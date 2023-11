Recién nacido murió por negligencia médica, asegura la familia: “Aquí mandó yo”, habría dicho el médico

La situación se presento al interior del Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná - créditos archivo

Un grave hecho denunció una pareja que perdió un bebé en San Andrés por presuntas negligencias médicas.

Te puede interesar: Robaron casa rodante de pareja de turistas extranjeros en destino turístico de Norte de Santander

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Los denunciantes son Andrés Torres y Yecika Paola Ditta, que de acuerdo con el medio digital El Pilón ingresaron al Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, en Cesar, en medio de las labores de parto de Yecika, pero la situación se retrasó porque no recibieron atención durante varias horas mientras llegaba el ginecólogo.

Te puede interesar: Murió hombre que, por resistirse a un atraco, fue lanzado de un puente

De acuerdo con el testimonio de Yecika revelado por el medio citado, estaba solicitando que le practicaran la cesárea debido a que llevaba mucho tiempo perdiendo líquido amniótico, pero según la paciente los médicos tomaron una decisión diferente:

“En vez de programar la cirugía y hacerme la cesárea, por los antecedentes, decide darme una pastilla para motivar la dilatación. Mi cuñada le dice: ‘Doctor, pero mire, ella está perdiendo líquido, por qué no le hace la cesárea’, a lo cual él responde con voz grotesca e imponente: ‘Aquí mando yo, yo soy el que decide a quién le hago la cesárea y quién pare’”.

Tras otro par de horas a Yecika Paola le suministraron un medicamento para facilitar las labores de parto, pero la situación se complicó, comenzó a perder la noción y tener nauseas.

“Pedí que me levantaran de la cama, que quería vomitar; en efecto vomito un líquido verde y me estaba desvaneciendo, y luego boté todo el líquido, me salía como chorro de mi vagina. Mi cuñada grita, se asusta y sale corriendo en busca del médico Avendaño, él llega y dice que la pasaría a sala de parto”.

Ya sobre la noche la mujer inició los trabajos de parto con todas las complicaciones que estaba implicando, finalmente sacaron el pequeño cuerpo, pero Yecika ya suponía lo peor: “Cuando el médico Cataño saca a mi bebe de una vez preguntan la hora y eran las 9 y 40 minutos; yo les pregunto por qué no lloró, por qué no me lo dan”, indicó la mujer a El Pilón.

Te puede interesar: Carlos Pinedo será el próximo alcalde de Santa Marta: comisión escrutadora confirmó la información

Finalmente le informaron a la mujer que su hijo estaba sin vida, tras la trágica noticia la pareja inició los procesos respectivos en la Fiscalía General de la Nación para denunciar los malos procedimientos que le habrían costado la vida a su pequeño bebé.

Organizaciones internacionales enfocadas en la salud y los derechos humanos despliegan iniciativas para la eliminación de estas prácticas abusivas, fomentando un trato considerado y respetuoso hacia las mujeres en todo el proceso de reproducción - créditos (Ilustración: Jovani Pérez)

La violencia obstétrica constituye una de las agresiones dentro de la violencia de género, manifestándose en el contexto sanitario durante las etapas de embarazo, parto y postparto. Esta forma de violencia se define por actitudes de maltrato y deshumanización hacia las mujeres gestantes, así como por la administración no consentida de fármacos o la ejecución de procedimientos médicos invasivos que pueden ser innecesarios. La violación de los derechos humanos de las mujeres en estos procedimientos repercute negativamente sobre su salud física, mental y emocional.

La violencia obstétrica abarca desde la negligencia y el trato despectivo hasta el uso excesivo de intervenciones quirúrgicas, abogando por el respeto de los ritmos naturales del cuerpo de la mujer y su autonomía en la toma de decisiones relativas a su salud reproductiva.

Qué hace en caso de negligencia médica

Quienes hayan sufrido daños debido a negligencia médica pueden realizar una denuncia. Este comienza con la elaboración de un informe detallado que incluya los hechos y perjuicios, nombrando a los profesionales de salud involucrados. Asimismo, han de aportarse pruebas que evidencien el daño causado por una práctica médica incorrecta y que no se han cumplido los estándares médicos adecuados, lo que resultó en lesiones directas para el paciente.

Para llevar a cabo la denuncia, se recomienda contar con la representación de un abogado y buscar inicialmente una conciliación extrajudicial. Además, deben presentarse todas las evidencias pertinentes que demostrarían la negligencia y el impacto negativo en el paciente y su familia.