Reapareció entrevista de Rigoberto Urán cuando tenía 18 años, vendía chance y estaba esperando su visa para Europa

Una entrevista del ciclista colombiano cuando apenás tenía 18 años se volvió viral en las redes sociales - crédito @rigobertouran/Instagram - Noticias Uno/YouTube

Hoy en día, Rigoberto Urán es uno de los deportistas más reconocidos, no solo en Colombia, sino en todo el continente y Europa. Su extensa trayectoria, palmarés y destacadas actuaciones en las competiciones más relevantes del mundo le han permitido consolidarse como uno de los ciclistas más destacados en la historia del país.

Te puede interesar: Rigoberto Urán reveló cómo conquistó a Michelle Durango: “Soy una motivación para los feos”

Sin embargo, no siempre fue así, ya que el corredor nacido en Urrao tuvo que realizar muchos esfuerzos para llegar a donde está actualmente. Su perseverancia, responsabilidad y paciencia dieron sus frutos con el paso de los años y hoy en día, no solo es uno de los ciclistas más emblemáticos de Colombia, sino también un importante empresario que ha logrado generar cientos de empleos en el país.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Estos son los colombianos que participarán en las principales carreras ciclísticas del 2024: vuelve Nairo

Por allá, en el 2005, Colombia aún vivía con la ilusión de que un ciclista pudiera igualar aquel hito obtenido por Lucho Herrera, cuando se coronó campeón de la Vuelta a España y los ojos de los colombianos en corredores como Santiago Botero, campeón mundial de contrarreloj. En ese entonces, un joven ciclista de Urrao descrestó en los Panamericanos de Venezuela y ganó cinco medallas de oro para el país.

El colombiano fue una de las grandes estrellas de Colombia en los Panamericanos de 2005 - crédito Noticias Uno

En una nota realizada por Noticias Uno, la cual se viralizó en redes sociales, se destaca el impresionante nivel demostrado por el joven corredor de Urrao, lo que permitió al país sumar varias preseas en ruta y pista. Aunque el talentoso Rigoberto Urán aún se mostraba tímido ante las cámaras, no dejó de resaltar lo logrado durante esas competiciones, además, aseguró que en ese momento estaba a la espera de la visa para poder representar a Colombia en el Mundial. “No pensé que me iba a ir tan bien al cosechar cinco medallas de oro para Colombia”.

Te puede interesar: Libretista de Rigo reveló las exigencias del ciclista para dejarlo escribir su historia: “Me llevé una gran sorpresa”

Rigoberto Urán, tras el asesinato de su padre a manos de grupos armados, se vio en la necesidad de hacerse cargo de su familia desde una edad muy temprana. Alternando entre la venta de chance y el ciclismo, logró mejorar su situación y la de sus seres queridos.

“Responder a la familia desde los 14 años, al principio es duro (...) Bastante duro, porque uno prácticamente del chance no puede vivir”, afirmó el corredor colombiano. Luego manifestó que en ese entonces estaba a la espera de la visa para poder competir en el Mundial de Ciclismo de Posta que se iba a llevar a cabo en Los Ángeles, California. ““Si sale la visa, podemos viajar el miércoles y estamos pendientes de eso porque creo que está un poco complicada, esperamos que sí salga”.

En capítulo emotivo Colombia se conmovió con la muerte del papá de ‘Rigo’ en la bionovela del ciclista - crédito @bangtaniborahae/X

Las personas están conociendo mucho más de Rigoberto Urán gracias a la telenovela llamada Rigo, que está inspirada en su vida y que está protagonizada por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán. Esto le ha permitido a los colombianos ver de cerca algunos de los momentos más difíciles que ha atravesado el ciclista de Urrao en sus primeros años en el deporte profesional y precisamente, una de las escenas más duras fue la de la muerte de su padre. Esto lo marcó para toda la vida, pero también le dio la fuerza suficiente para convertirse en uno de los mejores pedalistas.

En estos momentos el corredor colombiano se prepara para lo que será su próxima temporada, la cual podría ser la última como ciclista profesional debido a que el mismo pedalista, manifestó su intención de dejar el ciclismo tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Yo le voy a dar hasta el otro año, vamos a hacer los Olímpicos y chao”, afirmó. La prueba de ruta masculina se llevará a cabo el sábado 3 de agosto.