Daniel Quintero mandó a Fico Gutiérrez “llorar menos” y “trabajar más” con el presupuesto que tiene

Daniel Quintero aseguró que durante su administración se registró la mejor ejecución de recursos, mientras que Federico Gutiérrez argumenta que no hubo dinero para programas sociales - créditos Colprensa

El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó la gestión de su antecesor, Daniel Quintero, argumentando que la ciudad tiene graves problemas financieros, además de investigaciones por corrupción. Además, indicó que hay un hueco fiscal de 3,2 billones de pesos en la Alcaldía de Medellín, 2,86 billones en desfinanciación de proyectos y 412.000 millones de déficits en entidades públicas.

“Lo que yo no logro entender es cómo tuvieron 8 billones de pesos más de los que tuvo el Gobierno anterior y no hicieron nada, dejaron así la ciudad. Es gente que hizo las cosas tan mal que no vale la pena pensar en ellos. Hay que pensar en la gente para resolver los problemas a la gente. La ciudadanía no quiere saber nada de ellos, porque nunca fueron futuro y ya son pasado. Más bien que respondan a las investigaciones de corrupción que hoy llevan la Fiscalía y la Procuraduría”, explicó en entrevista con Semana.

Con esta denuncia, Quintero se pronunció instando a Gutiérrez a “trabajar” en vez de “llorar”. Aseguró que cuenta con el presupuesto más alto de la historia de Medellín y que, con eso, debería poder atender las necesidades de la ciudad. Precisó que los habitantes buscan alcaldes que “resuelvan”.

Además, enlistó todo el repertorio de problemas que identificó cuando recibió la Alcaldía. “Le recuerdo la plata que me tocó conseguir a mí como alcalde por los faltantes que me dejó su administración: 10 billones de Hidroituango, 4 billones para el Metro de la 80, los 400 mil millones para del Toyo, 100 mil millones para el Metrocable de Picacho, plata para mandar a resolver el problemita de los buses eléctricos que compraste sin cargadores, el hospital de Buenos Aires, el billón y medio faltante para arreglar colegios, escenarios deportivos, y centros de salud caídos, la 12 sur, la Biblioteca España, etc. A llorar menos, a trabajar más”

Daniel Quintero mandó a Federico Gutiérrez a trabajar más y lorrar menos - crédito @QuinteroCalle/x

El alcalde electo explicó al medio citado que gran parte de las entidades tienen deudas, además de que hubo programas sociales para los cuales no alcanzó el dinero, y por los cuales la ciudad está en mal estado. Hay escenarios deportivos con varias problemáticas, así como algunas instituciones educativas y el Hospital General, cuyos empleados han manifestado falta de pago de salarios.

“La situación del Hospital General de Medellín es dramática. Lo dicen sus mismos empleados de toda la vida. Para nosotros poder nombrar a alguien diferente a quienes hoy lo mal administran, tendríamos que esperar hasta marzo. No creo que el Hospital y su gente aguanten 3 meses más así. Muy delicada la situación”, detalló en X Fico Gutiérrez.

Frente a esto, en otro trino, Quintero explicó que, de hecho, su administración es la que más ha ejecutado recursos para diferentes programas y que, de esa manera, se logró una reducción en la violencia, en el desempleo y en la pobreza. También indicó que su gobierno tuvo el “mejor desempeño fiscal” y el que presentó una mayor disminución de la deuda.

Añadió que su mandato fue el que “sacó a Hidroituango adelante, el que sacó la tercera línea de metro adelante, el que le dio computadoras a los niños, el que se inventó la matrícula cero, el que disparó el turismo, el que convirtió a la ciudad en Distrito, el que dejó a la ciudad sin huecos. Por eso Fico no ha querido ir a ninguna reunión de empalme. Duro”.

Sin embargo, el alcalde electo de Medellín se sostiene en que Quintero y su equipo de trabajo generaron un “daño” en la capital antioqueña. “Nadie puede volver nunca más en la vida a robarse nuestra ciudad o a venir a hacerle daño”, precisó en conversación con el medio.