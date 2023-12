Confirmado Diego Novoa en reemplazo de Juan Moreno en Millonarios y la salida de otros dos jugadores del equipo

Millonarios FC planea traer al menos un refuerzo en cada zona del campo para el 2024 - crédito Felipe Cubillos/Infobae

Millonarios volverá a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de seis años. Es por eso que Alberto Gamero, cuyo contrato con los Embajadores se extiende hasta el 31 de diciembre del 2026, comienza a confeccionar el plantel con el que no solo afrontará el torneo internacional, sino la Liga BetPlay, la Superliga de Colombia y la Copa Colombia en el segundo semestre del 2024.

Una de las bajas que más han lamentado los hinchas del cuadro capitalino es la de Juan Moreno, portero surgido de la cantera embajadora y que ha integrado la plantilla profesional desde el 2016. Su reemplazo es otra de las noticias que han lamentado los aficionados, pues sería Diego Novoa, exportero del América de Cali, que ya confirmó su salida de los Diablos Rojos, y volverá a Bogotá:

“Sí, queríamos tener otro arquero en la plantilla con un poco más de experiencia. Novoa es una persona que conoce Bogotá, la altura y es un arquero que nos puede dar una mano en momento determinado” dijo Gamero en diálogo con Antena 2.

Novoa tiene 34 años y en la pasada temporada disputó 28 partidos, en los que recibió al menos 33 goles, y solo en uno terminó con su portería invicta. Como profesional su carrera inició en el Club Deportivo La Equidad, donde jugó 270 encuentros; y luego migró a la ciudad de Cali para jugar 68 partidos con el América en cuatro años. En su mejor momento fue citado a un partido amistoso de la selección Colombia ante Honduras en enero del 2022, pero no sumó minutos.

Sobre la salida de Juan Moreno, Gamero aseguró que al enterarse de que una de las posiciones a reforzar para el nuevo año era un portero, su empresario no estuvo de acuerdo, por lo que sugirió al futbolista dar por finalizada su etapa en el club campeón del primer semestre de la Liga BetPlay: “El empresario sabía que venía un nuevo arquero y parece que no le gustó, por lo que posiblemente irá a otra parte”.

Fernando Uribe y Elvis Perlaza, las otras salidas de Millonarios FC

En la entrevista, Alberto Gamero también habló sobre dos de los referentes del plantel, por los títulos de Copa Colombia y Liga BetPlay, Fernando Uribe y Elvis Perlaza. Después de una carrera destacada con Millonarios, donde se convirtió en el máximo goleador del club con 51 tantos en torneos cortos, Fernando Uribe dejará el equipo. A sus 36 años, Uribe ha jugado 138 partidos oficiales, logrando 57 goles, 9 asistencias y un título de liga con los albiazules.

Sobre el delantero, Gamero aseguró que su partida los obliga a contratar un nuevo centroatacante para suplir una de las fallas en el actual semestre: “Se está trabajando sobre eso, traeremos un ‘9′. Nosotros sabemos que en estas finales nos hizo falta gol, entonces estamos buscando algo para complementar el trabajo”

Entretanto, de Perlaza destacó su entrega y una de las opciones para su reemplazo es Delvin Alfonzo de Boyacá Chicó: “Yo quería que se mantuviera en el equipo. Es un jugador que ha tenido errores, pero también muchos aciertos. Si vamos a traer un lateral derecho y hay posibilidades de que Perlaza vaya a otro equipo, se hará”.

Por último, Alberto Gamero destacó el compromiso de la junta directiva para armar un equipo competitivo: “Desde que estoy en Millonarios, es la primera vez que veo a la junta directiva dispuesta a las contrataciones. Hablamos con los jugadores, pero no se nos ha hecho fácil. Lo que yo siempre he dicho, no quiero traer por traer jugadores...”.