EN VIVO- Plan Éxodo en el puente de Año Nuevo: así está la movilidad en Bogotá

Colapso en la vía Bogotá-Girardot

“En serio 9 h no joda y esa carretera le han metido Plata !!! A lo q marca no se cuantos carriles obviamente hay q ver q entre Melgar y girardot mas de 3 millones de rolos se quedan y pues no hoy carretera q aguante tal volumen y 2 millones llegan hasta ibague”; fueron algunos de los mensajes.