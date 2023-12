Ciudadano francés denuncia modalidad de robo de la que estuvo a punto de ser víctima en Bogotá: “Un hombre muy amable me preguntó una dirección”

A pesar de ser nuevo en el país, ni por un momento creyó en la mentira - crédito julio.lnr / TikTok

Julio, un estudiante francés que inició su intercambio en Colombia el 3 de septiembre (2023), denunció a través de su cuenta en la red social TikTok, que estuvo a punto de ser víctima de hurto, cuando iba de su casa al gimnasio.

Te puede interesar: Violento intento de robo a una mujer en el sector de Galerías, en Bogotá: el hecho quedó registrado en video

El incidente habría ocurrido los últimos días de diciembre, en Bogotá, y, según dijo, basado en su experiencia, aprendió que “en Colombia, es peligroso sacar su celular en la calle”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Sin armas se comete el 80% de los robos en Medellín: cuáles son los principales métodos de los delincuentes

“Un día estaba caminando al gimnasio y un hombre muy amable me preguntó una dirección, entonces, yo le mostré mi celular, pero, después de dos minutos, uno de sus amigos llegó y me dijo que ellos tenían un jefe de la Policía que era algo así como un hacker que estaba en una camioneta, y que su jefe quería escuchar mis últimas dos llamadas para ver si tenía alguna relación con personas que vendían drogas”, explicó, en medio de un video denuncia que generó miles de interacciones en cuestión de días.

A pesar de llevar unas cuantas semanas en el país, le pareció una excusa bastante difícil de creer, así que, desde el primer momento, supo que ambos sujetos esperaban quedarse con su teléfono celular, aprovechándose de su buena fe.

Delincuentes lo acusaron de estar relacionado con el tráfico de drogas en la ciudad - crédito @julio.lnr / TikTok

“Ellos querían que yo les pasara mi celular para que pudieran ir a la camioneta y escuchar mis últimas dos llamadas (cara de decepción), pero yo les dije que nos los conocía y no les iba a pasar mi celular, sobre todo porque no entendía nada de lo que me estaban diciendo”

Su negativa a entregar el celular lo puso en una situación peligrosa, a pesar de la aparente inexperiencia de los delincuentes, que, tan pronto como obtuvieron un “no” de parte de Julio, decidieron mostrarse amenazantes:

Te puede interesar: Usuario de redes sociales compartió angustiante historia: dos intentos de robo en menos de media hora

“Cuando les dije eso, ellos se pusieron muy bravos y empezaron a amenazarme, pero entonces yo no me di por vencido. Yo sabía que ellos estaban inventándose un pretexto para robarme mi celular. Qué estúpidos ¿Cómo pudieron pensar que eso funcionaría?”.

Como pudo, Julio se dio a la fuga entre la multitud y en cuestión de segundos perdió de vista a ambos hombres que, lograron escabullirse antes de que el joven pidiera ayuda. Una situación repetitiva que, incluso, nacionales denuncian haber padecido:

“Para ser nuevo en Colombia, no le fue tan mal”, “A mí sí me lo robaron así. Literalmente un extranjero fue más avispado que yo”, “Se adaptó a Colombia muy rápido jajajaja”, “Si le preguntan por la hora, amigo, es mejor que corra”, “A mi prima y su novio les pasó lo mismo. Ellos, como tal, no cayeron, pero para evitar problemas o que pasara a mayores decidieron entregarlo”, “Sí sr. es verdad, pero no solamente en Colombia, no hay que dar papaya”, “Hacen eso para que se vea que están hablando y no parezca un robo… si a uno le preguntan la hora o por una dirección, lo mejor es ignorar y seguir derecho”, se lee en algunos de los comentarios de quienes fueron sumándose a la conversación en redes.

Cerca de 21 turistas fueron víctimas de hurto, al día, los primeros meses del 2023 - crédito Colprensa

Más de 3.000 casos de hurto a turistas fueron registrados la primera mitad del 2023

Según datos obtenidos por la Fiscalía General de la Nación, se registraron 2.753 hurtos a turistas extranjeros en Colombia, con corte al 8 de mayo del 2023, lo que supone un promedio de 21 casos al día.

La mayor incidencia de estos delitos se reporta en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Magdalena. Según la información del Sistema Penal, Oral y Acusatorio (Spoa), la mayoría de las víctimas provenían de Venezuela, Estados Unidos y Europa.

Además, los registros indican que no todos los casos de hurto a extranjeros fueron reportados a las autoridades. En aquellos casos en los que se interpuso una denuncia, normalmente, se debía a la pérdida de documentos cruciales, como pasaportes. Mientras, la mayoría de los turistas víctimas del robo de bienes de menor importancia optaron por abandonar el país y no informan a las autoridades.