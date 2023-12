Trabajo sí hay para colombianos en el exterior: los sueldos superan los 13 millones de pesos

El Sena anunció nuevas ofertas para colombianos en Alemania y Canadá - crédito Infobae

El 2023 está pronto a finalizar y no de los proyectos de muchos colombianos es conseguir trabajo, ya sea en el país o en el exterior. Es por eso, que para ayudar a que ese deseo se haga realidad, la Agencia Pública de Empleo del Sena anunció dos nuevas vacantes para Alemania y Canadá.

Las convocatorias, que estarán abiertas hasta el domingo 31 de diciembre de 2023, están dirigidas para colombianos que cumplan con el 100% de las vacantes ofertadas por los contratistas en el exterior.

Para esta oportunidad, los colombianos con experiencia en enfermería y como técnicos de aeronaves podrán participar, inscribiendo su hoja de vida en el sitio web de la Agencia Pública de Empleo del Sena, antes de la fecha de cierre.

Cabe resaltar que, una vez, se cumpla con el total de número de hojas de vida requeridas para cada una de las vacantes, la solicitud no estará disponible, pues pasará ha estado de seguimiento.

Además, la postulación no podrá realizarse a través de otros portales de empleo, redes sociales, o páginas no acreditadas, por lo que dichas solicitudes no serán tenidas en cuenta al momento de la preselección de candidatos.

Trabajo en Canadá

De acuerdo con la entidad nacional, la compañía GAL aerostaff requiere de 30 colombianos que cuenten una formación técnica o tecnológica en industria aeroespacial y/o en licenciatura aeronáutica, con cinco años de experiencia en las siguientes actividades:

Reparar y revisar, modificar, instalar y ensayar sistemas y equipos eléctricos de aeronaves.

Ejecutar la reparación, revisión, modificación, instalación y prueba de piezas estructurales y equipos de aeronaves.

Solucionar problemas e inspeccionar todos los sistemas y componentes de la aeronave, incluidos, entre otros, los equipos de comunicaciones, navegación y vuelo automático

Además, los interesados deberán contar con un inglés intermedio para poder participar. El contrato por firmar es fijo con un salario mensual en dólares canadienses de 4.419 CAD, lo equivalente aproximadamente a 13.060.036 de pesos colombianos mensuales.

El lugar de la ejecución del trabajo será en Canadá y la compañía dispondrá de los siguientes beneficios laborales a los seleccionados:

GAL AeroStaff cubrirá el coste de los dos primeros meses de alojamiento tras su llegada a Canadá.

Después de los dos primeros meses, el coste del alojamiento se deducirá de su paga hasta que encuentres su propio alojamiento.

La empresa cubrirá el costo de los vuelos de Colombia a Canadá y regreso, si es despedido por causas ajenas a su voluntad.

Al llegar a Canadá, un transporte compartido será proporcionado por GAL AeroStaff, desde el lugar de residencia hasta el trabajo, durante los dos primeros meses.

Todos los gastos de visado son cubiertos y reembolsados por GAL AeroStaff.

La compañía proporcionará una asignación en efectivo de 150 dólares canadienses para cubrir la compra de calzado de seguridad con puntera de acero.

La empresa le proporcionará cinco camisetas a nombre de GAL AeroStaff.

Trabajo en Alemania

Por otra parte, la nación germánica está buscando a 100 colombianos profesionales en enfermería, con mínimo dos años de experiencia laboral en asistencia intrahospitalaria. Los seleccionados contarán con el siguiente beneficio para aprender el idioma nativo:

Beca completa para estudiar alemán desde el nivel A1 hasta el B2, por ende, el candidato no requiere previamente ningún nivel del idioma, ni de otra lengua.

Disponibilidad y compromiso para aprender el idioma alemán hasta el nivel B2 de manera presencial en Bogotá.

Una vez completado ese proceso, firmarán un contrato fijo e indefinido con un salario 3.100 euros, lo que equivale aproximadamente a 13.950.000 pesos colombianos brutos. La ejecución de las obligaciones será en Hesse, Alemania, durante los tres meses de preparación para el examen, luego el empleador asignará al enfermero a una de las 160 clínicas que hay en el país.

