Nuevo conflicto legal entre ‘Yo me llamo’ José José y la familia del mexicano: “me da asco”

José Joel afirmó que demandará al imitador de su padre - crédito Caracol/Getty

Uno de los programas más populares de la televisión colombiana es Yo me llamo, que el 11 de diciembre tuvo la final de su novena temporada; sin embargo, hay participantes de años anteriores que siguen siendo relevantes a nivel nacional e internacional.

Uno de estos es Brian Fanier Álvarez Rojas, que artísticamente se hace llamar Manuel José, y es reconocido por su paso en el programa de imitación en el que representaba a José José, pero, que no puede utilizar este nombre por determinación de la familia del mexicano fallecido en 2019.

Además de trabajo como imitador, Álvarez resaltó debido a que durante su paso por Yo me llamo afirmó que era hijo del artista original, asegurando que el mexicano había tenido una relación sentimental con su madre, pero desconocía de su existencia.

El imitador fue el ganador de la temporada 2014 del reality, pero tiempo después se confirmó que en realidad no era hijo del artista mexicano, que accedió a realizarse una prueba de ADN que fue negativa.

“Porque nada me habría pesado más en la conciencia que la enorme imprudencia de, al estar bebido y al tener ‘black out’ tan grande, una laguna mental tan enorme, hubiera yo propiciado el nacimiento de Brian”, afirmó José José a TVNotas.

Desde la muerte de José José, la herencia del mexicano ha sido objeto de múltiples polémicas - crédito Cuartooscuro

Esto no fue aceptado por el imitador, que afirmó que se trató de un procedimiento dudoso, por lo que continuó haciendo homenajes del artista mexicano, del que continúa afirmando es su padre.

“Fue el manejo que le dio una revista de chismes en México a un dudoso procedimiento. No hubo claridad en todo lo que se hizo. No vamos a culpar o a señalar a nadie, pero sí debo mostrar un desacuerdo con la prueba y sostenerme en mi historia, en la veracidad de lo que les he dicho. Este tema queda en un segundo plano, en una parte muy personal. Ahorita lo importante es seguir proyectando mi carrera como Manuel José”, afirmó Brian Fanier Álvarez a Vanguardia en 2015.

Esto ha molestado a José Joel Sosa, hijo legítimo de José José, que, desde la muerte del mexicano en 2019, ha sido protagonista de múltiples polémicas e inconvenientes con Sarita Sosa Salazar, hija de una relación externa de su padre. La disputa es principalmente por la herencia que dejo el cantante.

Antes de morir, José José comprobó que el imitador colombiano no era su hijo - crédito Getty

Sumado a esto, Sarita Sosa ha realizado múltiples conciertos en compañía de Brian Fanier Álvarez, lo que ha aumentado el enojo de Joel Sosa, que, en entrevista con La Red, afirmó que el colombiano le da lástima y que está a punto de iniciar un proceso legal en su contra.

“Me da asco, me da lástima, me da todo el adjetivo negativo esta persona, por seguir insistiendo en algo que hoy por hoy lo tiene tumbado y ante las cuerdas, si él quiere cantar, que cante, que cante las canciones que quiera cantar, pero de donde tanta mentira”

Sumado a esto, Joel Sosa afirmó que el colombiano hace que sus seguidoras insulten a los familiares de José José en redes sociales, asegurando que ellos buscaron que no fuera reconocido por el mexicano.

“Tiene un grupito de 10 o 15 viejitas cibernéticas que están mirando como agreden, como confunden, como quieren llamar la atención en pro de este personaje y lo único que hacen es tumbarlo”

Por último, el hijo legítimo de José José, afirmó que Álvarez está mostrando públicamente una prueba de ADN falsa, en la que se afirma que en realidad el reconocido artista mexicano sí era su padre, motivo por el que lo demandara.