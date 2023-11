Epa Colombia tiró ‘pulla’ en el matrimonio de Alina Lozano y seguidores creen que era para Andrea Valdiri: “Date cuenta amiga”

Epa Colombia y Andrea Valdiri eran muy amigas, pero comenzaron a dividirse por comentarios en redes - crédito redes sociales

Varias noticias relacionadas con los influencers más conocidos de Colombia han causado revuelo en los últimos días. Por casualidad, todas tienen que ver con la vida amorosa de cada uno. El matrimonio de Alina Lozano con Jim Velásquez, el embarazo de Epa Colombia y la ruptura de Andrea Valdiri con Felipe Saruma acaparan la atención de los internautas.

La cuestión es que recientemente los tres temas se entrelazaron en un mismo espacio. Y es que antes de la celebración de las nupcias de la actriz de Pedro, el escamoso con el creador de contenido digital, que es 30 años menor que ella, Daneidy Barrera Rojas lanzó algunos comentarios venenosos.

“Ya me estoy alistando para el matrimonio de la cucha, recuerda que hoy se casa. Esa actriz, la que estuvo en Pedro el escamoso. Yo te cuento si es verdad, mentira, te digo todo”, comenzó diciendo la empresaria de keratinas a través de historias en su cuenta de Instagram.

Después cargó con todo contra los matrimonios fallidos (muchos apuntan que era un mensaje fuerte y claro para Valdiri y Saruma antes de la confirmación de la separación). “Tú sabes que esto es un mundo de entretenimiento, de las redes eléctricas, de falsedad, donde te aparentan cosas que no son. Los matrimonios hoy en día no duran. Lo más lindo de todo es que me dieron dos invitaciones y voy con mi esposa, para que después no estén diciendo cosas”, añadió.

Poco tiempo después, compartió una publicación en la que dejó otro recado. “Date cuenta amiga, que cuando no tienen a Dios en sus corazones, esos matrimonios se acaban tan rápido”, manifestó la bogotana en palabras que, según los más activos en redes, eran para la barranquillera que algún día fue su amiga.

Esto dijo Epa Colombia sobre los matrimonios - crédito @epa_100k/Instagram

Andrea Valdiri y Felipe Saruma aparecen públicamente tras anunciar divorcio

Cabe mencionar que, contrario a lo que ha apuntado Epa Colombia en sus plataformas digitales, la pareja ha salido a hablar desde sus perfiles oficiales para dar más información de lo sucedido. Si bien no expusieron las razones de la decisión, sí mostraron cómo se sienten ya estando por separado.

“Yo tuve un matrimonio superlindo con Saru, algunos especulan, está mal si uno habla, si uno no habla (…) Y lo que aprendí en este matrimonio es que una relación de este tipo no es cuatro ni cinco, sino tan solo de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos. ¿Yo para qué voy a enviar a sus hogares mensajes negativos? Yo trato de darles cosas positivas y mensajes positivos, mostré las cosas bonitas de mi matrimonio para dar un ejemplo de que el amor existe”, aseguró la también bailarina y productora en su Instagram.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron su separación a través de redes sociales - crédito @felipesaruma - @andreavaldirisos/Instagram

Además, ya se había anticipado a las críticas diciendo que “por primera vez en la vida siento que no tengo que dar explicaciones porque quedé bien, porque terminé la relación bien, porque nos respetamos, seguimos trabajando juntos”.

A su vez, el santandereano salió a defenderla, debido a que, sin saber, muchos comenzaron a culparla por el término de la relación. “Cuando yo llegué a la vida de ella, cogió y me dijo: ‘mira, tú tienes un talento impresionante, eres un hombre increíble’ … Me hizo montar empresa, personalmente también me hizo crecer demasiado, como lo dije en las historias anteriores ‘ella fue lo mejor que me pudo haber pasado’”, contó.

Concluyó diciendo que la decisión se tomó “en este momento para no lastimarnos […] Hagamos una pausa, si es después y la vida nos reencuentra, pues será. Pero todos esos comentarios negativos que veo no me parece que sean justos con ella, porque fue una mujer que creyó en mí desde el punto cero que yo llegué a Barranquilla con una mano adelante y la otra atrás”.