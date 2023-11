Enrique Peñalosa aprovecha que se cayó el nombramiento de embajador de Colombia en México para criticar a Petro

El exalcalde de Bogotá hablo con respecto a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con respecto al embajador de Colombia México- crédito Colprensa.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de noviembre dio a conocer un fallo en el que tumbaba el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México.

Frente a esta decisión judicial, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa aprovechó esta noticia para acusar al presidente de la República Gustavo Petro Urrego de haberle entregado ese cargo a Ninco Daza para “pagarle el favor” de haber trabajado en una campaña “de calumnias” para revocarlo de la Alcaldía cuando Peñalosa era mandatario de la capital del país.

El nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza ya había sido demandado por no cumplir con los requisitos necesarios para ocupar el cargo, fue la senadora Paloma Valencia la que presentó la demanda, y argumentó que la ley exige que para ser embajador la persona debe tener un título profesional, una maestría y 84 meses de experiencia. “Álvaro Moisés Ninco Daza no pertenece a la carrera diplomática y consular y no acreditó título de posgrado en cualquier modalidad. En el mismo sentido, el nombrado no acreditó experiencia profesional relacionada”.

Sin embargo, no fue por esta razón que lo sacaron del cargo, las razones que encontró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fueron que no se cumplieron con los términos de publicación de la hoja de vida y no se tuvieron en cuenta las observaciones de la ciudadanía con respecto a la misma.

En cuanto a la publicación del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, comenzó mencionando que el Tribunal de Cundinamarca tumbó el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza, el cual el antiguo mandatario de la capital del país calificó como “politiquerito de quinta sin ninguna formación” quien ejerció hasta hace poco como en embajador en un país tan importante como México, de acuerdo con sus palabras. Y afirmó que el primer mandatario le dio aquel cargo para pagarle “el favor” de haber trabajado en una campaña de calumnias para revocarlo de la Alcaldía, de acuerdo con lo dicho por él. Finalmente, dice que ese es el nivel de la política y gobierno que hacen.

“Tribunal de Cundinamarca tumba nombramiento del politiquerito de quinta sin ninguna formación que Petro había nombrado en un país tan importante como México, para pagarle el favor de haber trabajado en la campaña de calumnias para revocarme en la alcaldía. Es el nivel de la política y el gobierno que hacen”, dijo el exalcalde Enrique Peñalosa.

Enrique Peñalosa critica al Gobierno nacional debido a la caída del nombramiento del embajador de Colombia en México - crédito @EnriquePenalosa

En cuanto Álvaro Moisés Ninco Daza quien hasta hace poco era el embajador de Colombia en México ya había estado en la mira de las críticas, pues a principio del mes de noviembre la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en su contra por varias denuncias que se hicieron públicas luego de que las diera a conocer la revista Semana, en las que cuando era funcionario, al parecer habría tratado mal a las personas que trabajaban en la embajada.

Una de las quejas anteriormente mencionadas publicadas por la revista Semana dice que: “A todo el mundo lo trata mal. Es demasiado displicente con los subalternos, he recibido el peor de los tratos después de que se suponía que al ser militantes del Pacto Histórico la relación iba a cambiar”.

Álvaro Ninco Daza dijo que apelará en segunda instancia el fallo que tumbó su nombramiento como embajador en México - crédito @MoisesAlvaro_/X

En cuanto al embajador de Colombia en México contó por medio de su cuenta de X que “apelaremos en segunda instancia, con absoluto respeto al fallo, y estoy seguro de que venceremos en lo jurídico. La estrategia del lawfare, la guerra jurídica, no les va a funcionar”.

Además añadió que: “el fallo de un Tribunal de la República reconoce que la compensación de mi hoja de vida fue procedente. Primera mentira que se cae. Ahora, vamos por las que siguen. ¿Qué van a pasar cuando todas esas mentiras también se caigan, y el país se de cuenta de que en el fondo se trata de la misma guerra jurídica y mediática que se desarrolla contra el Presidente Gustavo Petro y todo el Gobierno del Cambio? ¿Van a rectificar?”.