimas y terminó llorando en su celebración de cumpleaños - crédito @laura_tobon/Instagram

La decoración del pastel también siguió la temática mexicana y el momento de la vela mágica fue el más emotivo para la presentadora puesto que no contuvo las lágrimas y expresó sus sentimientos rompiente en llanto mientras sostenía a su hijo en brazos al tiempo que le repetía constantemente a su esposo, el empresario Álvaro Rodriguez: “Te amo”, debido a que él fue parte de la organización.

Laura presumió la compañía de sus hermanas Camila y María Paula quienes son sus personas favoritas y con quienes disfruta pasar tiempo; así como la de su amiga Andrea Buitrago quien llegó junto a su esposo, el reconocido periodista Hassan Nassar e hijos.

Laura Tobón recibió los 34 rodeada de su esposo Álvaro Rodríguez, familia y amigos - crédito @laura_tobon/Instagram

En un efusivo video, la también creadora de contenido resumió el festejo que duró varios días en los que Laura recibió diferentes visitas con quienes compartió tardes de BBQ y baile.

Otras famosas, colegas y seguidores la felicitaron en las redes sociales donde le dejaron mensajes de cariño: “Happy bday amor lindo. Mereces las cosas mas lindas del universo”, “cumpleaños feliz, mucha vida para ti 🥳🥳🥳”, “Que el universo te de muchas cosas hermosas”, “ojalá se te cumplan todos tus deseos, de corazón lo pido😘”, “diosa, te adoro. Pasa feliz”, “que todo lo bonito sea para ti. ‘Mamasita’ bella”, “preciosura Dios te siga bendiciendo buen viento y buena mar”, “me encanta lo feliz que pasaste”.

Laura Tobón compartió una pool party con sus amigos en medio de su cumpleaños 34 - crédito @laura_tobon/Instagram

Inició el año con toda

Laura Tobón hizo parte de La vuelta al mundo en 80 risas de Caracol Televisión, formato en el que visitó el sur del continente americano acompañada del comediante paisa Suso ‘el paspi’, con quien estuvo de paso entre los países Bolivia y Argentina, mostrando lo mejor de su gastronomía, cultura y destinos turísticos.

Ahora la presentadora se prepara para conformar la dupla de conductores de la nueva temporada del reality musical infantil La voz kids, a donde regresó para acompañar a Iván Lalinde. Por lo que sin duda este 2024 será un año muy exitoso para la paisa.

La fecha de estreno de uno de los programas favoritos de los espectadores de Caracol Televisión está programada para el martes 9 enero a las 8 de la noche, con cambios tanto en su panel de jurados como de sus asesores. La sillas rojas estarán ocupadas por Andrés Cepeda como el único juez veterano y el debut de la cantante caleña Greeicy Rendón, así como la del artista mexicano Aleks Syntek.

Caracol Televisión anunció que Iván Lalinde y Laura Tobón serán los presentadores para La Voz Kids 2024 y habrá nuevos jurados - crédito Laura Tobón/ Instagram

Recordemos que Laura Tobón regresó al programa después de su salida en el año 2022, en donde envió un mensaje conmovedor a sus fanáticos agradeciéndoles por la permanecía en la pantalla: “Sólo tengo un inmenso agradecimiento por haberme dado la oportunidad de acompañarlos durante 4 temporadas en el programa más mágico de nuestro país. En mi corazón me llevo a cada uno de los niños que he visto crecer y cumplir sus sueños. Me llevo en el alma esas personas con las que pude trabajar durante varios años, una producción maravillosa y única”, expresó en ese momento a través de sus redes sociales.

“Es un canal que me ha dado mucho amor y me han hecho sentir como en casa, pero si yo les dije el año pasado que no, pues ellos tienen todo el derecho de decirme que no esta ocasión. Está bien que escojan a otra persona y que esa silla tenga otro nombre, y que el programa tenga nuevas dinámicas. Yo creo que ya me despedí de mi programa bello”, agregó la reconocida modelo.