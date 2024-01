Jessica Cediel se despachó contra críticos y les dejó consejos para que apliquen en 2024

Jessica Cediel se unió a la decisión que tomó Daddy Yankee de dedicarle su vida a Cristo - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Una de las mujeres que goza de mayor reconocimiento en los medios de comunicación en Colombia es la modelo, presentadora y empresaria Jessica Cediel, que después de haber pasado por momentos fuertes en su salud tras duras cirugías de extracción de biopolímeros en su cola, y de haber presentado varios programas de televisión tanto nacionales como internacionales, mantiene vigencia en el competido mundo del entretenimiento.

La bogotana, que durante los últimos meses de 2023 levantó polémica por subir videos a redes sociales orando en pijama, inició el 2024 enviando un mensaje a sus críticos, a quienes dio una serie de recomendaciones.

“Mi gente linda, y en este 2024 vengo a dejarles una superrecomendación, dejemos de meternos en la vida de los demás. Porque saben qué, al final cada quien da lo que tiene en el corazón, si tú tienes basura, eso es lo que vas a profesarle al mundo; si tú tienes amor y agradecimiento, eso es lo que vas a compartir”, indicó.

En el mismo sentido, recordó que envió esas palabras a las personas que viven pendientes de los demás y todos les incomoda del prójimo, al irrespetar sus libertades.

“¿Por qué se los digo?, porque hay mucha gente que dice: «Ay, no, pero malo si es cristiana, malo si no es cristiana; malo si muestra a su papá con su fundación, malo si no lo muestra; malo si muestra a la mamá y a las hermanas, malo si no las muestra; malo si trabaja, malo si no trabaja». Como que todo es malo, dejen de contaminar la vida de los demás y dejen de señalar cuando no tienen ni idea de qué es lo que está atravesando esa persona o esa familia, así que la invitación es para que en este 2024 te enfoques más en tu vida, hagas cosas positivas”

Pero el discurso de inicio de año no paró ahí, Cediel invitó a ser mejores seres humanos. “El propósito sea ser mejores seres humanos…, mi gente, no pierdan el tiempo pensando o señalando la vida de alguien más, porque usted no conoce los fundamentos de esa persona o de esa familia, así que enfóquense en ustedes, traten de ser la mejor versión de ustedes mismos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, y por qué no, físicamente”, añadió la presentadora.

Anima a la audiencia a reflexionar sobre sus propios valores y actitudes para con los demás, buscando la autenticidad y mejora continua - crédito @jessicacediel/X

Finalmente, cerró su intervención de Año Nuevo hacia sus críticos con la sugerencia de que aprovechen el tiempo en ellos y se enfoquen en sus propias vidas.

“Que sea un propósito dejar de hablar de la vida del prójimo para enfocarse en la propia vida, se los digo porque muchas veces mucha gente señale y juzga sin conocimiento…, mi gente, guarden esos segundos para su propia vida y para hacer la mejor versión de ustedes”

Jessica Cediel, que en la actualidad es una de las protagonistas del programa de Caracol Televisión La vuelta al mundo en 80 risas, en otra ocasión ya se había defendido de quienes no ven bien el contenido que genera y lo que hace.

Frente a las críticas negativas, reafirmó su gusto por cómo es y vive, incluyendo su soltería y trayectoria laboral. Y respondió a los elogios sobre su belleza, al revelar que su secreto es el tratamiento estético con Plasma Rico en Plaquetas (PRP), que consiste en inyectar su propio plasma en el rostro, técnica que alaba por sus resultados inmediatos, incluso en situaciones de cansancio y falta de sueño.