¡A los golpes! Así terminó Jessica Cediel su papel de villana en Vuelve a mí: “La pelea estuvo fuerte, pero me veo linda”

Con tremenda pelea culminó Jessica Cediel su personaje de Celia en Vuelve a mí - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Jessica Cediel mostró cómo quedó su rostro tras terminar el rodaje de la producción Vuelve a mí, en donde hizo su debut televisivo como villana en los Estados Unidos.

La presentadora bogotana que interpretó a Celia en la historia que se transmite por Telemundo presumió orgullosa el maquillaje de su personaje con el que anunció que sus grabaciones habían llegado a su fin. “Estuvo dura la pelea, pero me veo muy linda así”.

Si bien Jessica Cediel alcanzó a preocupar a sus seguidores con las fuertes imágenes en las que se observaba su rostro herido y cubierto de sangre, pronto pudieron entender que se trataba de su actuación en la producción internacional de la que hizo parte junto a varias estrellas latinas como William Levy, Samadhi Zendejas y Rodolfo Salas.

Jessica Cediel mostró cómo quedó su rostro luego de terminar las grabaciones de Vuelve a mí - crédito @jessicacedielnet/Instagram

“¡Omg! ¿Qué le pasó?”, “no puede ser, ¿estás bien?”, “alguien sabe ¿por qué está así?”, “necesita hielo urgente”, “Dios santo, Jessica ¿qué te ocurrió?” “¿será que le cayó una cámara encima?“ “que risa, de verdad la gente no, lee”, “enserio la gente se pasa, no vieron la descripción”, “es por su papel en la novela donde actúa, miren primero bien”, escribieron parte de sus fanáticos quienes se alarmaron al verla herida en su cara, pues el golpe les pareció muy real.

Sin embargo, otra parte de los cibernautas aclararon que se trataba de un maquillaje profesional para su actuación en la producción Vuelve a mí, al tiempo que elogiaron tanto la calidad de la caracterización como el profesionalismo de Jessica en la pantalla chica.

Jessica Cediel cerró con broche de oro su actuación en Vuelve a mí de Telemundo - crédito @jessicacedielnet/Instagram

“La odie. Y ese tono de voz me desesperaba, pero excelente interpretación”, “aplausos, te mereces muchos reconocimientos por esa actuación”, “vas a llegar lejos en la actuación, estupenda participación”, “en la novela no me caíste nada bien la verdad. Celia dejaste tú hija”, “Excelente como actriz, me encantas”, “todo mi respeto y admiración”, afirmaron algunos de sus seguidores.

Dejó la vara alta

Aunque la carrera artística de Jessica Cediel ha estado referenciada por la presentación tanto a nivel nacional como internacional gracias a que ha sido la cara de importantes programas como Yo me llamo, La descarga, Exatlón Estados Unidos y La voz USA, poco a poco se ha venido abriendo paso alternamente en la actuación.

Este salto al mundo de las novelas lo dio Jessica con el pie derecho, pues muchos de sus colegas halagaron su profesionalismo. Incluso el público quedó boquiabierto con su capacidad interpretativa. Además de que Cediel sorprendió con el acento neutro mexicano, el cual debió aprender a manejar para este personaje que despertó amores y odios por la maldad que tenía Celia.

Jessica Cediel debutó en el cine en el género de la comedia - crédito montaje Infobae Colombia

La bogotana a quien vemos en la actualidad haciendo parte del formato de humor y de viajes de Caracol Televisión, La vuelta al mundo en 80 risas, donde hace pareja junto al comediante Jeringa con el que recorre Francia, incursionó en la actuación en el 2006 en la primera versión de la exitosa serie Hasta que la plata nos separe, producción en la que hizo sus primeros pinitos. A nivel internacional Jessica realizó una importante aparición el icónica historia de Betty en NY, también para la cadena Telemundo.

En cuanto a la pantalla grande, Jessica ha estado más activa ya que su llegada al séptimo arte lo hizo por la puerta grande en 2014 como protagonista de película colombiana Todas para uno, junto a Santiago Alarcón y luego también protagonizó el filme: Nadie sabe para trabaja, quién al lado de Robinsón Díaz. Posteriormente prestó su voz para la sensual ‘Yayita’ en la cinta mundial Condorito.

En cuanto a su 2024, profesionalmente no se tienen muchos detalles, por ahora el público la disfruta en la pantalla como actriz a través de Telemundo y en La vuelta el mundo en 80 risas, de Caracol Televisión de la mano de Jeringa con quien entretiene a los espectadores con sus divertidas ocurrencias.