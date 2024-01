Yeferson Cossio está nervioso a pocos días de una nueva operación en sus piernas: “Mis tendones no reaccionan del todo bien”

Yeferson Cossio mostró detalles de lo que fue su cirugía de alargamiento de piernas - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio vive un nuevo drama como consecuencia de la cirugía de alargamiento de piernas que se realizó a finales de 2023. El procedimiento, que es considerado el más doloroso del mundo, y que solo proporciona entre tres y siete centímetros de estatura al paciente.

Te puede interesar: Diego Trujillo le dio lección a su hijo Simón durante una rumba en Santa Marta: “¿Qué te pasa, cachón?”

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

No obstante, no era solamente el paso por el quirófano el que le permitiría considerar que ya todo estaba hecho, sino que también tenía que seguir en constante seguimiento con los médicos. Recientemente, por el dolor y en medio de las revisiones, tuvo que acudir al doctor.

Te puede interesar: El Brayan y su ex finalmente explicaron por qué se separaron: cuatro años después

“Revisando que todo siga ok a ver si sí me pueden operar el 25 de enero. Tengo nervios, quiero salir de esto, aún no es posible, mis reacciones reaccionan del todo bien”, se lee en la historia que el antioqueño compartió en su perfil oficial de Instagram.

Yeferson Cossio dio actualizaciones sobre su dolorosa cirugía - crédito @yefersoncossio/Instagram

Sin embargo, parece que no todo marchaba bien por lo que el especialista propuso una alternativa. “Porque la otra opción es alargarle el tendón”, expresó el profesional de la salud para poder continuar con el procedimiento y ver los resultados que espera obtener el creador de contenido digital. Al escuchar eso, el involucrado contestó con un “no” rotundo.

Te puede interesar: Fanny Lu fue señalada de maltrato laboral por una exempleada

Su negativa se debió, seguramente, al extremo sufrimiento físico por el que ha pasado desde la operación. De hecho, ni siquiera ha podido conciliar el sueño. “De por sí yo duermo poquito. Normalmente, duermo de 4 a 6 horas al día. Y yo voy a dormir mucho por día, pero no soy capaz. Pero estos días, los últimos 11 o 12, no he podido dormir sino de a dos horas cada día, máximo. Y eso, interrumpidas en lapsos interrumpidos de 15 o 20 minutos por el dolor de mis piernas”, expresó.

Incluso, aseguró en sus plataformas digitales que “en este momento estoy muerto de dolor, pero yo me puedo mentalizar, hacer cosas, puedo entretenerme. Yo no soy de los que dice que el dolor es mental, ¡ni por el p****!. Pero dormido no lo puedo controlar”.

Tal fue la incomodidad que tuvo que recurrir a fármacos. “He intentado con pastillas para dormir, somníferos, y no me funcionan. Me despierta el dolor y peor, porque quedo agüevado. Igual va a haber un punto en el que mi cuerpo va a colapsar y ya no voy a copiar de dolor ni nada. Entonces me duermo a las 3 o 4 de la mañana y a las 5 me despierto”, añadió.

Así se ven las piernas de Yeferson Cossio fracturadas controladamente para el alargamiento de huesos - crédito @masrechismes/Instagram

¿Por qué se operó Yeferson Cossio?

De 1.77 metros quería pasar a 1.85 y según él, lo logró. El cirujano encargado explicó en los perfiles del influenciador más detalles de la cirugía. “La mayoría de cirugías que hacemos son para corregir diferencias de longitud, que en un accidente pierden un hueso o que tienen un problema congénito y tienen una extremidad más corta, entonces por eso los alargamos y les hacemos todo el tratamiento completo para que recuperen su vida normal”, expuso.

Mientras tanto, Cossio se defendió de las críticas y trató de justificar su decisión. “Hace dos años, aproximadamente, yo tuve algo con las piernas que realmente no lo quise decir, porque son temas muy personales. Hubo un millón de especulaciones, tipo Illuminati, que realmente no me importaban. Que hablen de mí me sirve”, indicó.

Además dijo que no fue solamente estético el cambio o con motivo de esconder algo. “¿Yo por qué voy a ocultar eso? Eso es como tipo, ‘Hola, me llamo Yeferson, estoy acomplejado como casi todos los seres humanos, con alguna parte de mi cuerpo y tengo un par de cientos de millones de pesos para ir cambiando lo que no me gusta”, concluyó en su momento.