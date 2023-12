¡Gózalo Curramba! Por la estrella 10 del Junior declaran día cívico en Barranquilla

El alcalde Jaime Pumarejo declaró día cívico en Barranquilla para celebrar que el Junior obtuvo su décima estrella en el fútbol profesional colombiano. (Alcaldía de Barranquilla)

En Curramba la Bella no se cambian por nadie, luego de que en la noche del miércoles 13 de diciembre el Junior de Barranquilla obtuviera su décima estrella en el fútbol colombiano, tras derrotar por penaltis al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Durante la noche los festejos se tomaron las calles de la Arenosa con el nuevo título del equipo tiburón, donde uno de los más dichosos fue el saliente alcalde de esa ciudad Jaime Pumarejo, quien decretó día cívico para este jueves 14 de diciembre, informaron en el periódico regional El Heraldo.

Mientras que en el informativo de televisión Noticias Caracol, el mandatario de la capital de Atlántico anunció que recibirán a los jugadores en uno de los lugares más emblemáticos de esa ciudad.

“En la Ventana de Campeones en conjunto con Tecnoglass, al Junior vamos a recibirlo por lo alto. En ese símbolo el Junior va a festejar por lo alto la décima estrella”, afirmó en ese noticiero.

Y es que con este triunfo el carnaval de Barranquilla se adelantó, por lo que el equipo viajó a primeras horas del jueves desde Medellín para celebrar con su hinchada.

Mientras que las autoridades en la Puerta de Oro iniciaron desde la misma noche del miércoles operativos para garantizar que las celebraciones se lleven en paz, por lo que fueron dispuestos unos 700 policías que estuvieron en 31 puntos focalizados en la ciudad que se encargaron de mantener la seguridad y la convivencia en las inmediaciones del estadio Romelio Martínez donde se concentraron los aficionados, reseñaron en el diario barranquillero.

Así celebró Pumarejo

El saliente alcalde de Barranquilla fue uno de los que siguió los pormenores del encuentro entre Junior y el Deportivo Independiente Medellín y sufrió, como toda la hinchada del equipo tiburón, con los cobros desde el punto penal con los que el club caribeño se quedó con el campeonato.

A través de un video que publicó en su cuenta oficial de la red social X, el mandatario local se le vio en casi estado de shock los penaltis, y entró en un estado de euforia una vez se coronaron campeones.

Pero no fue el único, a más de 1.200 kilómetros de distancia, el alcalde electo de la capital de Atlántico, Alejandro Char, celebró.

“Barranquilla linda disfruta la décima. Me cogió aquí en Cali, pero disfrútala, llévala en tu corazón. Estamos felices que Navidad tan hermosa. Barranquilla te quiero mucho. ¡Junior te amo! ¡Junior Campeón! ¡Junior tu papá! Hay tiene la décima Barranquilla”, expresó emocionado el mandatario en un video que publicó en su cuenta oficial en la red social X.

Char, quien repite como mandatario local en Curramba, se encontraba en la capital vallecaucana en una capacitación que realizó Escuela Superior de Administración Pública (Esap) a los mandatarios territoriales electos en el país para conseguir mayor eficiencia con sus gestiones para el próximo cuatrienio.

Sin embargo, Alex Char, como lo conocen más en el país, estuvo desde la distancia siguiendo los pormenores de la emocionante final.

También conmovieron las palabras que dedicó el goleador del Junior, Carlos Bacca, a su mamá quien falleció recientemente y quien le pidió que regresara a lucir los colores del club.

“Mi madre eso era lo que siempre me decía, que quería verme en Junior campeón nuevamente y goleador. No pude cumplirle porque ella está en el cielo y no me ha visto. ¡Gracias a Dios! Pase un momento duro que nadie lo sabe, solo Dios y mi familia”, dijo el delantero del club barranquillero que llegó a 18 goles en 27 partidos.