Andrés Pastrana aclaró si viajó en el “Lolita Express” con Jeffrey Epstein: “Cuando me subí a los aviones, jamás había menores”

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, dijo que no hubo menores de edad cuando se subió a los aviones de Epstein - créditos Joshua Roberts / Reuters, Handout / Reuters, Leigh Vogel/Getty Images y Marco Bello / Reuters

La disputa entre el presidente Gustavo Petro y el ex jefe de Estado Andrés Pastrana revivió el polémico tema de las relaciones entre el exmandatario con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

En medio del cruce de ataques por medio de redes sociales, Petro le dijo a Pastrana: “Jamás fui amigo de Epstein ni me subí al “lolita express” (avión de Epstein donde transportaba a sus víctimas) y por eso se que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo”.

El presidente Gustavo Petro le recordó a Andrés Pastrana su relación con Epstein - crédito Gustavo Petro / X

Ante las afirmaciones del mandatario, Andrés Pastrana anunció una demanda y aclaró que cuando él viajó en los aviones del difunto pederasta estadounidense no había menores de edad.

En entrevista con Caracol Radio, Pastrana declaró: “Él (Gustavo Petro) va a tener que asumir una demanda que voy a interponer por dos razones: el presidente hace referencia al avión del señor Epstein y yo quiero dejar claro, en los aviones que me monté del señor Epstein, nunca había menores”.

El expresidente de Colombia aclaró que se montó en el avión de Jeffrey Epstein en un viaje que hizo a Cuba para cumplir con una invitación que le hizo el entonces presidente Fidel Castro.

“Nosotros abordamos dos aviones, uno que sale de Nueva York y llega a la Florida y otro que va de Florida a Cuba, a la visita que tuvimos con el presidente Castro, porque el avión en el que íbamos no podía entrar a la isla”, detalló Pastrana en entrevista con la cadena radial citada.

Andrés Pastrana además recordó que el caso de su relación con Epstein ya pasó por los juzgados, pues él demandó al exsenador Germán Navas Talero por injuria y calumnia ante la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó al exparlamentario retractarse.

Andrés Pastrana dijo que iba a demandar a Gustavo Petro - crédito Archivo Infobae

Por otra parte, en diálogo con Blu Radio el expresidente de Colombia indicó que su relación con Epstein no tenía nada que ver con sus delitos sexuales, que nunca asistió a las fiestas privadas que hacía el pedófilo en su isla y que lo conoció en medio de una visita diplomática con los presidentes de Estados Unidos y de la extinta Unión Soviética.

“Yo conozco a Epstein en una reunión con el presidente Bill Clinton y Mijaíl Gorbachov, precisamente a mí me estaban condecorando en Irlanda (en 2002), me estaban dando un premio y por ser un premio de liderazgo se hacían unas reuniones con todos los jóvenes del mundo que iban allá. En esa reunión me presentan a Epstein, el presidente Clinton estaba ahí y también estaba Mijaíl Gorbachov”, sostuvo Pastrana.

De acuerdo con lo expuesto por el expresidente, Epstein estaba con su novia Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por proxenetismo, y desde entonces forjaron una buena relación, que nunca implicó invitaciones indecorosas a las orgías y fiestas sexuales con menores que organizaba el difunto criminal.

“De ahí (Epstein) comenzó a tener relación conmigo, pero nunca (fuimos) ni de fiestas, de absolutamente nada, sino simplemente un día me dijo que quería conocer a Fidel Castro y yo le digo que hay la posibilidad de ir a Cuba. Fue una reunión muy larga y Fidel Castro tuvo una conversación larguísima con él sobre unos temas que ni yo conocía”, le aclaró Andrés Pastrana a Blu Radio.

Finalmente, el expresidente Pastrana criticó el pasado en el M-19 de Gustavo Petro y lo señaló de ser secuestrador, aliado de Pablo Escobar y uno de los que intentó “asesinar” a la Corte Suprema de Justicia.

“El otro día estaba recordando un tuit de (alias) Popeye, mi secuestrador, que dice que Petro y él tenían al mismo jefe que se llamaba Pablo Escobar”, concluyó Pastrana.