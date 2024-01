Iván Lalinde criticó a los medios de comunicación tras su recuperación: “Hacen comidilla con uno”

Iván Lalinde fue víctima del amarillismo, según lo que comentó - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Iván Lalinde fue objeto de la preocupación de muchos colombianos en los últimos días por lo que se dijo acerca de su estado de salud. Sin embargo, él nunca estuvo en riesgo o en una situación de gravedad, pero, según denunció, algunos medios de comunicación amplificaron la realidad del asunto, al punto que tuvo hablar públicamente al respecto.

En sus historias de Instagram dio detalles del tratamiento que adelantaba por haber sufrido una aguda congestión respiratoria. “Me estoy cuidando esta peste, tengo el pecho súper congestionado, me estoy haciendo unas terapias respiratorias. Claudia viene y me hace unos masajes en pecho, en la espalda. Me pone un medicamento en la mascarilla para las nebulizaciones, me hace lavados nasales”, comentó.

Por otro lado, indicó que “estas terapias tiene que ser ‘seguiditas’, llevo cuatro días y me tocó parar el fin de semana ¡Ay, Dios mío!”. No obstante, quiso dejar en claro que lo que ocurría era simplemente una cuestión pasajera y que estaba siendo tratado de manera transitoria.

El reconocido presentador demostró los procesos médicos a los que se está sometiendo - créditos Infobae

En cuanto a la mención exagerada de algunos portales informativos al respecto de su salud, comentó en Instagram que “ya cada vez estoy mejor. Qué peste tan brava y le está dando a mucha gente, hay que cuidarse, hay que tomar mucha vitamina C y todos los remedios caseros que ustedes me dejan ahí. Oigan, lo que me he reído y me he molestado con todos los titulares amarillistas, qué cosa tan impresionante, cómo hacen con uno comidilla. Yo estoy bien, estoy bien de ánimo”.

En otros clips, compartió con su audiencia que poco a poco se había ido mejorando, pero que todavía le faltaba un poco para ponerse a punto y retomar sus labores. Aún así, reveló que descansar no está entre sus planes para la época de fiestas de fin de año.

“Esta Navidad voy a trabajar, trabajar y trabajar. Ya el 22 [cumple un año de muerta su madre], va a hacer una Navidad rarita. Pero igual la vamos a recordar cómo ella era en estas fechas, muy alegre. La vida sigue, sí o sí, la vida sigue”, mencionó.

Iván Lalinde destapó detalles de su vida íntima

Más allá del fallecimiento de su madre en diciembre de 2022, poco se sabía de la vida familiar de Iván Lalinde. No obstante, en diálogo con Tropicana dio detalles.

“Yo tengo mi familia muy conformada y soy muy feliz así, y la manejo de una manera bien. Las señoras conmigo son fantásticas, me hablan, me dicen, me preguntan y yo manejo también mi espacio. Yo me considero, así suene a frase de cajón, un bendecido y afortunado y todos los días doy gracias”, comentó al inicio de su charla.

El antioqueño Iván Lalinde habló de su vida familiar - crédito Caracol Televisión - Edición: Infobae Colombia

Asimismo, reconoció a su círculo familiar como una de las cosas más importantes para él y destacó los valores que ha aprendido desde su hogar, trasladándolos a lo profesional.

“Porque además yo la he hecho bien. Y nunca he sido falso, ni nunca he sido doble; siempre, todo el que me conoce, y cuando digo todo el que me conoce es el que ha hecho parte de mi empresa, que hace parte de mi equipo, el que me ha contratado, el que me ha llevado, donde me ha llevado, siempre ha sabido quién es Iván Darío Lalinde; yo nunca lo he negado”.

Finalmente, aseguró que le parece mucho mejor haber encontrado esa división entre su vida pública y privada, porque es feliz encontrándole el misterio a la situación. Pero, también agregó que en cualquier momento las personas podrán conocer a su pareja, pues “entre cielo y tierra no hay nada oculto”, eso sí, siempre buscando la protección de su familia y evitando que salgan lastimados porque son su tesoro.